دوّامات السوشيال ميديا

لبعض الناس جسارة فى القطع بأحكام دون علم ودون معلومات! وهناك آخرون، لأسباب تخصّهم، يبرّرون لهم خطأهم بأنهم لم يستطيعوا الحصول على المعلومات، وقد يجدها الأخيرون مناسبة لمزيد من التشتيت، بالقفز فوق الخطأ والكلام عن مخاطر حجب المعلومات ووجوب توفيرها. وبرغم وجاهة الحجة إلا أنهم يتجاهلون أنه يُفتَرَض فى هذه الحالة إرجاء الحكم، أو التحرز بذكر عدم توافر المعلومات، أو حتى أن يكون الحكم دون القطع بصوابه. ومما يزيد التشويش أن يبتّ البعض بهذه الأحكام فى موضوعات شتَّى، رغم أن كلاً منها يحتاج إلى علم وخبرة، وأن يستمر فى نشاطه يوميا على مواقع السوشيال ميديا، ويندفع أصدقاؤه يشيدون بذكائه وعمق بصيرته وشجاعته، فى ردّ منهم على مجاملاته السابقة على أحكامهم الشبيهة! لتكتمل الدائرة!

هذه من توابع السوشيال ميديا التى هى، عالميا، من أهم إنجازات العلم وتطبيقاته فى العقود الأخيرة، لأنها حققت الآمال وعزّزت القدرة على تواصل البشر، بطفرة نوعية صار فيها لكل شخص منبر يطلّ منه على العالم، فيعلن آراءه، ويعرف آراء من يهمه متابعتهم..إلخ. ولكن، وكما أن هناك دائما نتائج غير متوقعة، أو ربما يمكن توقعها ولكن التحكم فيها أو منعها يُعطِّل الأهداف الكبرى، صارت هنالك إمكانية لم تكن متاحة قط لأن يكون للفئة المشار إليها القدرة على إحداث هذه البلبلة، التى تتسبب فى واحدة من مشاكل العصر.

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وتتعدد الاجتهادات، فأما أسهلها، وربما ليس أفضلها، فهو المطالبة بملاحقة هؤلاء ومقاضاتهم على البلبلة التى يتسببون فيها، وإجبارهم على إثبات صحة المعلومات التى يروجون لصحتها، ولا يكون التساهل معهم إلا فيما يخصّ آراءهم، عملاً بحرية التعبير. ولكن، هناك وجهة نظر أخرى تتحفظ على الإجراءات العقابية، إلا فى حالات الاعتداء على الغير، وترى أنه يمكن بالسرعة فى إتاحة المعلومات وتفسيراتها، أن يفقد هؤلاء ما يحظون به من ثقة، وينفض عنهم جمهورهم.

لدينا التجربة الناجحة التى يقوم بها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وليتها تعمم فى كل المؤسسات، لتنتشر الحقائق التى هى أهم سلاح ضد هذه الهوجة.

نقلاً عن "الأهرام"