ليبراليةُ فوكوياما المشوشة

مازالت الخفةُ غالبةً فى كثير من كتابات الأكاديمى الأمريكى فرانسيس فوكوياما، الذى صار معروفًا بعد نشر كتابه ذى الوزن الخفيف والأخطاء الثقيلة عن نهاية التاريخ.

كتابهُ الجديدُ الصادرُ قبل أيام (الليبرالية وعوامل الاستياء منها) من النوع نفسه. أطروحتهُ الرئيسيةُ أقربُ إلى الخيال، مثل نهاية التاريخ. فإذا كان مستحيلاً وصولُ التاريخ إلى نهايةٍ, بينما الحياةُ تشهدُ كل يومٍ بدايةً فى مجالٍ ما، كذلك تتعذرُ إعادةُ إنتاجُ التاريخ إلا فى حالاتٍ يكون المنتجُ فيها هزليًا أو مأساويًا. ولهذا تتعذرُ العودةُ إلى الليبرالية الكلاسيكية لأنها بنتُ زمنها، الذى جاءت بعده أزمانُ وليس زمنًا واحدا.

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المسافةُ التى تفصلُ زمننًا عن زمن القرنين السابع عشر والثامن عشر ليست بعيدةً بمقياس السنوات القمرية أو الشمسية، ولكنها شديدةُ البُعد بمقياس التحولات النوعية الكبرى فى الأزمان التالية. كما أن الليبرالية الجديدة، التى ينقدُها أُسست فى شقها الاقتصادى الأكثر أهمية فيها على الليبرالية الكلاسيكية، بعد إعادة صوغ أفكارها بطريقةٍ علميةٍ وتأسيسها فلسفيًا بما يناسبُ زمننا.

كما أن مصطلح الليبراليةٍ الإنسانية، الذى يظنُ أنه اهتدى إليه، لا يناسبُ بحثه عن مبتغاه فى زمنٍ بات قديمًا جدًا. وكان موضع نقاشٍ فى أوساطٍ ليبراليةٍ تقدميةٍ سعت إلى بلورة رؤية لمواجهة الليبرالية الجديدة، ثم صُرف نظرُ عنه واختير مصطلحُ الليبرالية الاجتماعية الذى صار عنوان اتجاهٍ أثبت حضوره على المستوى الأكاديمى والمعرفى والثقافى، أكثر منه على الصعيد السياسى.

وتدلُ مطالعةُ كتاب فوكوياما على أنه لا يعرفُ الكثير عن هذا الاتجاه، الذى يبدو حضوره فى الولايات المتحدة أقل بكثيرٍ من أمريكا اللاتينية وأوروبا، وأنه لم يتابع أيًا من دورات المنتدى الاجتماعى العالمى فى مرحلته الذهبية (2001 – 2016) أو بعدها، حيث تشاركُ منظماتُ ليبراليةُ اجتماعيةُ، وتقدمُ أفكارًا وتصوراتٍ أعمق وأثقل مما يتضمنُه كتابهُ الذى يحاولُ فيه طرح تصورٍ بديلٍ من الليبرالية الجديدة، ولكنه يبدو مشوشًا مضطربًا.

ولو أنه شارك فى الدورة الأخيرة لهذا المنتدى التى عُقدت افتراضًيا فى يناير 2021، لسمع فى اثنتين من ندواته ما كان ممكنًا أن يفيده فى هذا الكتاب.

* نقلا عن " الأهرام "