إطلالة على مواقع التواصل

توفر مواقع «التواصل الاجتماعى» إطارا واسعا يتسم بقدر كبير من الحرية والانفتاح مقارنة بغيره من الأطر السائدة التي جسدتها وسائل «الإعلام التقليدية» ومنابر الحوار العام والمؤسسى، لكن تلك المواقع راحت تُبالغ في إتاحة المجال لأنماط من التفاعلات الضارة، التي بات بإمكانها تقويض سماتها الإيجابية، ودفع المجتمع نحو حالة حوار غير حضارية وغير بناءة.

ولقد سعى العديد من الباحثين ومراكز التفكير والنُقاد إلى تعيين المخاطر الناجمة عن انحراف لغة الحوار عبر تلك المواقع، وانصرافها إلى تعميق بعض التوجهات والأساليب الضارة وتعظيم أثرها، وضمن هذا السعى تمت التفرقة بين التفاعلات التلقائية والعفوية التي تصدر عن مستخدمين عاديين وبين تلك التي تخضع للتوجيه وتقوم عليها لجان إلكترونية أو «كتائب» مأجورة، من أجل بلورة الرأى العام ودفعه إلى مسارات محددة.

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ورغم أن القطاع الأكبر من التفاعلات، التي يمكن رصدها على مواقع «التواصل الاجتماعى»، يقع في حيز التفاعلات التلقائية والعفوية التي تصدر عن أفراد عاديين يعبرون عن أنفسهم أو يحققون أهدافا شخصية متباينة من عملية الاتصال، فإن محصلة تلك التفاعلات تميل إلى السلبية والخشونة وتترك أثرا ضارا ينعكس على حالة الحوار العمومى والتفاهم الجمعى والتماسك الاجتماعى.

ومن بين أكثر أنماط التفاعل الضارة على تلك المواقع ما يظهر من ميل حاد إلى استخدام اللغة البذيئة والمُنفلتة، أي اللغة التي تعبر عن المُستقبح من الأشياء بمسميات صريحة وجارحة، وللأسف الشديد فإنه يمكن القول إن تلك المواقع ساهمت بوضوح في تغيير اللغة المستخدمة في المجال العام لتصبح أكثر قربا من تلك المستخدمة في أحط البيئات وأكثرها بعدا عن اللياقة والتزام مقتضيات الحياء.

ليس هذا فقط، لكن متابعة أنماط التفاعل على تلك المواقع ستشير إلى أن الاستقطاب الأيديولوجى وتداعياته السياسية والاجتماعية يلعب الدور الأكبر في توجهات المتفاعلين وصياغة مواقفهم، ومن ثم تأطير أدواتهم اللغوية بما يعبر عن تلك المواقف. ونحن نعرف بالطبع أن مقاربة الأفكار والرؤى المطروحة في أي بيئة اتصال من زاوية الاستقطاب الأيديولوجى الحاد لا تُنتج وعيا أو تحرز تقدما في أي نقاش.

وبالإضافة إلى ذلك، تبرز بوضوح درجة مقلقة من الحدة والتعصب للرأى، وما يرافقهما من ادعاء بامتلاك الحقيقة، واحتكار الصواب، وما يؤدى له ذلك من احتقار للآخر المختلف في الرأى أو الموقف، وتجريده أحيانا من الوطنية، أو اتهامه بالعمالة، أو بالكفر والزندقة.

لقد بات قطاع كبير من المتفاعلين عبر تلك المواقع أكثر ميلا لتصنيف الآخرين في قوالب سياسية محددة، ثم إنزال العقاب بهم، إن أمكن، إذا كانوا من المختلفين في الرأى والموقف.

وبسبب هذا الميل إلى التصنيف، والقولبة، ثم الاستبعاد والإقصاء، أو الاستهداف وشن العدوان أحيانا، تضررت العلاقات الاجتماعية ضررا بالغا، وهو الأمر الذي ينال من قيمة إنسانية واجتماعية فريدة طالما تمتع بها المصريون وحافظوا عليها.

وتظهر في تلك التفاعلات شهوة كبيرة للكلام والانخراط في التفاعلات بأى صورة من الصور، بصرف النظر عما إذا كان المتفاعل يدرك طبيعة الموضوع المطروح، أو يمتلك رأيا حياله.

وثمة آفة أخرى تميز قطاعا من المتفاعلين عبر تلك الأقنية، وهى آفة التفكير المزدوج، والتفكير المزدوج لعنة حقيقية، يصبح فيها المرء قادرا على تبنى الرأى وضده في آن واحد، طالما أن كلا منهما تمت صياغته بسبك وإحكام.

ليت التفكير المزدوج لعنة تصيب فقط الجمهور البسيط العادى أو غير المتخصص، لكنه بات سمة يمكن ملاحظتها بوضوح بين جماعات المثقفين والسياسيين المتفاعلين على تلك الوسائط، ومن ذلك أن تسمع أحدهم يقول الشىء ونقيضه، أو يفعل الشىء وعكسه، دون أن يشعر بأى إشكال أو إحراج.

نحتاج إلى وقفة لمراجعة تفاعلاتنا على تلك الوسائط، لإن الإغراق في تلك المثالب يمكن أن يقوض أي أثر إيجابى لوجودها في حياتنا.

* نقلا عن " المصري اليوم "