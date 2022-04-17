يفاجئنا إيلون ماسك كل يوم بصدمة جديدة، فهو كما يحرّك بورصات العالم بتويتة أو بوست، يحرك أمخاخ العالم بخبر أو اختراع أو حلم، وليس أهم من حلم الخلود بالنسبة للبشرية، ولأنه ليس طبيباً ولا يهتم باللعب فى الجينات لتحقيق الخلود، فهو قد فكر خارج الصندوق كعادته، وقال إذا كنا لم نصل لخلود الجسم بعد فلنصل إلى خلود الذكريات، فلنزرع ذكرياتك وتاريخك وماضيك كله قبل أن تموت فى روبوت!!، ستعيش هويتك إلى الأبد!! تعالوا لنستمع إلى تصريحات «ماسك» فى الصحافة الأمريكية لنحكم بأنفسنا:

يقول إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla، إن الروبوت الجديد سيكون قادراً فى يوم من الأيام على الحفاظ على شخصية الشخص وذكرياته، رغم أن العلماء لم يكتشفوا الخلود بعد، إلا أن هناك مشروعاً قيد التنفيذ لمساعدة البشر على الأقل فى الحفاظ على ذكرياتهم وشخصيتهم، وفقاً لمؤسس Tesla والرئيس التنفيذى Elon Musk، كشف الملياردير المولود فى جنوب أفريقيا النقاب عن «Optimus»، وهو روبوت من طراز Tesla يدعى أنه سيكون يوماً ما قادراً على تخزين ذكريات وشخصية البشر، وربما جعل الحياة إلى الأبد حقيقة واقعة.

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يقول: «يمكننا تنزيل الأشياء التى نعتقد أنها تجعل أنفسنا متميزين جداً». «بالطبع، إذا لم تكن فى هذا الجسد بعد الآن، فسيكون هذا فرقاً بالتأكيد، ولكن فى ما يتعلق بالحفاظ على ذكرياتنا وشخصيتنا، أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك».

تم الكشف عن الروبوت الذى يبلغ طوله 1.72 متر فى أغسطس من العام الماضى ويستخدم نوعاً من الذكاء الاصطناعى (AI) شبيهاً بمركبات Tesla ذاتية القيادة. يقول «ماسك» إن الهدف من الروبوت فى البداية هو إراحة البشر من المهام «المتكرّرة والمملة»، مثل شراء البقالة أو تقديم وجبات الطعام.

«بشكل أساسى، فى المستقبل، سيكون العمل البدنى خياراً. إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، يمكنك ذلك، لكنك لن تحتاج إلى ذلك».

رغم أن المخاوف بشأن دور وقيود الذكاء الاصطناعى لا تزال عالية، إلا أن الملياردير التكنولوجى يؤكد أن عمله لا يمثل تهديداً للبشر.

«فى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالطبع، أرى الأشياء ببعض الخوف. لأننى بالتأكيد لا أرغب فى الحصول على أى شىء يمكن أن يكون ضاراً للإنسانية».

يزن الروبوت 56كجم، إنه مصنوع من مادة خفيفة الوزن وصُنع ليبدو كإنسان بملامح، مثل الذراعين والساقين.

«لقد صمّمت البشرية العالم ليتفاعل مع إنسان ذى قدمين [كائن يشبه الإنسان بقدمين] بذراعين وعشرة أصابع. لذا، إذا كنت تريد أن يكون لديك روبوت ملائم، وأن يكون قادراً على القيام بأشياء يمكن للبشر القيام بها، فيجب أن يكون بنفس الحجم والشكل والقدرة تقريباً».

ويضيف أن نسخة أولية من الروبوت ستكون متاحة هذا العام. «أعتقد أنه سيكون لدينا شىء جيد جداً على مستوى النموذج الأولى هذا العام، وقد يكون جاهزاً على الأقل لإنتاج حجم معتدل بحلول نهاية العام المقبل».

* نقلا عن " الوطن"