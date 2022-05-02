تنقلات الخارجية.. ومستقبل الدبلوماسية

بشكل غير مسبوق في مقاومة التدخلات وتسلل الوساطات، وبشيء واضح من الثقة مع العزم على الالتزام بقواعد العمل التي وضعتها الوزارة مؤخراً، والتي لا تختلف عن أصول العمل في الدول المتقدمة، أخرجت وزارة الخارجية قائمة تنقلات ضمت سفراء ودبلوماسيين، منهم من تجاوز السنوات العشر في عاصمة واحدة.

لم تأت هذه الحزمة من ممارسة روتين اعتادت عليه الوزارة، وإنما من تطورات كويتية وإقليمية وعالمية جعلت المسؤولين في الوزارة يتجاوبون مع صرخات العواصف التي تدور حول الإقليم، ومن مخاوف خليجية جماعية لتكاثر المخاطر التي تلوح في تهديداتها لمنطقة الخليج، ومن متابعة دقيقة وقلقة لما يدور في روسيا وجوارها في جمهورية أوكرانيا، وكذلك من صيحات المجتمع الدولي خوفاً من الانزلاق نحو مواجهات نووية مدمرة للجميع.

من هذه الخلفية التي لا تبعث على الارتياح وبعيدة عن الشعور بالسكينة والاطمئنان، قررت الوزارة أن يخرج أسلوب العمل في الوزارة وبما يتوازن مع حجم المخاوف والهموم اليومية التي تقلق المسؤولين في إدارة الدولة الكويتية.

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وتأكد حجم هذا القلق وعمق المخاوف من حديثي مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه للمنتسبين إلى الوزارة من متقاعدين ومن عاملين، وكنت بجانبه حول الطاولة التي ضمت عدداً من الزملاء المتقاعدين، وأحسست بالارتياح لما يدور في باله بشأن الحالة التي تعيش فيها الكويت ودول مجلس التعاون والعالم كله في ضوء التصعيد المهدد للأمن والسلام العالميين، مع تواصل المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، وتحولها إلى صراع بين الولايات المتحدة وروسيا مع تزايد الشكوك في النوايا واشتغال الضغوط على القيادات في واشنطن وموسكو.

أهم مظاهر التحولات في مسار الدبلوماسية الكويتية لم تأت من خيارات كويتية، وإنما من صناعة الغزو عام 1990، ومن مرارة اللؤم الذي خطط لعملية الغزو ومن بشاعة العجز العربي، وأيضاً من ثقتنا المفرطة في طيب النوايا، لكن يبقى السبب الأكبر، أننا لم نحصن الكويت دفاعياً كما كانت تدعو الأحداث.

وشعوري الآن بأن الخلطة الدفاعية التي توافرت في هذه المرحلة، تجمع في تداخل تام بين الدبلوماسية الإنسانية الرقيقة بأخلاقها الجمة، وبين الردع المؤثر الذي تظهر خشونته وقت الشدة، هذه الخلطة التي تحمل الذرابة الدبلوماسية والخشونة الدفاعية، هي الوصفة التي تناسب الكويت في تأمين سلامتها، ولا يغيب عن بالنا بأن لكل خطوة ثمنها، ولكل فكرة لها طلبات التنفيذ المكلفة.

وهنا أود أن أضغط على أهمية صيانة الدبلوماسية الإنسانية الكويتية – مهما كان ثمنها المادي، مع الحفاظ على تنوعاتها، فلا جدل في ضرورة حماية صندوق التنمية، الذي صار اللوحة الكويتية المبهجة، مع الالتزام بالسخاء الذي صار عنواناً لدولة الكويت، وأنصح بعدم أخذ الانتقادات لعطاءات صندوق التنمية التي تحملها بعض المقالات، فلا أرى لها جدية، واعتبارها تعبيرات من ضجر وضيق لحالات شخصية، مع تواصل الجمعيات الأهلية الخيرية في حملاتها إلى تجمعات بشرية في سوريا ولبنان والأردن وأفغانستان، وجميع المواقع التي يمكن لخير الكويت التوقف فيها، دون اعتبارات لهوية الطوائف ومواقع الجغرافيا، فالمهم أن تعبر الكويت عن حنانها لأي إنسان وضعته الأحداث في ظروف لا تقبله كرامة الإنسان.

وسعدت كثيراً لقدرة الجمعيات الخيرية الكويتية على تجاوز المسافات وتخطي الصعوبات لإيصال خيراتها إلى المحتاجين في مختلف زوايا العالم، ولا ننسى كذلك الأهم في حجم العطاء، عندما تتبنى الكويت مؤتمرات عالمية مخصصة لتعمير دول عربية وغير عربية، يشارك فيها قادة العالم ملبين دعوة الكويت للمشاركة في إعادة بناء مختلف المجتمعات، التي معظمها يتضرر من سوء إدارة قيادتها وعدم أهليتها لقيادة شعوب طامحة ودول متفائلة.

وأتطرق إلى شركائنا الاستراتيجيين الذين تحملوا كثيراً لتحرير بلدنا من غزو جاء من أتفه القيادات التي حكمت العراق، فالشراكة مع هؤلاء الحلفاء عملية جامعة بمباهجها وبصعوبتها، وتحتاج إلى تغذية دائمة، فهي مثل النبات وأشجار النخيل التي بحاجة إلى رعاية وحرص على تحسين مظهرها وإبعاد الأشواك والغصون المضرة عن كيانها، وهي ترابط مستمر ودائم وجوهره عهد موثق مثل حالة الزواج، يشهد العسل إذا جملته، ويصيبه الكسل إذا انشغلت عنه.

وكنت دائماً أتخوف من انشغالنا عن صيانة البساتين التي بناها عهد الشراكة مع الحلفاء، ولكنني خرجت من حديث مع الشيخ الدكتور أحمد مطمئناً، ورأيي أن تتوسع الحوارات لتشمل سياسة وتجارة واقتصاد واستثمار وثقافة ورياضة، وكل ما يمد عضلات الشراكة بالمتانة والقوة.

وأتطرق إلى مجلس التعاون الذي كان من أحلام الكويتيين والخليجيين، فصار واقعاً منطلقاً وعمره الآن أربعون سنة شهد فيها أفراح العلو والنجاح ومر فيها بالتباعد والأحزان، لكن الواقع أن الكويت لا تتضجر من هذا التبرم ومن الاختلافات، فكانت قيادتها خليجية في التواصل لترميم ما قد يهمش المشروع الخليجي الكبير، وذلك بعودة التفاهم وتأكيد حسن النوايا.

وكان الالتزام السياسي والأخلاقي بالعهد الذي وقع عليه قادة دول المجلس في مدينة أبوظبي عام 1981 عاملاً مؤثراً في انحسار التباعد واستعادة المسيرة لحيويتها وأنشطتها، وقد نجد بعض التأخر في اشتعال حرارة التدفق في مسيرة العمل، ونفهم بأن آثار الهزات لا تزول بالسرعة التي نريدها، وهنا أود التأكيد على أن التزاوج السعودي - الكويتي في ترابط الجهد وتجنيد التصميم على تجاوز آثار الأزمة عامل لا مفر منه في تأكيد النجاح.

كما أريد أن أجدد قناعتي بأن دور دول مجلس التعاون في تجديد وهج الجامعة العربية عنصر لا مفر منه، لكي تنعم بالحيوية وتعيد مواقع المكانة والاحترام التي وهنت مع الطاقة التي تلاشت منذ عدوان صدام حسين على الكويت، حين تقاعس أكثر من عشرة أعضاء في الجامعة العربية عن إدانة الغزو، وتنكرهم للمبادئ التي جسدها ميثاق الجامعة، وكان من الواجب تحرك الجامعة لتتبنى تجميد عضوية من يلجأ إلى العنف والقوة في العلاقات بين الدول العربية، وتقف في وجه أي نظام عربي يلجأ إلى العنف والبطش ضد أبناء وطنه، كما نرى في سوريا وفي دول أخرى، بينما القارة الأفريقية سبقتنا في صون الشرعية ورفض الانقلابات، والمسؤولية في تحديث الجامعة تتحملها الدول الأعضاء، التي يجب أن تتحسس حجم التصحر في طاقة وكيان الجامعة العربية، وقد تتحرك قمة الجزائر إذا تولدت العزيمة.

هذه مشاعري مستوحاة من سوالف عابرة في مأدبة عامرة أقامها الوزير المتألق الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وعيد مبارك للجميع بكل خيراته ومباهجه.

* نقلا عن " القبس "