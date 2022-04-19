شكل نهاية اللعبة

هناك توافقان متناقضان فى ساحة تحليل الحرب الأوكرانية وتوابعها: أولهما أن هناك حالة عالية من عدم اليقين حول ما إذا كان التصعيد فى الأزمة التى انقلبت حربًا قد وصل إلى أقصاه وأفرغ كل طرف ما لديه من طاقة، ومن ثَمَّ فإن ما بقى هو استمرار التفاوض حتى نصل إلى نتيجة. وثانيهما أنه بغض النظر عما يحدث وما سوف يتبقى، فإن هناك عجلة كبيرة لتصور الشكل الذى ستبدو عليه «اللعبة النهائية». نشرة «ذا هيل The Hill»، التى تصدر عن الكونجرس الأمريكى، ذكرت أن «قليلين لم يفهموا بعد مدى عمقنا فى المياه المجهولة، ولماذا هو حدث تاريخى عالمى، مثل 11 سبتمبر، يعيد تشكيل الشؤون العالمية». التجربة تثبت لنا فى كل مرة كيف أن «المياه» العميقة تزداد عمقًا فى كل مرة نتابع فيها الأحداث الموصوفة بأن ما بعدها لن يكون أبدًا مثل ما كان قبلها. والحقيقة هى أن هناك تلامسًا يجرى بين أزمات كبرى ذات محتوى عنيف وعسكرى، مثل أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ وما تلاها من غزوات الحرب العالمية ضد الإرهاب، والتى لم تقتصر على الغزو الأمريكى لأفغانستان والعراق؛ والظهور المفاجئ لجائحة كورونا وما واكبها عن استحكام أزمة المناخ؛ والآن فإن الحالة الأوكرانية تبدو وكأنها تتصدر تغيرات عالمية عميقة، ولكن التعامل معها وقياس عمقها سوف يماثل دائمًا الأعمى، الذى يحاول قياس أبعاد مكعب الثلج وهو يذوب بين أصابعه.

ومع ذلك توجد أمور فى المدى القصير لا يبدو أنها سوف تكون أحداثًا طارئة، وهى تثير تحديات للنظام الدولى، الذى ساد منذ انتهاء الحرب الباردة مثل «تراجع العولمة»، فما يحدث وفقًا للنشرة المذكورة هو «تسليح الاعتماد المتبادل»، حيث باتت الحرب الاقتصادية على روسيا نزعًا لدولة مهمة فى الاقتصاد العالمى، بعد انكماش اقتصادها بمقدار ١٥٪ أو أكثر. مطالبة موسكو للعالم بسداد ثمن النفط والغاز بالروبل وليس الدولار هى كسر لأحد الثوابت الكبيرة فى النظام العالمى المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتأكيد منذ نهاية الحرب الباردة.

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القراءة للوضع الحالى للأزمة/ الحرب يمكن تلخيصها فى أن روسيا لم تكسب الحرب، كما أن أوكرانيا لم تخسرها، وفى الحالتين فإن سعى روسيا لتعويض خسائرها من خلال حرب ضروس فى شرق أوكرانيا يعطيها مكاسب جغرافية مادية وظاهرة فى إقليم الدونباس فى شرق أوكرانيا، والمجاور لروسيا من ناحية، وإقليم القرم من ناحية يستعيد إلى الذاكرة التاريخية ما فعلته روسيا القيصرية والشيوعية، وهو التوسع الإقليمى. أوكرانيا من جانبها، حتى بعد أن طرحت بعيدًا إمكانيات انضمامها إلى حلف الأطلنطى، وتركت جانبًا حالة التدمير والمذابح التى جرت فى العديد من مدنها، وحتى مستقبل اللاجئين منها إلى الدول المجاورة، فإنها لا تمانع فى أن تكون رأس الحربة، الذى يجعل روسيا تفقد كثيرًا من قدراتها وحيويتها العالمية، وكل ما تحتاجه هو المزيد من السلاح والأموال، ولدى أوروبا والولايات المتحدة الكثير منهما الذى يتدفق على مدار الساعة إلى كييف. المشاهد الروسية من الناحية الأوكرانية لا تُفضى فقط إلى فشل عسكرى، وإنما أكثر من ذلك إلى وهن الدولة الروسية، فمع حظر واردات المُعَدات وشرائح الكمبيوتر بسبب العقوبات، تتعثر الصناعة الروسية. والخلاصة هى أن مستقبل روسيا سوف يكون مختلفًا، حيث يفقد بوتين جيلًا كاملًا مع فرار عشرات الآلاف من المهنيين والخبراء، ويتصدر قطاع التكنولوجيا المجموعة المغادرة.

بالعودة إلى كتاب جوزيف ناى وروبرت كوهين «القوة والاعتماد المتبادل Power and Interdependence» (١٩٧٧)، سوف نجد مقولتين أساسيتين: الأولى أن الاعتماد المتبادل سوف يؤدى إلى «السلام» و«التعاون»، كما هو الحال بين كندا والولايات المتحدة أو بين ألمانيا وفرنسا؛ حيث يكون النزاع والصراع والحرب مستحيلة لأنها سوف تؤدى إلى إيذاء الجميع. والثانية أن استخدام «القوة» سوف يظل قائمًا نتيجة درجة «الحساسية» و«الانكشاف» الموجودة فى كل دولة إزاء الاعتماد على الدول الأخرى. المشهد الحالى لروسيا وهى تواصل اندفاعها العسكرى مركزة على شرق أوكرانيا يكشف فى نفس الوقت حساسيتها الزائدة وانكشافها الكبير إزاء الضغوط الدولية عليها. استخدام روسيا لسلاح النفط والغاز لا يكفى لإقامة توازن الحساسية والانكشاف مع أوروبا وأمريكا، خاصة فى المدى المتوسط حينما تفرج الدول المختلفة عن احتياطياتها من الطاقة، وتفرج ألمانيا عن الطاقة المحبوسة فى المفاعلات النووية، وتعوض تدريجيًّا نسبة غير قليلة من احتياجاتها من مصادر متوسطية عطشى لبيع الغاز بأسعار عالية. والحقيقة هى أن هناك فارقًا كبيرًا بين روسيا والصين فى ميزان الحساسية والانكشاف، حيث لا تبدو فقط بكين واثقة إلى حد كبير من قدراتها الاقتصادية الواسعة والمتوازنة مع القدرات الأمريكية والغربية بشكل عام؛ وإنما أكثر من ذلك فإنها تريد الخروج من الأزمة من خلال مراجعة حقيقية لعمليات الاعتماد المتبادل وإمكانيات تحولها إلى سلاح ضاغط بالعقوبات الاقتصادية. الحرص الصينى على إقامة هذا التوازن الجديد يقابله حرص أمريكى على الجانب الآخر ربما يكفل إدارة مختلفة للنظام الاقتصادى العالمى تقوم على قطبية ثنائية تتراجع فيها قيمة القدرة العسكرية الروسية كسلاح سياسى واستراتيجى لم تظهر له كفاءة كبيرة أثناء الحرب.

ما حدث خلال الفترة الأخيرة للاتصالات الأمريكية الصينية أنها جرَت تحت عنوان عام للمباحثات، هو أنها «جهود لإدارة المنافسة بين البلدين ومناقشة تأثيرات حرب روسيا ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمى (أوروبا) والعالمى». وخلال هذه المباحثات فإن الموقف الأمريكى عاد إلى «إعلان شنغهاى»، الذى أرسى دعائم العلاقات الأمريكية الصينية قبل ٥٠ عامًا. وأكد الرئيس بايدن أن العلاقات تصل الآن إلى لحظة حاسمة سوف تشكل العالم فى القرن الواحد والعشرين؛ واستنادًا إلى ذلك فإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «حرب باردة جديدة» مع الصين، ولا تسعى إلى تغيير النظام فى الصين، وتنشيط تحالفاتها لا يستهدف الصين، ولا تدعم الولايات المتحدة «استقلال تايوان»، وليست لدى واشنطن النية للسعى إلى صراع مع الصين. الجانب الأمريكى على استعداد لإجراء حوار صريح مع الجانب الصينى، والقيام بتعاون أوثق معه، والتمسك بسياسة الصين الواحدة، وإدارة الخلافات والسيطرة عليها بشكل فعال، بما يضمن التطور المستقر للعلاقات الأمريكية الصينية، بما فيها التواصل الوثيق مع الرئيس الصينى للتحكم فى اتجاه العلاقات الأمريكية الصينية. الرئيس شى جين بينغ اقترب من الأزمة الأوكرانية عندما أشار إلى الأوضاع الدولية، التى شهدت تغييرات جديدة ومهمة خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديات خطيرة لعنوان العصر المتمثل فى الأمن والتنمية والسلام. ولما كانت الدولتان الأمريكية والصينية عضوين دائمين فى مجلس الأمن الدولى، وأكبر اقتصادين فى العالم، فإن عليهما ليس فقط أخذ العلاقات الصينية الأمريكية فى الاتجاه الصحيح، وإنما أيضًا «تحمل المسؤولية الدولية المطلوبة وبذل الجهود من أجل السلام والأمن فى العالم».

فهل هذا هو الشكل الذى يمثل نهاية اللعبة؟. الإجابة ربما، ولكن لا يمكن القطع بها لأن اللعبة لا تزال جارية.

نقلاً عن "المصري اليوم"