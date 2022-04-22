سيدة «الشبشب» وحتمية التطهير

يقول البعض -ربما بحسن نية- إن حادث سيدة المترو والشابتين حادث فردى. السيدة تعرضت لشابتين بالسب والقذف والوصم بالدعارة والتهديد بالضرب بالشبشب لأن ملابسهما لم تناسب مقاييس الأيزو التى قررتها السيدة أو التى قررها أشخاص أفتوا للسيدة بذلك. وهناك بكل تأكيد من أقنعها بأنها ستترقى درجات فى سلم الأتقياء والأبرار إن هى لم تكتفِ بالتدخل بالكلام فى شئون الخارجين على المقاييس بل سترتقى سلم المجد الإيمانى إن هى ردعتهم بالشبشب وسبّتهم بأقبح الألفاظ.

وأنا أقول إن الحادث -وإن كان فردياً- لكنه لا يعكس سوى الحقيقة الواقعة وهو يترجم ترجمة صادقة ما يدور فى عقول وقلوب الملايين منا دون أن يعبروا عنها علانية كما فعلت السيدة. وأزيدكم من الشعر بيتاً وأقول إن ما فعلته السيدة يلاقى استحساناً من قبل كثيرين قيل لهم إن على المسلم الصالح أن يتدخل لتغيير ما يراه قبيحاً أو سيئاً أو مسيئاً، وإن هذا التدخل يتدرج من رغبة التغيير بالقلب ويرتقى ليصل إلى التغيير باليد.

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وما قيل لهم لم يرفق بذلك بضع نقاط حيوية ألا وهى أن المسلم الصالح يعيش فى دولة لها مؤسسات وتخضع لدستور ولديها قوانين تحكم العلاقات بين المواطنين.

ولم يذكر لهم أن لو كل مسلم صالح قرر أن ما يراه من حوله غير مطابق لما يعتبره لائقاً أو مناسباً، فإن هذا المسلم الصالح وأقرانه سيحولون المكان الذى يعيشون فيه إلى غابة سمتُها الفوضى وعقيدتها شريعة الغاب. لماذا؟ لأن الدنيا تطورت وأصبح هناك شىء اسمه قانون ومحاكم وآليات شكوى تتبع قواعد القانون ولا تتبع ما قاله أمير جماعة أو سباك أو نجار أو حداد قرر أن يكون «شيخاً» فى زاوية من تلك التى كانت تملأ أبيار السلالم.

هذه السيدة فعلت ما يمليه عليها ضميرها وما حددته لها نشأتها الفكرية ومرجعيتها «الدينية»، وهى مرجعية القطاع الخاص التى شاعت فى مصر منذ سبعينات القرن الماضى على أرضية ثابتة لجماعة تأسست فى عام 1928 اسمها «جماعة الإخوان المسلمين». هذه السيدة ترجمة واقعية جداً لما يمكن أن تفعله «الحشرية الشعبوية الدينية»، والتى يسميها أنصارها «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».

ولعلى لا أفشى سراً حين أقول مثلاً إن صفحات اتحادات السكان فى ربوع البلاد على منصات التواصل الاجتماعى لا تناقش فقط مشكلات العمارة أو التجمع السكنى من تسرب مياه الصرف أو عطل مصعد أو أماكن إيقاف السيارات أو أموال الصيانة، بل تناقش ما ترتديه فتيات العمارة وضرورة وضع حد لأولئك اللاتى يرتدين ملابس غير لائقة أو يضحكن بصوت مرتفع، آه والله.

وأقول أيضاً إن ما فعلته السيدة ووثّقته كاميرا موبايل يحدث منذ سنوات طويلة فى الأماكن العامة، حيث شاعت مظاهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأشكال مختلفة ومعظم الضالعين والضالعات فيها يحشرون أنوفهم فيما يرتديه أو يقوله أو يسمعه أو يفعله آخرون من منطلق إصلاح المجتمع ومنع الموبقات.

فى دولة سيادة القانون لا يحدث شىء كهذا، وإن حدث فإن القانون يأخذ مجراه لمعاقبة مرتكبيه. وأتمنى من كل قلبى أن تكون تصريحات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب الثورية الأخيرة عن المواطنة و«سخف» التضييق على غير الصائمين فى نهار رمضان وغيرها بداية حملة تطهير فكرى مستمرة ومركزة وموجهة لإنقاذ الوطن من براثن سيدة الشبشب وغيرها كثيرون.

* نقلا عن " الوطن"