متى سنتطور؟

يؤسفنا انشغال بعض المشرعين والسياسيين في كل عام من رمضان أو غيره بمناقشة أدوار وبطولات ونصوص فنانين، وانشغال النواب بالأعمال الفنية والإعلامية والسعي إلى تهجير الدراما الكويتية بدلاً من تشجيع ونمو السينما الكويتية، فبعد تهجير العقول والكتب والإصدارات وتهجير الاحتفالات الوطنية والمعارض الفنية وتهجير الكفاءات ممن يرفضون تعيينات الباراشوت لمصالح سياسية ممن يعتليهم بالسلالم الوظيفية بغير حق لمنصب يتطلب أصحاب الخبرة والشهادات العلمية، وتهجير المشاريع التجارية الشبابية الكويتية، وتهجير الرياضة والقضاء عليها، نجد أصواتاً تحاول تشويه كل ما هو جميل ويرفع من شأن البلد دولياً.

بينما تواصل دولة الكويت للعام الثالث على التوالي الغياب عن مؤشر التنافسية العالمي 2021 الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والذي يقيس تنافسية الدول عبر الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وبدل أن يقوم النواب بدراسة ومحاسبة وتحليل تراجع الكويت 2021 بالمؤشرات العالمية للارتقاء بمكانة وتصنيف البلد عالمياً، فعلى سبيل المثال خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيف الكويت الائتماني بسبب الافتقار إلى إستراتيجية تمويل شاملة، وذكرت بالتصنيف أن النظرة المستقبلية للكويت سلبية، وكذلك وكالة «فيتش» العالمية ذكرت بتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، فتلك جميعها تفسر الحالة الصعبة التي يمر بها البلد، فتعبير التخلف ربما يكون قاسياً يعرَّف بمراجع السياسة الاجتماعية أنه حالة متأخرة من التطور مقارنة مع الدول المتقدمة، يتأخر نمو تلك الدول بسبب عوامل عدة، منها العامل السياسي والنظم السياسية التي تتبعها الدول والعامل الثقافي مثل العودة للإرهاب، وتفرقة المجتمع ودمج السياسة بشؤون التعليم، وأيضاً العامل الاقتصادي كمستوى الفقر، البطالة، الناتج المحلي والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، والعامل الاجتماعي كالمساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والإنسان والطفل وتقبل الآخر والحريات، فالطريقة المثلى في دول العالم والأنظمة السياسية لبداية عملية التطور هي البدء بالإصلاح السياسي المدني البعيد عن الفئوي، عند توافرها بالدولة المدنية الحديثة ذات تشريعات صادرة عن هيئة مدنية.

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فالكويت يجب أن تنهض بحلول عاجلة جريئة للحد من التراجع الذي تشهده المؤشرات العالمية، فالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل الفرد بلا شك ينهضان بمستوى البلد، والاصلاح التعليمي من أهم المراحل التي يجب أن نبدأ بها، فالمورد البشري هو الاستثمار القادم للدولة، وعند استثمار ثقافة وتعليم المواطن، فهو ينعكس على صناعة عقل المشرع الذي ينعكس على القوانين وتطورها بالكويت للجيل القادم، فيجب الاستيعاب والتحليل لإنقاذ ما يمكن في وسط تسابق الدول المحيطة بالمدنية والتقدم بالمؤشرات العالمية وتحررها من الخطاب الفئوي.

ودمتم سالمين،،،

نقلاً عن "القبس"