الاخوان والكذب !

لم يكن غريبا ان يعترف «يوسف ندا « ممول التنظيمات الاخوانية فى الخارج لـ «أبو العلا ماضى» ، بأن الكتب التى صدرت عن قيادات الاخوان ، وتناولت تعذيببهم فى السجون ايام الرئيس جمال عبد الناصر كانت مفبركةً ، وان يوسف ندا شخصيا هو مؤلف كتاب التعذيب الاشهر « حياتى « لزينب الغزالى.

جاء ذلك فى مقالات نشرتها الأهرام يوم 1 أبريل 2014، للكاتب الدكتور محمد سعيد إدريس، وان الاخوان فعلوا ذلك لجذب التعاطف وتشويه نظام الحكم ،وقال يوسف ندا «الحرب خدعة» و«اللى تغلب به العب به» .

ويوسف ندا هو مفوض العلاقات الدولية لتنظيم الإخوان، وحاصل على الجنسية الإيطالية ومؤسس بنك التقوى، وأحد المتهمين فى قضية محاولة اغتيال جمال عبدالناصر عام 1954، والهارب خارج مصر لسنوات طويلة.

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اعترف الاخوان بذلك وهم فى السلطة وقبل ذلك كانوا ينكرون ، وكتبوا مجلدات عن تعذيبهم فى السجون ، اما كتاب « حياتى « فيعتبرونه أهم وثيقة فى تاريخهم عن التعذيب، وتروى الغزالى أهوالا عن تعذيبها وانتهاكها فى السجن الحربى، على أيدى من اسمتهم زبانية عبدالناصر، وكيف كانوا يدخلون عليها الكلاب الجائعة فى زنزانتها فى صلاة الفجر، ويعلقونها من أقدامها فى عز البرد، ويسكبون عليها المياه المثلجة، وغير ذلك من حفلات التعذيب وحكايات يصعب على اقوى المصارعين ان يتحملوها .

الكتاب عليه اسم « زينب الغزالى « وظلوا يقولون انها صاحبته ، ولكن بعد 25 يناير اعترفوا ان مؤلفه هو « يوسف ندا «، وبنفس الطريقة اعترف صفوت حجازى فى تسريبات اذيعت عام 2015 ، بأن الكذب يكون مباحا وواجبا إسلاميا اذا كان يستهدف مصلحة الجماعة.

ويا ويلنا .. لو كان هؤلاء قد استمروا فى الحكم، فما فعلوه صورة طبق الأصل، من اعتى عصور الظلم والهمجية والحكم بالسيف والكرباج وفى عام حكمهم انهارت مؤسسات الدولة وضاع القانون، وانتحرت العدالة تحت الأقدام، وشاهدنا على اسوار الاتحادية اسوأ ممارسات الضرب والصفع وتجريد الأبرياء من ملابسهم، وإطفاء السجائر فى أجسادهم العارية، والكتابة على أجسادهم بدوكو السيارات، ويا هول ما شاهدناه بالصوت والصورة.

كيف هى مصر وأحوال شعبها لو استمرت هذه العصابة فى الحكم؟، وماذا كان سيفعل دعاة الكذب والتلفيق مثل صفوت حجازى والبلتاجى والعريان والشاطر وغيرهم ، ومن يعتبرون الكذب فريضة وواجبا، وشهادة الزور مشروعة، ويرغمون الأبرياء لاعترافات كاذبة . بسلخهم وتعريتهم وإطفاء السجائر فى أجسادهم.

نقلاً عن "أخبار اليوم"