الدّفع بالنّقاشات في "الشّيعية السّياسيّة" إلى مستويات متقدّمة!

أثارت الكتابات والحوارات المتنوعة التي قمت بها حول القراءة النقدية للشيعية السياسية، ردود فعل مختلفة، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ؛ وكل هذه الآراء لها حقها في أن تكون موجودة وينصت إليها، وأن يبدي أصحابها وجهات نظرهم بحرية تامة وليس الحجر عليها، أو القلق من الجهر بها، من دون أن أعطي أولوية للأصوات التي تؤيدني، وأغض بصري عن تلك التي تخالفني الرؤية، فجميع العقول محترمة ومقدرة.

مذ بدأت الكتابة قبل نحو 23 عاماً، وأنا مؤمن بأن ما أقدمه من تصورات هي وجهات نظر قابلة للصواب والخطأ، وبما أنني أنشر ما أفكر فيه، فمن حق الجميع أن يبدوا وجهات نظرهم، سواء كانت علمية أم فاقدة الدقة، لأن الكتابة حينها تخرج من كونها ملكاً لي، فتصير مشاعاً لعامة الناس.

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قراءاتي النقدية، والمراجعات للظواهر "الدينية" وخطابات الجماعات الإسلاموية، وحتى محاولات إعادة فهم النص المؤسس بطريقة أكثر حداثة ومدنية، ليست وليدة الساعة، بل هي نتاج قراءات امتدت لأكثر من ربع قرن، وكتابات تجاوزت الـ17 عاماً، أثارت العديد من ردود الفعل المستنكرة حينها في الأوساط المحافظة بين المواطنين المسلمين الشيعة في السعودية والبحرين على وجه التحديد؛ وكنت حينها أحضر جلسات مع أصدقاء ينتمون إلى تيار "خط الإمام" و"التيار الشيرازي"، يناقشون فيها الكثير من الأفكار التي كنت أطرحها، ويعتقدون أن فيها تجاوزاً على ما يرون أنه خطوط حمر!

إذاً، هي ليست أفكاراً أتت استجابة لظرف سياسي محدد استجد في هذه اللحظة، أو توجه حكومي ما، أو رغبات ذاتية؛ بل قناعات عبّرت عن نفسها بوضوح منذ سنوات، وأخذت في التراكم وفي الجهر بأشكال مختلفة، قد تكون الآن أكثر وضوحاً ودقة ونضجاً.

من هنا، سيكون الدفع باتجاه تعزيز النقاش المنهجي حول "الشيعية السياسية" مفيداً جداً للمواطنين الشيعة في الوطن العربي عموماً، والسعودية خصوصاً، لأن المراد هو التحرر من مشكلات الماضي، ومجابهتها بصراحة، لا البقاء في قفصها، وإنما علاج أسبابها، وتجاوزها، والانخراط التام غير المنقوص في عملية الإصلاح والتنمية، وبناء دولة مدنية حديثة، تقوم على "المواطنة الشاملة" و"تكافؤ الفرص"، والفصل بين الدين والدولة.

هذه النقاشات سيكون فيها الرأي السليم والآخر السقيم، وستوجع البعض، وتغضب آخرين، وتسلب تيارات وأحزاباً سلطتها الرمزية والدنيوية، وبالتالي سيكون هنالك خصوم كثر لا يودون للحوارات أن تنعقد، ولا للسرديات المذهبية والتاريخية أن تتم مراجعتها بشفافية.

لقد عانت منطقة الشرق الأوسط من التيارات الإسلاموية المذهبية، وخطاباتها العنيفة، والتكفير، والإرهاب، والكراهية؛ وهي معضلات عميقة تسعى "رؤية المملكة 2030" إلى التخفف من آثارها، واجتراح حلول جذرية لها، على الأقل على مستوى الداخل السعودي، كون المواطنين السعوديين هم من تستهدفهم مخرجات "الرؤية".

لن يفيد "البكاء على اللبن المسكوب"، والقول إن هناك تاريخاً من الأوجاع والمواطنة الناقصة وسيطرة المتشددين على المشهد العام؛ لأن ذلك تاريخ، تعمل "الرؤية" على تجاوزه عملياً، حقيقياً، قانونياً، وسريعاً أيضاً؛ وهي ماضية في سبيل إنجاز ذلك، ويجب أن نساهم في تخطي كل هذا التاريخ بشجاعة وصدق ومن دون تكاذب أو تضليل.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يدرك بعمق القائد الذي يريد لوطنه التقدم، أن "الرؤية" لكي تنجح خططها، لا بد من مجتمع مستقر، بعيد من الخصومات، لا يعلي من شأن الطوائف أو الهويات المناطقية والقبائلية. لذا، فإن منهج الأمير محمد بن سلمان يقوم على محاربة الطائفية والتطرف والتكفير والكراهية والجهل، لأنها أعداء له، ومعوقات أمام نجاح "رؤية المملكة 2030"، وهو يعلم تمام العلم أن الطريق لبناء السعودية القوية، الحديثة، هو تجاوز كل أسقام الماضي الطائفي والعنصري، ولذا قال بصراحة وحزم "سندمرهم الآن وفوراً"، وهذا ما قام به عملياً في مواجهته للأفكار الماضوية.

إن المشكلة تكمن في أطراف عدة: المتأسلمون الحزبيون، المتشددون "دينياً"، تجار الأزمات، أصحاب الفكر الرتيب، المتوجسون من التغيير، المتضررون من الإصلاح، والمصغون للدعايات الخارجية المناوئة... جميع هذه الفئات لا تريد لـ"الرؤية" أن تسير نحو وجهتها، وكل منهم سيعمل بطريقته على مواجهتها؛ لذا، على المشتغلين بالتنوير والإصلاح، والراغبين في تنمية وطنهم، أن يكونوا أكثر وعياً وثقة بأن هناك مشروعاً سعودياً فعلياً، يؤسس لهوية وطنية تتجاوز التقسيمات المذهبية والمناطقية.

إذا آمنّا بالأسس الفكرية والفلسفية لـ"الرؤية"، وعملنا على أن نكون جزءاً من فاعليتها، حينها سندرك أن النقاشات الناقدة، سواء للشيعية السياسية أم للسنية السياسية، هي نقاشات صحية، لا ضرر منها، بل واجبة في هذا الوقت، لكي ننتقل من المرحلة التي اختطف فيها المتشددون المجتمع، إلى مرحلة التحرر من سطوة أولئك الرهط من البشر الذين يعتقدون أنهم ناطقون باسم الله، فيما الباري عز وجل، من شررهم وكراهيتهم براء!

* نقلا عن "النهار العربي"