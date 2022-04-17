إنّها حرب أوروبيّة في النّهاية...

تذهب الحرب الروسية - الأوكرانية نحو التصعيد. يترافق ذلك مع صدور أكثر من مؤشر... من الحشد الروسي في دونباس، إلى تضييق الخناق على ماريوبول المحاصرة من الجانب الروسي، بينما فقدت البحرية الروسية الطراد "موسكفا"، في أقوى ضربة تتلقاها موسكو منذ بداية الحرب في 24 شباط (فبراير) الماضي، فضلاً عن الجانب المعنوي لغرق سفينة كانت هي مركز قيادة أسطول البحر الأسود.



تترافق التطورات العسكرية في الداخل الأوكراني مع زيادة المساعدات العسكرية الغربية، لا سيما الأميركية منها، والتي بلغت حتى الآن، أكثر من 2.4 ملياري دولار. وتضمنت الحزمة الأخيرة من المساعدات التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن، مروحيات متطورة ومدافع هاوتزر.



يجري ذلك كله وسط غياب لعملية تفاوض جدية على إنهاء الحرب، واقتصارها على الجانب التقني المتعلق بفتح ممرات إنسانية من بعض المدن المحاصرة، وكأن الطرفين باتا مقتنعين بأن لا مجال للدبلوماسية والحوار في الوقت الحاضر، وأن الكلمة للميدان، الذي ستكون له الكلمة الفصل في تحديد نسق الحوار بينهما لاحقاً. وهذا أمر مؤسف لأنه يتم على حساب إزهاق أرواح الكثيرين والتسبب بمزيد من الدمار والخراب.



إن الحرب الروسية - الأوكرانية تهدد بإعادة أوروبا إلى مراحل كان يعتقد أن القارة قد تجاوزتها، وأنها تعلمت من دروس الماضي ومآسيه، كيف تمضي في تعزيز مرتكزات السلام. وإذا كان الروس والأوكرانيون هم من يتقاتلون اليوم، فإن تأثيرات هذا القتال تمتد إلى مختلف أنحاء القارة، التي تشهد قلقاً على مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار، بينما عملية البحث عن بدائل للغاز الروسي تهدد بانكماش أكبر اقتصاد في القارة، أي الاقتصاد الألماني.



وفرضت الحرب نفسها على أجندة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وهي موضوع رئيسي في الجدل الدائر بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، تمهيداً للدورة الثانية من الانتخابات في 24 نيسان (أبريل) الجاري.



كما فرضت الحرب على دول أخرى رفع موازناتها العسكرية مثل ألمانيا، بينما تستعد فنلندا والسويد لتقديم مشترك للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الصيف المقبل. وقد يوجه الحلف في قمته التي ستنعقد في مدريد في 29 حزيران (يونيو) المقبل و30 منه، الدعوة إلى هذين البلدين للانضمام إلى الحلف. وهذان البلدان كانا يُعرفان بحيادهما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وسيترتب على مثل هذا التطور رد من موسكو، التي لوّحت بأنها قد تنشر أسلحة نووية في بحر البلطيق إذا ما انضمت فنلندا والسويد رسمياً إلى الحلف.



إن أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، هي غيرها قبل هذه الحرب التي سيبنى على نتائجها النظام الأمني الجديد في القارة، والتي يتبين أنها محكومة كل مدة من الزمن بأن تشهد حرباً مدمرة، بينما لا تعدو فترات السلام وكأنها عبارة عن مجرد هدنات بين حرب وأخرى.



ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى الحرب الدائرة الآن فوق التراب الأوكراني، إلا من زاوية القلق... القلق من عجز أوروبا عن منع هذه الحرب، من خلال ممارسة دبلوماسية استثنائية، وابتكار تسويات تقرّب بين مواقف الطرفين. وهذه مسؤولية تتحملها الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فرنسا وألمانيا. إن الاستسلام لما تريده واشنطن، وعدم المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنب الحرب، يجعل الجميع اليوم يدفعون ثمناً فادحاً.



أما وقد فات أوان الدبلوماسية الآن، فإن هذا يجب ألا يلغي محاولة تجنب تأجيج النزاع ليتوسع أكثر، ويقضي على كل فرص استعادة السلام.

* نقلا عن " النهار"