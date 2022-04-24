على هامش النزاعات الدينية

منذ فجر التاريخ، ظل بعض أتباع الأديان المختلفة ينخرطون في الجدال والتشاحن والقتال، بزعم أنهم يمتلكون الحقيقة ويحتكرون الصواب؛ ولذلك، فهم يحاولون هداية الآخرين إلى طريق الحق، ليدخلوا الملكوت وينعموا بالجنة، أو أنهم يدافعون عن عقيدتهم «التى تتعرض للهجوم أو التحقير».

وسيكون لدى كل طائفة من هؤلاء سلاسل لا تنتهى من الحجج المُدبجة بعناية والنصوص التي تحظى

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بـ«القداسة» والوقائع التاريخية التي «تثبت» صحة ما هم عليه وبُطلان ما يتبعه الآخرون.

ولقد ظهر قادة ومصلحون ومفكرون على مدى التاريخ في كل بقعة من بقاع الأرض، وبذل بعض هؤلاء حياته لكى يشرح للناس فكرة بسيطة؛ مفادها أن التدين قرار شخصى، وأن اقتناع البعض برؤية دينية معينة أمر جائز ومشروع ومُحبذ، لكن محاولة فرض هذا التصور على الآخرين، وحملهم على الإيمان به، يمكن أن تقود إلى شيوع الكراهية وإشعال الحروب.

وعلى مدى القرون، التي نمتلك قدرًا من المعرفة بشأن ما جرى فيها من صعود الممالك والدول وانهيارها أو حروبها ونزاعاتها، لم تخْلُ سنة واحدة من اشتباك أو نزاع أو حرب أو فتنة بسبب تضارب الرؤى الدينية، ومحاولة فرض تصور دينى معين، أو دفع تغول أو هجوم في حق دين ما، أو استهداف أتباعه.

وفى طيّات تلك المسيرة المشحونة دائمًا بالشقاق، وغالبًا بالحروب والنزاعات، بات التصور الدينى صيغة مضمونة للتأثير في الجمهور، وربما شحن مجتمعات ودول بكاملها لخوض المعارك أو الانخراط في الصدامات، وصولًا إلى تحقيق المكاسب السياسية وحصد الثروات والنفوذ.

ثم كان الإشكال الأكبر، حين استقرت النخب الحاكمة على فكرة ضرورة تحقيق «الأمن الروحى» للأمة والدولة، ونظّر فلاسفة ومفكرون لتلك المسألة باعتبارها غاية في حد ذاتها، ثم زادوا بأن بلوغ هذا «الأمن الروحى» لن يتأتى إلا بالوحدة المذهبية؛ أي اتفاق جميع الرعايا أو المواطنين أو الناس على نسق عقائدى واحد، وهو نسق ستتبناه الدولة بطبيعة الحال، بل ستضمنه وترعاه وتحميه، وستوفر له مؤسسات حارسة وآليات مستدامة للحفاظ على شيوعه واستقراره وازدهاره.

ولأن الميل إلى التدين برز كإحدى سمات طبائع الكثير من البشر، ولأن دولًا ومؤسسات سترعى صيغة معينة لهذا التدين، بما يوفر لها ما ترجوه من «وحدة مذهبية» لبلوغ «الأمن الروحى»، الذي سيضمن لها دوام التأثير والقدرة على تعبئة الجمهور لتحقيق الأهداف السياسية، فإن أنماط التدين ستتزايد وتزدهر، ومعها بالطبع ما يثيره ذلك من احتمالات الشقاق والعنف وكراهية الآخر.

ومع هذا الازدهار، ستظهر دولة دينية مكتملة الأركان، ثم دولة تدَّعِى المدنية لكن بعض ركائزها الأساسية عائد إلى تصور دينى محدد، فضلًا عن دول أخرى تناصر هذا التصور الدينى بالقانون أو بتجاوزه، وصولًا إلى «مواطنين» يقدمون أنفسهم أولًا بانتماءاتهم الدينية، ويُكرّسون حياتهم لنشر رؤيتهم الدينية أو حض الآخرين على اعتناقها أو إجبارهم على ذلك. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، فإن هذا الخلل الدينى والإنسانى والسياسى في آن لا يختص بدول الشرق فقط، لكنه يحدث في بعض دول الغرب المتقدمة أيضًا، وهى دول تفاقم فيها هذا الخلل، حتى بات خطاب الكراهية الدينية إحدى أدوات ممارسة السياسة وإحدى وسائل تحقيق الغايات الانتخابية.

في هذا الحقل، لا يوجد مَن يمكنه ادعاء الرشد أو البراءة، فكل تأسيس سياسى على قاعدة تستهدف فرض تصورات دينية معينة أو الحط من شأن التصورات الأخرى يغرق في مستنقع الكراهية والإقصاء.

لا تفوت تلك الإدانة هؤلاء الذين يستغلون عواطف البسطاء الدينية من أجل الفوز بالانتخابات، أو الذين يرتكزون على التأويلات الدينية لفرض أوضاع اجتماعية وسياسية ظالمة، ولا حتى الذين يؤسسون حضورهم السياسى على فكرة معاداة أي دين، ويستثمرون في إهانة مقدسات الآخرين والحَطَّ من شأنها.

ستبقى تلك المآسى ماثلة، وستندلع الاشتباكات والحروب وأعمال الإرهاب مرات ومرات، مادام البعض يعتقد أنه يمتلك الحقيقة ويحتكر الصواب الدينى.

نقلاً عن "المصري اليوم"