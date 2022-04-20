القوة الروسية الناعمة

تساءل الكثيرون عن أسباب غياب القوى الناعمة الروسية التي كان يمكنها أن تستقطب شعوب أوروبا الشرقية إلى معسكرها وتعيد صياغة تحالفاتها عبر أدوات ناعمة غير الأدوات الخشنة التي استخدمتها في أوكرانيا.

صحيح أن روسيا نجحت في ضم إقليم القرم عبر استفتاء شعبى في 2014، واختار الناس بمحض إرادتهم أن يكونوا جزءًا من الاتحاد الروسى، كما ارتبطت روسيا ثقافيًا بقطاع كبير من سكان منطقة «دونباس» المتنازع عليها بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية، وفيما عدا ذلك فقد اختار أغلب الشعب الأوكرانى الخروج من العباءة الروسية والاستقلال عنها، وهو أمر مقبول، ولكنه يختلف عن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة الأوكرانية وقامت على استفزاز روسيا بالسعى نحو الانضمام لحلف الناتو ونشر أسلحة استراتيجية على حدودها.

مادة اعلانية

ورغم أن روسيا قوة عظمى ولديها ثالث أكبر ترسانة عسكرية في العالم، إلا أن قوتها الناعمة تراجعت ولم تعد تحمل نفس البريق الأيديولوجى الذي تمتعت به أثناء الحقبة الاشتراكية، ولم تؤسس مثل الصين نموذجًا صناعيًا وتكنولوجيًا امتد تأثيره إلى إفريقيا ودول كثيرة.

مشكلة التدخل العسكرى الروسى في أوكرانيا أنه رغم وجود مبررات قوية له، نتيجة شعور روسيا بتهديد أمنها القومى من قبل أوكرانيا، إلا أن عدم قدرتها على استخدام أي أدوات أخرى للتأثير في القيادة الأوكرانية وأغلب المجتمع يجعل من الصعب الاعتماد فقط على القوة العسكرية من أجل الحصول على المكانة الدولية.

فمثلًا الغزو الأمريكى للعراق في 2003 لم يكن مجرد تدخل عسكرى «شارد»، إنما كان جزءًا من مشروع أمريكى أراد إعادة صياغة المنطقة العربية على أسس جديدة تقوم على هدم الدولة الوطنية وبناء أخرى تكون جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية. إن الغطاء السياسى لأى تحرك عسكرى خارج الحدود أمر بديهى، ولم يحدث لأى دولة أن حركت جنديًا واحدًا أو قامت بتدخل عسكرى دون أن تمتلك غطاءً سياسيًا بالحق أو بالباطل، فأمريكا غزت العراق وقدمت واحدًا من أفشل مشاريع التغيير السياسى في العالم تحت غطاء بناء الديمقراطية وإسقاط الدول الاستبدادية، وكذلك الاتحاد السوفيتى حين تدخل في كل بقاع الأرض من أجل الدفاع عن الشيوعية، وإيران تدخلت في عالمنا العربى تحت غطاء الدفاع عن المستضعفين ونشر مبادئ الثورة الإسلامية، وعبدالناصر تدخل في دول عربية وإفريقية من أجل الاستقلال والتحرر الوطنى ومواجهة الاستعمار.

والسؤال المطروح: هل تستطيع روسيا أن تقدم مشروعًا سياسيًا لأوكرانيا، أم ستكتفى بالتدخل المسلح؟.. الإجابة كما هو واضح مازالت الثانية، ومع ذلك سيبقى أمام روسيا فرصة لكى تكون لها رسالة سياسية تدافع فيها عن نظام دولى متعدد الأقطاب، وأن تراجع صورة الدولة القمعية وتحارب الفساد الداخلى ولا تستسهل استخدام القوة المسلحة، وهذا لن يتم إلا بتعزيز قوتها الناعمة وصورة نموذجها السياسى.

نقلاً عن "المصري اليوم"