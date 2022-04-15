«من أجل عدم جرح مشاعر الصائم، ممنوع الأكل فى نهار رمضان» هذا ما قاله البعض تعليقاً على حادث محل الكشرى وفتوى إحدى الجرائد، وتبريراً لمنع المرضى وأصحاب الديانات المختلفة والمسافر المسموح له بالإفطار وليس له بيت فى المدينة التى سافر إليها ويريد تناول طعام يعينه على استكمال مشاويره.. إلخ.

أتمنى أن نعيد تعريف وتوصيف جرح المشاعر مرة أخرى، فالصائم قد طبّق تلك الفريضة عن اقتناع شخصى ويعرف أن حسابها عند الله شخصى أيضاً وسيجازيه بها، ولم يطلب منه أبداً أن يقهر أحداً على مشاركته القناعة نفسها، أو يجبره على أن ينافق ويتخفى حتى لا يستفز حضرته!

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هل أنت بهذه الهشاشة؟ وهل قناعاتك وإيمانك مهتز ومرتعش إلى هذه الدرجة ومن الممكن أن ينهار لرؤية شخص يأكل حتى ولو كان الله عز وجل قد سمح له بذلك؟!!

جرح المشاعر الحقيقى يا عزيزى هو أن ترتشى فى نهار رمضان وتفتح درج مكتبك لتتلقى الرشوة وتضعها بجانب المسبحة، جرح المشاعر الحقيقى هو أن تتحرش ببنت فى الشارع وتخترع لذلك مبرراً دينياً وتدّعى أنك تحمى الدين، جرح المشاعر الحقيقى هو أن تسرق جهد غيرك وتنسبه لنفسك، جرح المشاعر الحقيقى هو أن تكذب وتغش وتعطل أعمال الناس وأنت مقتنع بأنك ستغسل هذه الجرائم بمجرد فرد سجادة الصلاة!

جرح المشاعر الحقيقى هو أن تتعدى على الأرض الزراعية التى نأكل منها وتحولها لأرض مبانٍ بعد تجريفها من كنوز الطمى التى تكوّنت عبر آلاف السنين ولن تعوض، جرح المشاعر الحقيقى أن تشمت فى موت شخص مختلف معك فى الفكر، أو تتشفى فى مفكر أو كاتب أثار السؤال وعلامة الاستفهام فى مخك.

جرح المشاعر الحقيقى هو أن تتخيل أن الله قد كلفك بالدفاع عنه بالقتل أو الذبح أو الشتائم الوضيعة، جرح المشاعر الحقيقى هو أن تعلق ميكروفوناً لتصرخ فيه اللهم شتّت شملهم ويتّم أطفالهم ورمّل نساءهم واشف مرضانا فقط!!

جرح المشاعر الحقيقى هو أن تهين زوجتك وتتهمها بأنها نصف عاقلة وتضربها بدعوى التأديب وتصدق نفسك أنك قد فعلت الصواب، لأنك لم تكسر ضلعاً أو تحطم جمجمة! جرح المشاعر الحقيقى هو أن تعلم طفلك الرماية بالبندقية ولا تعلمه رماية القمامة فى صندوق الزبالة، جرح المشاعر الحقيقى هو الاستباحة، استباحة الشارع والفضاء الخاص والمساحة الخاصة.

جرح المشاعر الحقيقى هو «الحشرية» اللزجة، جرح المشاعر الحقيقى هو غلظة الحس، جرح المشاعر الحقيقى هو قمع الطفل عن فضيلة السؤال، جرح المشاعر الحقيقى هو الأنانية واعتبار نفسك الناجى الوحيد لأنك ولدت بصدفة جغرافية فى مكان معين وبعقيدة معينة، جرح المشاعر الحقيقى هو فقدانك لإنسانيتك.

* نقلا عن "الوطن"