ترامب .. وبوتين

مثيرةُ للتأمل العلاقةُ بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، أثنى ترامب على بوتين مرات، وهو ما لم يفعل مثله رئيسُ أمريكىُ آخر. وحتى يلتسين، الذى كان قريبًا من الأمريكيين، لم يلق إشادةً إلا عقب رحيله عام 2007، عندما نعاه جورج بوش. وظل ترامب يشيدُ ببوتين بعد أن غادر البيت الأبيض، ولكن فى سياق هجومه ضد جو بايدن، إذ يُروَّجُ لفكرة أن الرئيس الروسى ما كان ليستطيع التصعيد ضد الغرب لو أنه مازال رئيسًا. ولكن الحرب فى أوكرانيا دفعت ترامب إلى استخدام لغةٍ مختلفةٍ فى حديثه عن بوتين، مع مواصلة الغمز على بايدن من زاوية أن ما يعتبره ضعفًا فى سياسة الإدارة الحالية هو الذى شجع الرئيس الروسى على التدخل فى أوكرانيا. وليست هذه المرة الأولى التى اتخذ فيها ترامب موقفًا قويًا ضد روسيا بوتين. فعل ذلك مراتٍ خلال فترة رئاسته، فى إطار الخط الفاصل بين الميل الشخصى والموقف السياسى، ولعل عدم إدراك هذا الخط هو ما يؤدى إلى إساءة فهم سلوك ترامب تجاه بوتين. ليس مألوفًا أن يتعارض الميلُ الشخصىُ مع الموقف السياسى فى حالة العلاقة بين مسئولين كبار فى دولة ونظرائهم فى بلدان أخرى. ولكن حين يحدثُ هذا، لابد أن يكون محصورًا فى العلاقة الشخصية. وهو ما فعله ترامب وإدارته. ولنأخذ مثالاً ذا صلةٍ بالحرب الراهنة. فقد وقف ترامب ضد مشروع (نورد ستريم 2) لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. ونصح المستشارة السابقة ميركل بألاَّ تجعل بلادها أسيرة سياسات الكرملين، وفق التعبير الذى استخدمه. وأوضح لها أنه ليس من الحكمة أن تعتمد دولةُ على أخرى بشكلٍ مفرطٍ فى أى من السلع الاستراتيجية، وأن تنويع مصادر هذه السلع أمر حيوى لضمان استقلال القرار. وقرر فرض عقوباتٍ لتعطيل المشروع عندما لم تنتبه ميركل إلى مقصده، الذى فُهم جيدًا فى الأسابيع الأخيرة. ويعنى هذا أن ترامب حافظ على الخط الفاصل بين "الكيمياء" الشخصية والمواقف السياسية. ويُعد هذا الخطُ أحد أبعاد مسألةٍ فلسفيةٍ كبيرةٍ تتعلقُ بالذاتى والموضوعى فى الحياة بوجهٍ عام وهو ما قد نعود إليه لاحقًا.

* نقلا عن " الأهرام"