الصراع باليمن وغيره على سؤال: من نحن؟

تلفّت حولك، ذات اليمين وذات الشمال، ستجد سلسلة من الصراعات وغابة من الحرائق، حتى خارج بلاد العرب، عنيت بلاد «الخواجات» وتحديداً اليوم بلاد الخواجات، حيث صراع «الأمم» على الميدان الأوكراني.

انظر لليمن والعراق وسوريا ولبنان، ستجد جماعات متناحرة، بعضها يملك السلاح، وبعضها يملك «الشرعية الدستورية»، وبعضها لا يملك هذا ولا ذاك. ستجد أن الأمر المشترك بين هذه الصراعات، بما فيها صراع روسيا مع العالم الغربي وتوابعه (كوريا واليابان مثلاً) يدور حول سؤال «الهوية» ومن هي هذه الأمة أو تلك، وأين حدودها وما هي مصادر شرعيتها، وكيف يجب أن تنظر لنفسها وللعالم من حولها.

الحوثي، ليس مجرد حزب سياسي يمني، بل «رؤية» جذرية مختلفة عن «الأمة اليمنية»، وكذا الحال مع «حزب الله» اللبناني بلبنانه، و«الحشد» بعراقه، والكرد و«الإخوان» وجماعة الأسد، في سوريا.

إذن لبُّ النزاعات، فكرياً ووجدانياً، هو سؤال الهويّة وصورة الأمة المطلوبة.

قال المفكر الفرنسي الشهير إرنست رينان إن الأمة هي روح ومبدأ ذهني شيئان ليسا في الحقيقة إلا شيئاً واحداً. الأول هو امتلاك مشترك لميراث غني من التذكارات والثاني هو الرضى الراهن والرغبة في العيش معاً.

لاحظ هنا: «ميراث غني من التذكارات» والثاني «الرغبة في العيش معاً» واستصحب هذين المعيارين معك في التعامل مع خطاب الحوثي أو «حزب الله» أو «الحشد» اليوم في اليمن ولبنان والعراق، وقبل ذلك خطاب بعث صدّام في العراق، مثلاً، وانظر هل كانت تلك الخطابات تعبّر عن شرطي (رينان) المشار لهما: ذكريات غنيّة مشتركة، ورغبة في العيش معاً؟

بالاعتماد على عمل الباحثين كاترين ألبيرن وجان روانوربوربالان في كتابهما عن الهويّة والهويّات، ومسحهما لآراء المختصين، فإن الفرد ينشأ نشأة اجتماعية ويشيّد هويته على مراحل خلال صيرورة تبدأ من الولادة وحتى سن النضج، فالصورة التي يبنيها عن نفسه ومعتقداته وتمثّلاته عن الذات، تشكّل على الدوام بنية نفسية شديدة الأهمية، تسمح له باختيار أفعاله وعلاقاته الاجتماعية.

إننا نحوّر من ذكرياتنا ونتبنّى أحكاماً كي تكون ملائمة لنا، وننظّم العالم كي نعيش بالشكل الأفضل - حسب تصورنا للأفضل - هذا شكل من آلية عامة للدفاع عند كل فرد، الذي من دون ذلك ستكون حالته النفسية في وضع تعيس معظم الأحيان. يعني تطبيقاً على المثال اليمني، لا يستطيع «الكائن» الحوثي المتشبع بأدبيات حسين الحوثي وعبد الملك وصاغة الآيديولوجيا الحوثية، أن يتصالح مع نفسه ويطيب له العيش وهو بلا خيمة «الإمام» الذي هو متحدر إما فرع الحسن أو الحسين «البطنين» هكذا يستطيع أن يطمئن باله ويسكن حاله.

إنَّها كما قال شارحو سيكولوجيا الأمة والجماعة، آلية ذاتية للدفاع عن النفس، بالمعنى العاطفي والوجودي.

وعليه، فإن ثمة فئة من الأفكار عن الهويّة والذات لا حلّ معها إلا بطريقين: إما المواجهة المباشرة، أو خوض جولات سياسية لا نهائية.

نعم، هناك في مصر وفي السعودية والإمارات اليوم، مثلاً، من يرى أن الشكل الصحيح للوجود هو شكل تنظيم القاعدة أو الإخوان أو السرورية، ولكنه يخفي إيمانه ويعيش حسراته المكتومة، مع «غمر» مياه الهوية الجديدة لرمال هويّته.

* مقلا عن " الشرق الأوسط"