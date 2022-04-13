تعظيم عوائد الثروة المصرية مرة أخرى!

انتهى مقال الأسبوع الماضى الذى تناول تعظيم إدارة أصول الثروة التى حققها المشروع الوطنى المصرى خلال السنوات القليلة الماضية بالتنبيه إلى ما يلي: أن النظرية التى قامت عليها عملية التنمية المصرية كانت الانتشار من النهر إلى البحر؛ وبالفعل فإن مدنا كثيرة وذكية وحديثة قد قامت، وهناك مدن قبلها أنشئت فى عهود سابقة، وقد تأخرنا كثيرا فى الكيفية التى سوف يحدث فيها الانتقال الديمغرافى الذى ينقل الجمهور المصرى من الوادى الضيق إلى الساحل الفسيح. هذه عملية تاريخية غير مسبوقة، ولا يماثلها إلا ما جرى فى الولايات المتحدة عندما انتقل السكان من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربى وما بينهما بحثا عن الذهب والثروة والحياة الغنية. هذا القدر الجديد يحتاج الكثير من التفكير لأن فيه يكمن مستقبل مصر كلها. وبالصدفة البحتة قرأت مقالا نشر على موقع العقارات وكتبته سارة كوتا بعنوان «خمس ولايات ينتقل إليها الجميع، وخمس ولايات يتركها الجميع». فكرة المقال تقوم أولا على الرصد لعمليات الانتقال الاجتماعى داخل أمريكا بين الولايات؛ وثانيا البحث عن أسباب هذا الانتقال، سواء كان جاذبية المقصد؛ أو سوء حال المقام. والمناسبة ليست عملية الانتقال فى حد ذاتها لأنه من الثابت أن الأمريكيين ينتقلون ثمانى مرات فى المتوسط خلال حياتهم بين الولايات المختلفة؛ ولكن الجديد الآن أن هناك تطورات جذرية تدفع إلى الهجرة وتغيير محل الإقامة أولها ما سببته الجائحة من دوافع جديدة لدى الأسر المختلفة؛ وثانيها التكنولوجيات الرقمية الحديثة التى قطعت أحيانا الصلة بين العمل ومحل الإقامة وأحيانا أخرى أنه عند ازدهارها فإنها تخلق مجالات كثيرة للرزق؛ وثالثها أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى أمريكا والعالم خلقت دوافع كثيرة للانتقال. كل هذه العوامل جعلت خمس ولايات طاردة للناس، وخمس أخرى باتت الأكثر جاذبية لهم. الولايات الطاردة هي: نيويورك، وإلينوي، ولويزيانا، ونيوجيرسي، وويست فيرجينا؛ أما الجاذبة فهى مين، ونورث كارولينا، واركانساس، وتينسى و يوتاه. أسباب الخروج من ولايات والقدوم إلى أخرى كانت قائمة على عناصر طاردة وأخرى جاذبة، فضلا عن الدوافع الشخصية للأفراد والأسر. وتاريخيا فإن التكدس السكانى الأمريكى كان واقعا على الساحل الشرقى الأطلنطى للدولة حيث قامت الولايات المتحدة على ١٣ ولاية قامت بتأسيس الجمهورية. النقطة التالية كانت الهجرة إلى الساحل الغربى واستغرق ذلك معظم القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. النقطة الثالثة حدثت مع النصف الثانى من القرن العشرين حيث انتقل السكان إلى الجنوب بسبب الأزمات الاقتصادية فى الشمال ورخص العيش والتحرر النسبى فى ولايات الجنوب التى شاركت فى الحرب الأهلية وعرفت بالتزمت والمحافظة. ولكن جزءا مهما من هذا الانتقال كان راجعا إلى بدايات الثورة الصناعية الثالثة التى دفعت الانتقال من الشمال الشرقى إلى الجنوب والغرب ووسط الغرب الأمريكى. وتقليديا فإن كثيرا من الأمريكيين يفضلون الهجرة إلى الجنوب الأكثر دفئا بعد انتقالهم إلى المعاش. والآن فإن حصاد دوافع الهجرة يعود إلى عدد من العوامل أولها الازدحام، ولذا وردت الولايات الطاردة التى يوجد فيها أكبر المدن الأمريكية مثل نيويورك وشيكاغو ونيوآرك. وثانيها التلوث البيئى وهو الغالب فى ويست فرجينيا التى توجد فيها مناجم الفحم. وفى المقابل فإن الولايات الجاذبة كانت هى الفسيحة القليلة السكان مثل مين وذات الطبيعة الخلابة والنقية الهواء على قمة جبال الروكى مثل يوتاه وتينسى. العوامل المشجعة على الانتقال يوجد فيها التقدم التكنولوجى والنظام التعليمى المتقدم والأسعار المنخفضة وأحيانا فرص العمل فى مدن متوسطة الحجم. وبالطبع فإن مصر ليست الولايات المتحدة ولكن معطيات اللحظة الراهنة فى البنية الأساسية هى أن الوصول إلى المأهول ويشكل ١٥٪ من المساحة المصرية بات ممكنا من خلال شبكات الطرق والقطارات والمطارات التى تمت والتى فى طريقها إلى التنفيذ. المعطى الآخر أنه رغم الشائع عن المصريين وعدم رغبتهم فى الانتقال من مواطنهم حيث الامتداد العائلى والثروة المرتبطة بوادى النيل، فإن الثابت أنه قد جرت الهجرة إلى مدن قناة السويس الثلاث، ومن قبلهما إلى الإسكندرية غرب فرع رشيد، وهناك الآن زحف عمرانى وديمغرافى فى المناطق الملاصقة للمدن الكبرى مثل القاهرة والمنصورة والمثلث الذى فى قاعدته شرقا خط العاصمة والعين السخنة وعلى يمينه قناة السويس ويساره فرع دمياط من النيل. وفى الغرب تمتد العاصمة فى اتجاه الفيوم وشمالا فى شرق وغرب الطريق الصحراوى حتى يكون الالتحام شمالا مع ساحل البحر الأبيض المتوسط وشرقا مع فرع رشيد من النيل. كل ذلك على أهميته لا يقلل من الخفة السكانية فى المعمور المصرى خارج الوادى والدلتا، ويتطلب ذلك استراتيجية قومية لجذب السكان بعيدا عن وادى النيل ليس فقط للعمل والعودة مرة أخرى إلى حضن الوادى والدلتا إنما إلى العيش المستدام والجذب السكانى. والحقيقة أن هناك الكثير من البدايات المشجعة حيث بدأت أسر فى الاستقرار فى مدن الغردقة وشرم الشيخ وساحل العين السخنة، فضلا عن الساحل الشمالى نفسه، حيث على الأرجح أن إنشاء مدينة العلمين سوف يجذب الكثافة السكانية فى اتجاه الغرب حتى مرسى مطروح. هذه الاستراتيجية تتطلب الكثير من البحوث والمعلومات واستطلاعات الرأى العام؛ وعملا شاقا من علماء الاجتماع والتخطيط العمرانى والديمغرافى والمراكز البحثية المتخصصة لكى تحقق مصر انتشارا ديمغرافيا يصل إلى سيناء وسواحل البحر الأحمر والمتوسط والصحراء الغربية وجنوبا حتى حلايب وشلاتين. مثل هذا التغيير الجغرافى والديمغرافى سوف يوفر نهضة كبرى فى مصر ويجعلها تختلف كثيرا عن المحروسة التى عرفناها حيث فرص العمل أكثر رقيا وأعلى أجرا، وفرص التعليم أكثر ارتقاء مما عرفناه، وحيث الصحة أعلى حالا فى بيئات نقية.

* نقلا عن " الأهرام"