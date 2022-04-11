جمعة رمضانية فى بيت الله

قررت الذهاب لأول صلاة جمعة فى الشهر الفضيل، وكان علىّ أن أبحث عن مسجد قريب.. على بُعد مئات الأمتار مسجد إمامه سلفى، وعلى الناحية القريبة منه مسجد يؤمه منشق سابق، وبعد كيلومتر تقريباً مسجد سلفى آخر، وأخيراً وجدت مصلى صغيراً على بعد أمتار من بيتى، لكننى فوجئت أنه لجماعة التبليغ والدعوة، وعرفت أن إمامه هذه المرة من جماعة أنصار السنة المحمدية.

بدأ الرجل خطبته بحمد الله والثناء عليه، وبعدها تطرق لوجوب الصوم، وكفر من يفطر فى نهار رمضان!، مدللاً على ذلك بالقياس على تكفير تارك الصلاة، رغم الخلاف الفقهى فى هذه المسألة!

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انتحى الرجل بحديثه بعيداً إلى تكفير الفرق القديمة، ثم إلى الإعلاميين وتشبيههم بمسيلمة الكذاب، الذى كان يضل الناس ويفتنهم بالدنيا، وكيف أن الإعلاميين هم دعاة على أبواب جهنم.

كان يجب علىّ أن أرد على هذا الكلام بأن هناك كفراً دون كفر، وأن ألفاظ الأحاديث لا تؤخذ على إطلاقها وظاهرها بهذا الشكل، وأن التكفير لا بد له من ثبوت شروط وانتفاء موانع، فأما الشروط فمنها العقل، والبلوغ، وأما الموانع فمنها الإكراه، والتأويل، ومانع الجهل.

تراجعت عن قطع خطبة الجمعة، خوفاً من الضوضاء وحدوث معركة كلامية كبيرة فى وسط حى شعبى، مزاجه كله سلفى متشدد، ويميل أكثر للصلاة خلف هؤلاء الأئمة.

نحن فى الحقيقة فى أزمة كبيرة، ولا تزال المئات من المساجد يؤمها سلفيون وإخوان، ونحن بحاجة إلى تجديد منظومة الدعوة الإسلامية، التى يشكل أهم عناصرها: المنهج والفكر، والمؤسسة الدينية «أوقاف وأزهر ودعاة مستقلون»، والمتلقى وهم المدعوون، وأن تجديد منظومة الدعوة الإسلامية لا بد أن يكون على هيئة مشروع متكامل، وفق قواعد علمية.

إن أزمة الدعوة الإسلامية هو اختطافها من قِبل أفراد وجماعات، وارتباطها بأشخاص غير مؤهلين لها، والارتباك فى مفهوم الدعوة، وعدم تشكيل وتوضيب (وظيفة الداعية)، ووضع صفات شاملة لمن يستحق لقب الداعية.

لا بد أن يكون للدولة مشروع دعوى متكامل، وهو الذى سيقوم الداعية بالعمل عليه لتوجيه الخطاب الدينى للمدعو، الذى هو (المستفيد) من الخطاب الدينى، وهو من توجه إليه (الدعوة) والخطاب التجديدى.

كما لا بد من تطوير (محتوى) الدعوة الإسلامية، ليس بخطبة مكتوبة فقط، بل من حيث الإجراءات، والأنشطة، والفعاليات، لتكون فى صورة منظومة منهجية يربطها الداعية بواقع الناس، والسعى إلى التأثير الإيجابى فى وعيهم داخل مؤسسته، وتهدف إلى تجديد الدين ليكون فاعلاً ومؤثراً فى شئون الحياة كافة ذلك.

كما نحن بحاجة إلى تطوير مناهج الدعوة، وعدم اقتصارها على الجانب المعرفى الذى يحتوى على المضمون الدعوى من استدلالات شرعية ومفاهيم دعوية، ليصل إلى النتائج الآتية، بأن المادة الشرعية والفقهية لن تصبح هدفاً بحد ذاتها فى عمل الداعية المعاصر، وإنما ستكون وسيلة تساعد فى تحقيق عملية تجديد الدين فى نفوس المسلمين وفى إبراز وجه الإسلام الحضارى عند تعريف الإسلام لغير المسلمين، وأن المسجد سيكون جزءاً مهماً من المجتمع يتداخل معه وسيتم تنسيق جهوده مع البيت والمؤسسات الأخرى لغرض بناء المسلم بناءً متكاملاً، وتحرير الداعية من مفهوم المنهج الضيق الذى يقصره على مجال الدروس والمواعظ ليصبح دوره توجيهياً وإرشادياً ومساعداً للأمة فى تنمية قدراتها المختلفة.

وأخيراً لا بد من النظر من جديد إلى المساجد التى لا تزال خاضعة لتيارات الإسلام السياسى، وتأهيل الأئمة، لكى يكونوا دعاة لبوابات الخير، وليسوا دعاة للفرقة والتكفير.

* نقلا عن "الوطن"