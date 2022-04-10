محميون أم لاجئون؟

أوكرانُ يتدفقون عبر الحدود إلى دول الجوار الأوروبى فى مشاهد تدمى القلوب. أكبر موجة تدفق مواطنين خارج بلدهم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ زاد عددُهم فى منتصف الشهر الثانى للحرب على 4 ملايين، وأكثر منهم انتقلوا من مواطنهم إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا. ومازال العداَّد يحسبُ من يُرغمون على ترك بيوتهم والفرار سواء إلى الخارج أو الداخل. وفيما لا يوجدُ خلافُ بشأن حالة من ينتقلون كُرهًا من مكانٍ إلى آخر داخل بلدهم، إذ يُعتبرون نازحين Displaced، يظل وضعُ من يغادرون إلى بلدان أخرى مُلتبسا, إذ لا ينطبقُ عليهم بعد المفهومان الأساسيان المُستخدمان فى تكييف أوضاع أمثالهم، وهما لاجئون Refugees، ومهاجرون Immigrants. تمنحهم دولُ أوروبيةُ عدة، وأخرى غيرها، حقوقًا معينة فى إطار حالة الحماية المؤقتة TPS. ووفق هذه الحالة يحصلون على تصاريح إقامة، وتتاحُ لهم فرصُ التعليم والعمل حتى تسمح الظروف بالعودة إلى بلدهم. وتختلفُ حالةُ الحماية المؤقتة عن اللجوء فى أنها تُمنح بسرعة فور وصول الفار من بلده، ولا تحتاجُ إلى الإجراءات التى يقوم بها طالبو اللجوء، وقد يطولُ أمدها. ولا تنطبقُ على المشمولين بوضع الحماية المؤقتة نصوصُ اتفاقية جنيف 1951. ويحصلُ المقيمون فى أوكرانيا بشكلٍ قانونيٍ من غير مواطنيها على الوضع نفسه فى معظم البلدان الأوروبية، أو كلها باستثناء هنجاريا. ولا يوجدُ فرقُ بين حالتى الحماية المؤقتة واللجوء إلا فيما يتعلقُ بمسألة لم الشمل. الحاصلون على اللجوء لديهم الحق فى طلب قدوم أفراد أسرهم إلى البلد الذى لجأوا إليه. ولا يتمتعُ المشمولون بالحماية المؤقتة بهذا الحق، أو تُفرضُ عليهم شروطُ معينةُ للحصول عليه، مثل وجود دخلٍ يكفى ومكانٍ للسكن. لكن هذا الفرق لا يظهرُ فى حالة الفارين من حرب أوكرانيا. ففى معظم الأحوال تفرُ الأم مع أطفالها فى الوقت نفسه، ويبقى الأبُ إذا كان عمره أقل من 60 عامًا للمشاركة فى المقاومة بطريقةٍ ما. أما الهجرة، التى تُعد الحالة الأقدم فى التاريخ لانتقال البشر، فهى أبعدُ ما تكونُ عبر أوضاع الفارين من أوكرانيا، كما من أى بلدٍ يتعرضُ لظروفٍ مماثلة.

* نقلا عن "الأهرام"