اتحاد الجمهوريات.. أزمة داخلية

لم تحقق مبادرة الرئيس السادات الأولى للسلام نجاحًا كبيرا، في الداخل أثارت قلق معظم قيادات الدولة، ذلك أن الرئيس لم يتشاور فيها مع معاونيه ومساعديه، هو ذكر أنه فاتح فيها- فقط- د.محمود فوزى، وكان رئيسا للوزراء وقتها، غير أن الرئيس لم يفاتحه في الأمر بهذه الصفة، لكن باعتباره وزير خارجية سابقا وعلى دراية بالعالم الخارجى، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة، الرئيس شرح لأنيس منصور أنه فاتح د.فوزى ليس ليستمع لرأيه وتقييمه، ولا هل يعلن المبادرة أم يتجاهلها؟، لكن ليعرف منه كيف يمكن للغرب أن يستقبل هكذا مبادرة؟، وبطريقة د.فوزى أجابه بأن الغرب يرحب بالسلام دائما؛ وتلك رؤية متفائلة جدًا، الغرب رحب بالمبادرة، لكن لم يهتم بها ولا عول عليها، بل لم يبذل أي جهد لتفعيلها..

المهم أن خطوة مثل هذه لم يتشاور فيها الرئيس مع مؤسسات الدولة، أقصد وزارة الخارجية أولًا والقوات المسلحة، فضلًا عن المخابرات العامة وكذلك وزارة الداخلية، بالإضافة إلى رجال الفكر والصحافة المقربين من الدولة والرئاسة.

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الرئيس فاجأ الجميع بإعلان المبادرة في خطاب أمام مجلس الأمة، ذكر السادات أنه سلم الخطاب إلى سامى شرف ليتولى كتابته، دون أن يكون فيه الفقرة المتعلقة بالمبادرة، حيث احتفظ بها في جيبه، مكتوبة بخط اليد.

هو الرئيس، فماذا لو سلم الخطاب كاملًا، حتى لو اعترض مدير مكتبه وتناقش معه أو دعا لاجتماع وشرح وجهة نظره، في النهاية هو الرئيس وصاحب القرار.

صفقت الأغلبية للخطاب بكل ما جاء فيه، سوف يتكرر ذلك المشهد سنة ٧٧ في «المبادرة الثانية»؛ بعد انتهاء الخطاب فوجئ الرئيس بوجوم عدد من القيادات في الصالون الرئاسى بالمجلس، وبدلًا من أن يتفهم حجم المفاجأة عليهم ويشرح لهم الأمر، ألقى أذنه لمن نقلوا إليه تعليقات البعض في الصالون الرئاسى، التعليقات ذكرها الرئيس بنفسه في العديد من أحاديثه وفى سيرته الذاتية، وهى تعليقات تكشف تخوفًا وقلقًا حقيقيًا من رد الفعل في الشارع وليس تمردًا عليه، فضلا عن أنه يمكن اعتبارها من باب «حد فك نفسه بكلمتين»، لكنه توقف عند جملة أو أكثر قيلت، واعتبرهم أعداء له شخصيًا.

نحن أمام نموذج للانفراد المطلق بالقرار، ظل السادات حتى استشهاده في أكتوبر ١٩٨١، يأخذ على عبدالناصر انفراده بالقرار وعدم الرجوع إلى المؤسسات، والحق أنه كان أشد انفرادًا وفى خطوات كثيرة، وقرارات مهمة اتخذها طوال فترة حكمه دون الرجوع إلى المختصين، كان ينحى مؤسسات الدولة، حتى لو كان الأمر يتعلق بحياته ومصيره هو شخصيًا.

ذكر اللواء أحمد كامل مدير المخابرات العامة حتى منتصف مايو١٩٧١ في مذكراته التي نشرت في مجلة «المصور»، ثم في كتاب أصدرته «دار الهلال»، أن المخابرات التقطت إشارات ومحادثات وتحركات لعناصر أجنبية داخل البلاد، هذه التحركات كانت كافية لتوجيه اتهامات لتلك العناصر أو إلقاء القبض عليها، لكنهم فوجئوا أن بعض هذه الاتصالات كانت مع الرئيس شخصيًا، بالتأكيد لا يمكن توجيه اتهام ولا التشكيك في وطنية الرجل، لكن معنى ما ورد في مذكرات اللواء كامل أن السيد الرئيس لم يكن يحيط الجهاز ورئيسه علما بكل ما يقدم عليه. أن يطلع الرئيس أجهزة الدولة المعنية بما يقدم عليه، لا يعنى التدخل في قراراته وسلطاته، ولا فرض وصاية عليه أو التنصت والتجسس عليه، لكن خطوات رئيس الدولة وتحركاته مثل قراراته يجب أن تكون محصنة ومؤمنة تماما، وهذا دور أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة السيادية منها، فضلًا عن أن تلك الخطوات في النهاية تخص الدولة والشعب.

المهم أن المبادرة فعليًا ماتت، إسرائيل لم تستجب وحاولت الشوشرة على مصر وعلى الرئيس السادات شخصيًا. كان تحريك حائط الصواريخ ليلة وقف إطلاق النار في أغسطس ١٩٧٠، ضربة جيدة أزعجت إسرائيل ودعتها للتشكيك في جدية مصر، أما السادات فقد كان تقدير بعض أجهزة المخابرات الكبرى حول العالم أنه رئيس مؤقت، لذا لا يجوز الرهان عليه، وأثبتوا بذلك جهلهم التام بمصر؛ الولايات المتحدة ساندت الموقف الإسرائيلى.

ولأن باب السلام مغلق والمعركة مستحيلة في تلك اللحظة، فإن الرئيس دخل مع العقيد معمر القذافى في مشروع الوحدة، ثم دخلت سوريا وبعدها السودان، سافر مع الرئيس إلى بنى غازى، نائباه حسين الشافعى وعلى صبرى، الأول يكره السادات كراهية مطلقة، وظل يردد ذلك حتى وفاته، وقال لعدد من الزملاء الصحافيين كلاما في غاية القسوة بحق السادات، كلاما لا يصدر عن رجل دولة، فضلًا عن مراعاة زمالة أكثر من ثلاثين عاما. الثانى، على صبرى، كان الحب مفقودًا بينه وبين السادات، لكن الأهم أنهما كانا مختلفين سياسيًا، انعكس ذلك في اجتماع «بنى غازى»، في حضور القذافى وحافظ الأسد، كل منهما كان حريصا على الوحدة، بدا السادات ساعيًا وبإخلاص نحو الاتحاد مع سوريا وليبيا، مع محاولة تجنب تكرار تجربة الوحدة بين مصر وسوريا سنة ١٩٥٨، بينما على صبرى يتحدث في نفس الاجتماع بأنه ضد الوحدة، طلب منه الرئيس أن يؤجل اعتراضه حتى العودة إلى القاهرة، في النهاية بدأت خطوات إنشاء الجمهوريات الاتحادية، لكن على صبرى صرح في مطار القاهرة بأنه يرفض مشروع الاتحاد وسيقف ضده، ولوح باستخدام الاتحاد الاشتراكى العربى لإفشال المشروع.

في حواره مع د.غالى شكرى فسر على صبرى موقفه ذلك، بأنه شعر بأن الدخول في مشروع الاتحاد معناه عدم رغبة السادات في دخول حرب مع إسرائيل «الآن وفورًا»، وأنه عمل على إفشال الوحدة حتى نتجه نحو المعركة فورًا ودون إبطاء، وهذا تفسير غير مقنع بالمرة، ولو كان هو مقتنعا به فإن ذلك يعنى أنه لم يكن استوعب جيدًا معنى حروبنا السابقة؛ لكن بغض النظر عن هذا الجانب، فإنه ارتكب عدة أخطاء، مثل أن يناقض الرئيس في اجتماع مع رؤساء آخرين، في حين أنه عضو في وفد يترأسه الرئيس، ذلك خطأ سياسى فادح، الأفدح منه أن يعلن الرئيس قرارا ثم يعلن وهو نائب الرئيس أنه ضد القرار وسوف يقف ضده بكل ما يستطيع؟.

لا يعنى هذا أن يكون نسخة مكررة من السادات ولا أن يصبح منافقًا، قبل السفر كان معروفا هدف الزيارة والاجتماعات، وهنا طالما أنه يرفض مشروعًا، يصر الرئيس عليه، كان عليه أن يصارح الرئيس برأيه وأن يعتذر عن عدم السفر والمشاركة، أما وقد سافر فما كان ينبغى أن يكون الوفد المصرى منقسمًا، حتى لاحظ الأمر وتندر به الرئيس الأسد، ويتدخل القذافى بين طرفى الوفد، الرئيس في جانب ونائبه في جانب آخر.

أما وقد انتهت الاجتماعات إلى قرار أعلنه رئيس الجمهورية، فكان يجب احترام هذا القرار، فقد أصبح موقفا رسميا للدولة، هو كان ضده، كان يلتزم الصمت ويذهب إلى الرئيس ويطلب إعفاءه من منصبه أو كل مناصبه، كان يمكن أن يكتب استقالته ويضعها تحت تصرف الرئيس، ويذهب إلى بيته.

هو لم يفعل شيئًا من ذلك، لكنه ذهب إلى الاتحاد الاشتراكى بمختلف مستوياته يؤلب ضد الرئيس ومواقفه، الحق أن الاتحاد الاشتراكى برع في الألاعيب الصغيرة لإحراج مسؤول هنا أو الإطاحة بمسؤول هناك، مثل تسريب صور المشير عبدالحكيم عامر مع زوجته الثانية، لم يكن الزواج معلنا، لكنه كان زواجًا رسميًا، وبغض النظر عن ذلك كله فقد كان ذلك تدخلًا في حياته الخاصة والشخصية، فضلًا عن أن التنظيم السياسى كان يجب أن يتجنب الخوض في أمر قائد الجيش، لكن التنظيم تجاوز دوره ليصبح أقرب إلى مباحث الآداب؛ ومثل التنكيل ببعض المحسوبين على زكريا محيى الدين، أو التشكيك في إخلاص المهندس سيد مرعى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للنظام السياسى وللتوجه الاشتراكى، وهكذا، حدث ذلك كثيرا مع وزراء ومحافظين ورؤساء شركات وشخصيات عامة، وقام ذلك التنظيم ببعض الأدوار التي لم تكن من اختصاصه.

الجديد أن على صبرى، قرر أن يمارس هذه اللعبة، هو شخصيًا، مع رئيس الجمهورية، وفى قرار تم اتخاذه وأعلنه ويتعلق بارتباطنا مع دول عربية شقيقة.

وإذا كان نائب الرئيس لم يطلب الإعفاء، ولا تقدم باستقالته، فلماذا لم يُقله الرئيس لحظتها؟.

الحديث ممتد.

نقلاً عن "المصري اليوم"