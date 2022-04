جيمس ويب.. والنظر في الماضي

نشرت وكالة الفضاء الأميركية، وبكثير من الفخر، شيئا عن تلسكوب «جيمس ويب»، الذي كلفت صناعته عشرة مليارات دولار، واستغرق انجازه 20 عاماً، بالتعاون مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية، وحمله صاروخ أوروبي لموقع يبعد عنا مليونا ونصف مليون كيلومتر، عند نقطة «لاغرانج»، نسبة للعالم الفرنسي- الإيطالي جوزيف لاغرانج (1736 - 1813)، والتي اكتشفها قبل أكثر من 200 عام، كونها من النقاط التي ينعدم عندها تأثير جاذبية جرمين سماويين كبيرين على جسم ثالث يكون في العادة أصغر حجما، كقمر صناعي أو مركبة فضائية.

***

كان الهدف من إطلاق التلسكوب العملاق يتمثل بالرغبة في «النظر في الماضي» من خلال التقاط أي ضوء من أحلك وأصغر النقاط في السماء، أملاً بالحصول على معلومات وصور جديدة عن الكون، وربما «اصطياد» اللحظات الأولى من عمر النجوم والمجرات. ويشعر علماء الفلك بحماسة لما سيكشفه التلسكوب من صور فارقة، ستحدث حتما ثورة علمية، وتثير نشوة تزيد عن تلك التي أحدثتها الصور التي التقطها تلسكوب «هابل» عام 1995، والتي مكنتنا حينها من النظر في الماضي البعيد، فظهرت لنا، للمرة الأولى آلاف المجرات في أزمنة مختلفة لأبعد من 12 مليار سنة ضوئية، وبالتحديد في صورة «الحقل فوق العميق eXtreme Deep Field عندما كانت مرآة هابل موجهة نحو بقعة حالكة في السماء تبدو للعين المجردة خالية من كل ضوء أو نجوم.

التلسكوب الجديد مصمم لالتقاط الموجات الضوئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وهي موجات مهمة في دراسة الفلك؛ لأن أغلب الضوء المرئي القادم منها يتم امتصاصه من قبل الغبار المحيط، قبل أن يصل إلى الأرض أو إلى التلسكوب المصمم لالتقاط موجات ضوئية في نطاق الأشعة المرئية.

حساسية تلسكوب «جيمس ويب» للأشعة تحت الحمراء تتطلب الحفاظ عليه بارداً، ومنع أي حرارة من حجب الأشعة المراد التقاطها. وهذه هي وظيفة «درع الشمس» الذي تبلغ مساحته مساحة ملعب تنس؛ فهو يحافظ على التلسكوب بارداً، ويحجب حرارة الأرض والشمس عنه.

سيبدأ تلسكوب جيمس ويب بإرسال الصور مع صيف هذا العام، وسنعرف حينها أكثر مما نعرف الآن عن هذا الكون الذي يقارب عمره 14 مليار سنة، وما فيه من أعاجيب، بفضل قدرات هذا التلسكوب العجيبة، والذي لا يحتاج لصيانة أو وقود لعشرين سنة قادمة. علما بأن صنعه ساهم في تقدم علوم طبية وصناعية كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالعدسات والنظارات وعشرات المكتشفات الجديدة الأخرى، ولكن مهمة التلسكوب الأكبر والأهم تكمن في قدرته على إشباع الفضول المعرفي لدى العلماء، ومعرفة عمر الكون وحجمه، وإلى أي مقدار يمكننا النظر للماضي السحيق.. وما بعده بكثير وبآلاف مليارات السنوات الضوئية!

***

يحدث ذلك في العالم ونحن جلوس، أو نيام، على هامش كل ما يجري في العالم، وكأن لا علاقة لنا بما يحدث من تطورات متسارعة، وليس في ذلك ما يعيب، فهذه قدراتنا الحقيقية، وتشاركنا غالبية شعوب الأرض في ذلك، ولكننا، مع الأسف الأكثر خلقاً للضجيج من حولنا، وربما الأكثر ضرراً، بسبب اعتقادنا أننا الأفضل، وعلى الآخرين الاعتراف بذلك، والانصياع له، ولو عنوة!

