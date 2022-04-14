كالعادة وفي كل رمضان تثور زوبعة لا أول لها ولا آخر على بعض المسلسلات، التي يعتبرها البعض خارجة عن بوتقة العادات والتقاليد، ومن ثم يبدأ الضغط من هنا وهناك لإيقاف عرض المسلسل.

مسلسل «من شارع الهرم إلى..» ناله ما ناله من ردود الفعل والتعليقات والأخذ والرد، من له علاقة بالمسلسل ومن لا علاقة له به.. من شاهد المسلسل أو من لم يشاهده.. ‏إلا أن الجميع وليس في الكويت فقط، أثارهم الفضول وبدأوا بمتابعته.

‏لا يختلف اثنان على أن هذا المسلسل من أكثر المسلسلات متعة وخفيف الهضم ومضحك، ومن أكثر المسلسلات التي شاهدنا فيها إتقاناً في الأداء، بدءاً من بطلة المسلسل الفنانة هدى حسين، مروراً بزملائها وزميلاتها الذين أبدعوا كل في مكانه وفي شخصيته، ‏كما أنه من المسلسلات التي تتسارع أحداثها.. بعيداً عن الملل ومط المشاهد والأحداث.. ‏كما يحدث في مسلسلات أخرى.

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‏سؤال أطرحه على كل من له ملاحظات على مسلسل «من شارع الهرم إلى..»: هل نحن نعيش في الجمهورية الفاضلة؟ هل نحن في مجتمع كامل متكامل لا تعاني شوارعه وبيوته من مشاكل وتفاصيل، قد يكون جزء مما يعرض في هذا المسلسل موجوداً بالفعل فيها؟

بعيداً عن ضعف بعض المشاهد أو المبالغة فيها.. إلا أنه بشكل عام يعتبر ‏برأيي الخاص من أكثر المسلسلات، التي حازت اهتمام الناس وحرصهم على متابعة الحلقات أولاً فأولاً.. إضافة للدعاية بسبب هذا الهجوم ‏وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي معه، الأمر الذي ‏ضاعف أرقام المتابعين لهذا المسلسل من كل أرجاء العالم العربي.

لا يمكننا في أي حال من الأحوال أن نعزل أحداثه عمّا يحدث في مجتمعنا في بعض مكوناته، شأنه شأن أي مجتمع آخر، ولا يعني ‏عرض هذا النوع من الأحداث والمشاكل في هذا المسلسل وغيره.. أن المجتمع الكويتي كله بهذا الشكل.

كل الدول ومن خلال أعمالها الفنية تتطرق إلى مشاكل وقضايا كثيرة تعاني منها مجتمعاتها، وذلك كسبيل لعرض نتائج مثل هذه الانحرافات.

أعجبني كثيراً الجانب الآخر من ‏الضجة التي أثيرت حول هذا المسلسل، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً في «تويتر»، ومنها من قارن بين حالة الغضب والهجوم ومحاولات إيقافه وردود فعل بعض نواب مجلس الأمة وغيرتهم على المجتمع الكويتي، في حين أن الغلط ليس فقط ‏بالمسلسلات.. ‏فالسرقات غلط، وتزوير الجناسي غلط، وتزوير الشهادات غلط، وشراء الشهادات غلط، والواسطات غلط و… و… غلط وغلط وغلط.

قضايا كثيرة يئن منها مجتمعنا يجب إيقافها بنفس الحماس والغيرة وسرعة التحرّك من نواب الأمة وسرعة تجاوب المسؤولين معهم.

وقارن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين مشاهد تقاذف النعل والعقل والسباب والشتم في مجلس الأمة.. والمشاهد التي يطالبون بحذفها في المسلسل.

‏ووضع بعض المغردين حلاً لهذه المشكلة بالتالي: ‏«بكل بساطة لا تطالعونه».

‏للعلم: أنا ضد كل الإنتاجات الفنية السطحية التي يكثر بها الإسفاف والاهتمام ب‏أمور سطحية والصراخ والعويل أكثر من المحتوى، وهذا ينطبق على بعض المسلسلات الكويتية التي تعرض على الشاشات المحلية والخليجية.. ‏إلا أن ذلك يجب ألا يثنينا عن الإشادة بأي جانب جميل في أي عمل فني.

* نقلا عن "القبس"