حياد أوكرانيا.. والعلاقات الروسية الأميركية

كان تحييدُ أوكرانيا أحد مطالب روسيا منذ حرب القرم عام 2014. لم تستخدم موسكو تعبير الحياد في حد ذاته، لكنها طالبت بما يعنيه وهو عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». وبعد سنوات صار هذا المطلبُ ضمن مجموعة مطالب أمنية قدمتها روسيا إلى كل من «الناتو» وواشنطن في 15 ديسمبر 2021، في صورة مسودتي اتفاقيتين، ولم يتيسر التفاهم عليهما.

والآن، يبدو أن تحقيق المطلب المتعلق بحياد أوكرانيا بات ممكناً إذا رغب طرفَا الحرب في إنهائها، وتحلى كل منهما بقدر من المرونة يسمحُ بالتوصل إلى اتفاق. وإذا حدث ذلك، ربما يستطيعان فتح صفحة جديدة في وقت ما من المستقبل، وسيكونُ العالمُ إزاء تجربة جديدة من تجارب الحياد، الذي بُدئ في بلورة مفهومه بناءً على تجربة سويسرا حين أبرمت اتفاقيةً لهذا الغرض مع فرنسا عام 1815، أي قبل نحو قرن من اتفاقية لاهاي عام 1907 بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية. وعرف العالَمُ بعد ذلك تجاربَ عدة للحياد تكثرُ القواسمُ المشتركةُ بينها، فيما تختلفُ أساساً بشأن وضع القوات المسلحة في الدول المحايدة.

وليست هناك قاعدةُ تحكمُ هذه المسألة، التي تتوقفُ غالباً على اختيار الدولة الراغبة في إعلان حيادها، ومواقف الدول الضامنة لهذا الحياد. فقد اختارت سويسرا مثلاً أن تكون قواتُها المسلحةُ رمزية، أو لنقُل شبه رمزية، مثلها في ذلك مثل النمسا التي أعلنت حيادَها عام 1955 حين وجدت أنه السبيل الوحيد لتجنب بدائل خطيرة كان يمكن أن تُفرض عليها مع تصاعد الحرب الباردة.

لكن في المقابل، احتفظت فنلندا بجيشها كاملاً بعد أن أعلنت حيادَها عقب فشل محاولة غزو سوفييتي لأراضيها في مطلع الحرب العالمية الثانية، وواصلت في الوقت نفسه العملَ بنظام الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية. والأرجحُ أن تحتفظ أوكرانيا، في حالة اكتمال إجراءات إعلان حيادها، بما سيبقى من قواتها المسلحة بعد الحرب، مع التزام بعدم السعي إلى تطوير أسلحة نووية.

غير أن حيادَ أوكرانيا لن يُغني عن تفاهم أوسعَ بين موسكو وواشنطن. فلم تكن مطالبُ موسكو قُبيل الحرب مقصورةً على أوكرانيا، التي ذُكرت مرتين فقط في المسودة الروسية للاتفاقية التي طلبت إبرامها مع «الناتو». فقد تضمنت هذه المسودة، وهو ما صرَّح به مسؤولون روس مرات أيضاً، وقفَ تمدد «الناتو» شرقاً بشكل كامل، ووضع قواعد أو قيود على تحركات قواته ونقل أسلحته إلى الدول التي انضمَّت إليه اعتباراً من 27 مايو 1997.

فوفقاً لمعطيات الجغرافيا السياسية، فإن اثنين من جيران روسيا على حدودها الغربية عضوان في «الناتو»، وهما لاتفيا واستونيا، فيما قد يبحثُ جاران آخران مراجعة حيادهما وهما النرويج وفنلندا، في الوقت الذي مازال طلبُ جارٍ خامسٍ (هو جورجيا) الانضمامَ إلى «الناتو» قائماً. ولهذا سيبقى خفضُ حدة التوتر الذي بلغ أوجَهُ في العلاقات الروسية الأميركية متوقفاً على إمكانات التوصل إلى تفاهمات لضمان الأمن الأوروبي والعالمي.

* نقلا عن "الاتحاد"