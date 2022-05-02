التوظيف السياسى للدين.. وحدود مكافحته

لا يمل السياسيون في الشرق من التلاعب بالعواطف الدينية للبسطاء لتحقيق أهداف سياسية حزبية، وإدراك مصالح لا تحظى بالتوافق العام.

وبالطبع، فإن هذه الممارسة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة قدم التاريخ ذاته؛ فحين أتى الإسكندر الأكبر إلى مصر لم يتمكن من توطيد حكمه، وكسب ولاء المصريين إلا عندما أظهر الاحترام الكبير لدينهم، وذبح القرابين لآلهتهم، بل فعل أكثر من ذلك حين ذهب إلى معبدآمون في سيوة، وعندها حصد ولاء المصريين وعطفهم، كما تمتع بإخلاص الكهنة ودعمهم.

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الشىء نفسه فعله نابليون بونابرت حين غزا مصر في عام 1798، فقد أصدر بيانًا قال فيه إن «الفرنسيين أنصار النبى»، وطالب المصريين بأن يصدقوا أن رجال حملته «مسلمون»، كما وضع عمامة على رأسه، وأفهم الأعيان المصريين أنه اعتنق الإسلام.

لا يختلف هذا عما فعلته الدعاية النازية، في مطلع الأربعينيات من القرن الماضى، حين أفهمت المصريين أن هتلر أعلن إسلامه، وصار اسمه «محمد هتلر»، وهو الأمر الذي أجج المعارضة الوطنية للمحتلين البريطانيين، الذين كانوا يخوضون معركة مصيرية مع الألمان على أطراف الحدود الغربية لمصر.

وبالطبع، فإن أسرة محمد على استغلت العواطف الدينية للمصريين استغلالًا واضحًا، حتى إن الملك فؤاد الأول سعى جاهدًا لكى يعلن نفسه «خليفة للمسلمين»، رغم أنه لم يكن يجيد التحدث باللغة العربية.

أما الرئيس السادات فقد لَقّب نفسه بـ«الرئيس المؤمن»، وأسبغ على عصره الكثير من مظاهر التدين الشكلى، وأتاح الفرص للجماعات الدينية للعب أدوار سياسية واسعة، بعدما تم أقصاؤها عن المشهد في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى غضون ذلك، ازدهر تأثير أخطر فصيل سياسى استطاع توظيف الدين في مصر لأغراض التحكم والسيطرة؛ وهو تنظيم «الإخوان»، الذي نتذكر جيدًا مداعبته لمشاعر المصريين الدينية في شعاره الأهم: «الإسلام هو الحل».

وحين اندلعت الانتفاضة، في يناير 2011، فوجئ كثيرون بالنفوذ الكبير الذي اكتسبته «وسائط التواصل الاجتماعى»، في ظل إحكام نظام مبارك سيطرته على منظومة «الإعلام التقليدى». فقد ظهر لاحقًا أن الإعلام في مصر في ذلك الوقت لم يكن فقط «الإعلام النظامى» الممثل في الصحف والإذاعات والقنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، و«الإعلام غير النظامى» المُجسد في «وسائط التواصل الاجتماعى»؛ إذ برز أيضًا إطار ثالث لا يقل أهمية عن هذين الإطارين؛ وهو إطار يمكن أن نسميه «إعلام المنابر».

و«إعلام المنابر» هو المنظومة الإعلامية الثالثة التي أثرت في الواقع المصرى آنذاك؛ بوصفه نشاطًا اتصاليًا، ينطوى على رسالة محددة، ومرسل، ومستقبل، وهدف، وسياق تلقٍّ، ووسيلة.. أي المنبر.

ومن خلال عشرات آلاف المساجد والزوايا وقاعات الدروس الدينية المنتشرة في أعماق البلاد، تم بث رسائل دينية وسياسية، وبعض تلك الرسائل كان يحرض على العنف والتمييز، أو يروج لمصالح سياسية حزبية، أو يسخر الدعوة لخدمة تيارات معينة. وبواسطة هذا الإطار تحديدًا تم حشد قطاعات من المواطنين، وتغيرت نتائج الاستفتاءات والانتخابات، وحققت التيارات الإسلاموية انتصارات مدوية في عدد من «الغزوات» الناجحة.

والآن.. يبدو واضحًا أن السلطات باتت تدرك أهمية هذا الإطار الثالث المتمثل في «إعلام المنابر»؛ لذلك، فإنها تجتهد في اتخاذ القرارات التي يمكن من خلالها تحجيم أثره السياسى الضار والمُغرض، وهى قرارات تراوح بين التنظيم والمنع. وفى بعض الأحيان تُفرط السلطات في هذا الصدد، بشكل يستدعى ردود فعل مُنددة، ويوفر أسبابًا لبعض الأصوات المعارضة للتشكيك في نهج السلطة إزاء الدين وممارسات المتدينين للشعائر والطقوس.

من الضرورى أن تواصل السلطات جهودها من أجل ضمان عدم استخدام دور العبادة والشعائر الدينية لتحقيق أهداف سياسية حزبية أغلبها مُغرض ومشبوه، لكن بموازاة ذلك لا يجب أن تتطور تلك الجهود إلى الحد الذي تُفسر عنده باعتبارها حملة على التدين والمتدينين، لأن ذلك قد يأتى بنتائج عكسية ستكون لها عواقب وخيمة.

* نقلا عن " المصري اليوم "