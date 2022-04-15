محام + نائب = ابتزاز..!

المحاماة رسالة غايتها وطبيعتها حماية حقوق ومصالح «الغير»، والعمل النيابي أيضاً غايته وأهدافه تمثيل الأمة والدفاع عن حقوقها ومصالحها، لكن هذه الغايات والأهداف قد انحرفت عن مقاصدها النبيلة حتى أصبحت ظاهرة يتحدث عنها المشتغلون بالحقل القانوني والعاملون بـ«كار» المحاماة ويجب التوقف عندها، وعلى الجميع، حكومة وبرلماناً وصحافة ورأياً عاماً، تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية كما يحدث في العالم المتحضر، فمنذ أن طغى وساد العمل السياسي على كل شيء، افتقد المجتمع الشخص «القدوة»، وهنا لا يمكن لنا إلا التوقف عند سيرة وتاريخ الفرسان الراحلين، من أمثال سليمان المطوع وبدر العجيل وحمد الجوعان ومشاري العصيمي، الذين كانوا محامين ونواباً مثلوا الأمة خير تمثيل، ومازلنا نستذكر مواقفهم بالكثير من الفخر والاعتزاز، لكن اليوم تغيّر الحال، فما يمارسه بعض أعضاء مجلس الأمة (المحامون) مع الجهات الحكومية كالوزارات والشركات والهيئات العامة يجب التوقف عنده ملياً، فباسم الوطنية يتم «تكييش» المواقف، وباسم الإصلاح يتم حل وحلحلة القضايا تحت الطاولة، وباسم حماية المال العام يتم ابتزاز الوزراء ورؤساء الهيئات، حتى أصبح البعض يشار إليهم بالبنان، فمن لديه قضية أو معاملة غير قانونية أو مناقصة مرفوضة يلجأ إلى توكيل العضو المحامي الماكر، لما اشتهر عن بعضهم أنهم «يسلكون» العاطل من الأمور، وعندما يصرح أو يقف أي عضو محام على البوديوم في مجلس الأمة متحدثاً بانفعال شديد عن الفساد والإصلاح، أضع يدي على رأسي، لأن وراء وخلف هذا التصريح عملية ابتزاز كبيرة تجري بالخفاء، والطامة أن بعض الوزراء يرتعدون من هذا التهديد، وينفذون ما يطلب منهم خوفاً على مناصبهم وكراسيهم.

قانون المحاماة يقرّر عدم جواز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس الأمة ورئاسة المجلس البلدي فقط، لكنه لا يمنع المحامي عندما يصبح نائباً من الجمع بين العملين، وسيكون رائعاً وجميلاً ومحموداً أن يكون هناك تعديل تشريعي يحظر على المحامي النائب الجمع بين المهنة والعمل النيابي لتجنّب تعارض المصالح، وإلى أن يتم هذا الأمر نتمنى على السادة الأعضاء في مكتب المجلس مراقبة سلوكيات البعض، والحد من محاولات ابتزازهم للجهات، ليعود للمحاماة وللبرلمان نبلهما الصافي وعطاؤهما الوافر.

* نقلا عن "القبس"