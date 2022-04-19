قراءتان للحرب

المتابع للنقاش الدائر فى عالمنا العربى حول الحرب الأوكرانية سيجد أن هناك انقسامًا حول الموقف من الحرب لا يرجع إلى مبررات كل طرف وروايته السياسية والعسكرية، إنما تبعًا للإطار الفكرى والسياسى لكل طرف، فهناك مَن يعتبر أن إيمانه بالديمقراطية يتطلب منه دعم أوكرانيا لأنها تقف فى وجه نظام روسى استبدادى، وهناك مَن يعتبر أن الدفاع عن الأمن القومى لأى بلد يتجاوز الموقف من النظام القائم، وأن دعم روسيا لا يعنى فقط دعم بلد يدافع عن أمنه القومى إنما أيضًا خطوة نحو بناء نظام عالمى متعدد الأقطاب.

والمؤكد أن هذا الجدل مشروع، ومن حق كثيرين أن يسعدوا لهزيمة «النظم الاستبدادية»، ولكن ذلك لا يعنى عمليًّا أن هزيمة القوات الروسية ستكون بسبب غياب الديمقراطية، أو أن انتصارها سيعنى انتصارًا للاستبداد، إنما نحن أمام حرب تحكمها موازين قوى وكفاءة النظام القائم سياسيًّا وعسكريًّا، حيث تمثل الديمقراطية ودولة القانون أحد العوامل التى تساعد على الانتصار، ولكنها ليست العامل الوحيد.

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صحيح أن الغرب أعلن دعمه لأوكرانيا رسميًّا وشعبيًّا، واعتبر أنه يدعم نظامًا ديمقراطيًّا حليفًا، وفى نفس الوقت لم يقدم له كما طالب الرئيس الأوكرانى «شيك على بياض»، وخاصة فى مجال الدعم العسكرى، حيث دخلت الحسابات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية كأساس للتحرك الغربى وليس فقط أو أساسًا حسبة دعم نظام ديمقراطى حليف.

فقد حرصت أمريكا والغرب على ألّا يتدخلا عسكريًّا بشكل مباشر فى الحرب حتى لا تُستفز روسيا، وكانت توازنات القوة بين الجانبين هى الحاكمة وليس الموقف المبدئى من كون هذا النظام ديمقراطيًّا (فسينال الدعم بلا حساب) أو غير ديمقراطى (فينال العداء بلا حساب).

والحقيقة أن الحسابات الاستراتيجية الدقيقة أو الخاطئة التى يتبناها النظام الروسى ستكون هى العامل الأساسى فى نجاحه أو هزيمته، دون تجاهل أن النظام الديمقراطى الذى يؤسس لدولة قانون مرشح أكثر من غيره للانتصار فى المعارك، ولكن هذا لا يعنى ضمان هذا النصر إذا تم تجاهل باقى العوامل الأخرى من توازنات القوى وكفاءة النظام والقدرات العسكرية والسياسية.

فلو قرر بوتين توسيع دائرة هجومه ووصل إلى بلدان مجاورة أو استخدم أسلحة نووية تكتيكية، وتحرش بحلف الناتو، وأعلن ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الروسى، فإن خسارته المعركة ستكون حتمية، حتى لو كان فى روسيا نظام ديمقراطى لأنه بذلك سينقل المعركة من كونها صراعًا محددًا مع أوكرانيا من أجل ضمان حيادها إلى مواجهة عالمية شاملة.

من الصعب قراءة الحرب الروسية فى أوكرانيا على ضوء ديمقراطية النظام الروسى أو الأوكرانى، واعتبار هزيمة الأول حتمية لأنه غير ديمقراطى، وانتصار الثانى مؤكدًا لأنه ديمقراطى، فى حين أن الواقع يقول إن أوراق القوة التى يمتلكها كل طرف هى التى ستحسم هذه الحرب.

نقلاً عن "المصري اليوم"