فتش عن السوفييت

قرر الرئيس السادات أن يتخلص نهائيًا من نائبه على صبرى، بعد المشاكل الصغيرة التي حاول إثارتها في وجه الرئيس، هي مشاكل من باب أن يوجه رسالة للرئيس أنه قوى، الأخطر أنه حاول أن يبدو «ندا» للرئيس، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء في أي نظام رئاسى، في مصر طوال عهودها وأنظمتها المختلفة لا يحتمل الأمر وجود رأسين للدولة.

في مصر الجمهورية كان قرار الرئيس بإنهاء دور النائب بإقالته علنا أو صمتًا، مسألة في غاية اليسر، فعلها الرئيس عبدالناصر كثيرا ومع شخصيات كان لها رصيد شعبى لا يستهان به مثل عبداللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسين. حين يقيل الرئيس الحكومة، ويختار حكومة جديدة، فإنه سوف يكون مطالبًا أمام الشعب بتقديم تفسير للقرار، لأن الحكومة تتولى العمل التنفيذى وتحتك بالمواطنين كل لحظة، أما نائب الرئيس فلم يكن له في الدستور أي اختصاص ولا مواصفات أو معايير، ولا متى يعين أو يعزل، كما أن وجوده لم يكن ضروريًا في الدستور، لم يلزم الدستور الرئيس باختيار نائب له، بل ترك الأمر له، هو مساعد للرئيس، يختاره هو، ويحدد له مهامه واختصاصاته، لذا فإن اختيار النائب أو إعفاءه شأن خاص بالرئيس فقط، كاختيار مدير مكتبه أو سكرتيره الخاص، لذا لم يشغل الناس أنفسهم كثيرًا بالنائب. حسنى مبارك رفض تعيين نائب له، ولم يشغل الناس أنفسهم بهذا الأمر إلا حين تعرض لمحاولة الاغتيال في أديس أبابا، كان الرأى العام يريد أن يطمئن على مستقبل الوطن، ومن أسف أنه رحمه الله لم يستوعب ذلك الموقف.

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في مطلع عام ١٩٧١، كان الرئيس السادات في بدايات الحكم، ومن ثم فمن المتوقع أن يختار معاونين جددا وأن يعفى بعض أو كل القدامى، لم يكن مطالبًا بأن يعمل ويتعاون مع مسؤولين لم يخترهم هو، لو فعل ذلك ما اعترضه أحد، الثقافة المصرية الشعبية تقول «الغربال الجديد له شدة»، المشكلة أنه ألزم نفسه حين تولى الحكم بأن يسير على طريق عبدالناصر، قالها بطريقة توحى بأنه يأمل أن يكون نسخة مكررة من سلفه، ولذا يصبح تلقائيًا أو الأقرب للتوقع أن يحتفظ بنفس الأشخاص الذين عمل بهم ومعهم عبدالناصر.

مع الأيام بات في حاجة إلى إجراء تغييرات، والتخلص السريع والفورى من البعض، لكن بدا أنه متردد أو متوجس، تجاه عزل على صبرى، رغم أن الأيام أثبتت استحالة أن يواصلا العمل معًا، بعض الذين لا يحبون السادات ويشكون في كل تصرفاته، ذهبوا إلى أنه أراد إخراجه هو والآخرين بفضيحة، هذا الاستنتاج جاء مما ذكره السادات في كتابه «البحث عن الذات»، أنه قرر أن يتخلص من مجموعة «مراكز القوى» في أول مايو، لكنه انتظر حتى يمسك في يديه بما يدينهم، فكانت التسجيلات التي حملها الضابط طه زكى.

الواقع أن فكرة إنهاء عمل المسؤول بفضيحة أو التجريس الإعلامى والصحفى عملية ليست سياسية ولا أخلاقية، لأنها تفترض في المسؤول الذي هو في قلب النظام أن يصبح في نظر الكثيرين خصما، عدوا للنظام فور انتهاء عمله، أو يعامل كجاسوس أو مكروه من بعض دوائر النظام، هذه قاعدة ترسخت وتجذرت منذ مايو٧١، لذا وجدنا السادات في نهاية حكمه بلا سند حقيقى، حتى إن رئيس وزرائه ورئيس مجلس الشعب مع وزير الداخلية راحوا يبحثون صباح السادس من أكتوبر ١٩٨١، عما جاء في الدستور بشأن خلو موقع رئيس الجمهورية، وهذا شىء مريب تماما، لكنه يكشف كيف كانت الأمور داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، أما حسنى مبارك فقد وجدنا بعض كبار المسؤولين الذين كانوا معه في فترات سابقة أو حتى لحظة ٢٥ يناير، كانوا يحرضون عليه أو تنصلوا منه نهائيا.

فكرة الفضح والتشهير في أزمة مايو٧١، كانت لاحقة، يبدو أنها صدرت بتأجيج من بعض الذين يريدون أن يحجزوا موقعًا في الأوضاع الجديدة وأن يشغلوا المواقع التي خلت بإزاحة السابقين؛ بادعاء أنهم الأكثر حرصًا على الرئيس والأشد ولاء له، فقط بإعلان إدانة وكراهية السابقين، الذين عملوا معهم وتحت رياساتهم، كل في موقعه.

الرئيس السادات راح يصف مجموعة ١٥ مايو بأنهم «عملاء الاتحاد السوفيتى»، كما وصم على صبرى بأنه كبير العملاء، وقد توسع هو وإعلامه في ذلك الحديث بشكل لا يسىء إليهم فقط، بل إلى الدولة المصرية كلها، وأتصور أن نظامه السياسى- وهو شخصيا- كان أكثر المضارين.

ويبدو أنه كان يتصور أن على صبرى مدعوم من الاتحاد السوفيتى، لذا وجدناه يقدم على خطوة من أغرب ما يمكن بالنسبة للدولة، إذ استقبل السفير السوفيتى في القاهرة وأخبره أنه قرر إزاحة على صبرى، هو ذكر ذلك أكثر من مرة في خطاباته العامة، ولنقرأها بالنص في كتابه «البحث عن الذات»، صفحة ٢٩٥، يقول عما دار مع السفير: «أنا حريص على العلاقات معكم ولكنى أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أننى قررت تصفية على صبرى من القيادة السياسية، وقد أخبرتك بهذا الأمر مع أنه من صميم شؤوننا الداخلية لا أقبل فيها تدخلًا من أحد».. يضيف السادات أنه قال للسفير: «أخشى عندما أصفيه أن تتحدث صحف الغرب عن تصفية رجل موسكو الأول في مصر وأن يسبب هذا لكم شيئا من الحساسية».

الواقع أنه لم يكن مطالبًا بإطلاع السفير على ذلك القرار، الذي ينتوى اتخاذه، ولا إبلاغ موسكو به، وكأنه يستأذن أو يقيس رد فعلهم قبل الإقدام عليه. أما افتراض ما سوف تقوله الصحف الغربية، ورد فعل القادة السوفييت عليه، فهو اجتهاد منه وتوقع، ما كان ينبغى أن يفاتح السفير فيه، هذا شأن داخلى مطلق، السوفييت لا يعبؤون بإقالة مسؤول في دولة صديقة.

السفير السوفيتى فينو جرادوف، كان يعرف العربية جيدا وكان محبًا لمصر، فضلًا عن أنه كان من كوادر الحزب الشيوعى والامبراطورية السوفيتية، أورد الواقعة في مذكراته أنه استدعى إلى لقاء الرئيس، الذي تحدث في عدة أمور، ثم ذكر له أنه قرر إقالة على صبرى فرد عليه مباشرة «سيدى الرئيس.. هذا أمر داخلى، خاص بكم، لا شأن لنا به»، قالها واضحة وقاطعة؛ السفير كان على علم بالخلافات بين الرئيس ونائبه، يبدو أنه توقع أن يفاتحه الرئيس في الأمر وكان جاهزا بالرد. حرص السفير على أن يصل رأيه هذا، عن موقف الاتحاد السوفيتى إلى جميع الأطراف.

الرئيس السادات طرح على السفير شأنا داخليا صرفًا، حرفيًا لا يعنيهم في شىء، وكشف كذلك للسفير أنه ليس ملما تماما بالسوفييت وعقليتهم.

عبدالناصر كان محاطا بالعديد من الشخصيات الذين لم يحبوا الاتحاد السوفيتى وكرههم السوفييت، مثل محمد حسنين هيكل، كان رأيهم فيه شديد السوء من أيام خروتشوف وزكريا محيى الدين والبغدادى، الفريق محمد أحمد صادق الذي خلف الفريق عبدالمنعم رياض في رئاسة الأركان، كان يمقت السوفييت وكان قلقا للغاية من توثق علاقاتنا بهم، ولم يحدث أن تدخلوا ولا اعترضوا على وجود هؤلاء قريبًا من رأس الدولة، فضلًا عن مواقعهم المهمة.

السوفييت يتدخلون إذا كان المسؤول «رفيق»؛ أي شيوعيا، يكون قياديًا بالحزب الشيوعى المصرى، ومعتمدا من قيادة الحزب في موسكو. التدخل لا يكون في حالة تولى منصب أو العزل من منصب، يتدخلون إذا اعتقل أو سجن، وكانت حياته في خطر حقيقى، أي يكون مهددًا بالإعدام.

المؤكد أن على صبرى وكل رجال عبدالناصر الكبار، أقصد مجموعة الصف الأول من المسؤولين، لم يكن بينهم شيوعى واحد، سواء بالفكرة أو بالتنظيم، كان عبدالناصر صارمًا في هذه المسألة، على العكس منه السادات الذي اختار اثنين من القادة الماركسيين، الذين سجنوا زمن عبدالناصر، في وزارته وهما د.إسماعيل صبرى عبدالله وزيرًا للتخطيط وكذلك د.فؤاد مرسى وزيرًا للتموين، وهما وزارتان في غاية الأهمية، عبدالناصر لم يفعلها.

في اليوم التالى لمقابلة السفير فينو جرادوف، اتخذ الرئيس السادات قرارًا بإعفاء على صبرى من كافة مناصبه، وجلس في البيت، يتحدث تليفونيا.

في هذه الأزمة تقول الوقائع إن الاتحاد السوفيتى دعم الرئيس السادات ضد خصومه.

* نقلا عن " المصري اليوم"