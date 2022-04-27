مخاطر المُجادَلة فى الأديان

من الأخطاء، التى تُنذِر بمخاطر لا ينتبه لها كثيرون، الدعوة إلى ما يسمونه (الحوار بين الأديان)، رغم أن المعنى الخطير الواضح، بعد قليل من التمعن فى هذا الشعار، هو أن يسعى كل طرف إلى أن يُقنِع الآخرين بصحة دينه، فى تغافل عن الكوارث الإنسانية عبر التاريخ، وهو ما يجعل الحوار يتطرق، تلقائياً، إلى ما يعتقد كل طرف أنه أخطاء فى أديان الآخرين، لإثبات أن دينه هو الأفضل! فأما النتيجة الطبيعية لمثل هذه المجادلات فهى إحداث فتنة، ومع استمرار الحوار تتفاقم الفتنة، حتى تقع الكارثة..إلخ! فأما الصواب فهو أن يكون السعى، بشعار واضح، إلى أن يكون الحوار بين أصحاب الأديان، وليس بين الأديان، بأقصى وضوح إلى أنه يُركِّز على ما يعزز الحياة المشتركة بين أصحاب الأديان، أى أن بنود الحوار تنأى عن الخوض فى الأديان وتنحصر فى الوصول إلى المشتركات فى الحياة وتعزيزها، مع تحديد ما يعرقل الاندماج الاجتماعى والعيش المشترك، والعمل على معالجة العراقيل، دون أدنى إشارة إلى أىِ اختلافات دينية، لأنه ليس من المفترض أن يتوهم طرف أنه يمكن أن يعالج الاختلافات الدينية، بل أن يقر الجميع، على الأقل ضمنياً، بحقيقة أن الاختلافات الدينية باقية وستبقى. للأسف، فإن لدينا من لايزالون يصرون على إغلاق عقولهم وذاكرتهم، ولا يدركون أنهم يفسدون المناسبات العزيزة على المسلمين والمسيحيين، فى رمضان وليلة القدر وعيد القيامة، أو ربما يدركون ويتعمدون التخريب، وهو احتمال يجب أن يكون وارداً، لأنهم يبادرون ويقتحمون عامدين بعض صفحات السوشيال ميديا للمسيحيين المبتهجين بعيدهم، المتجاوبين مع المسلمين الذين يباركون لهم، فإذا بالمقتحمين يطرحون خلافهم العقائدى عن القيامة، بعدوانية لا يتصور عاقل أنه يمكن قبولها! فإذا ببعض المسيحيين يتورطون فى الجدل وتوابعه..إلخ. صحيح أن المسئولية مُشتَرَكة عن هذه الأخطاء، ولكن ينبغى الإقرار بأن الأغلبية العددية تتحمل الجانب الأكبر من المسئولية، وهذا لا يعفى الأقلية العددية من مسئولية عدم إدراك أن عقلية المقتحمين المسيئين تعتدى على المسلمين أيضاً، بل وتقترف الجرائم ضد مصر.

* نقلا عن " الأهرام"