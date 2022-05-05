هناك سلفيون منغلقون تماماً

رغم أن السلفيين مدارس وتنوعات مختلفة، أهمها المداخلة، والدعوة السلفية (الجناح الدعوى لحزب النور)، وسلفية القاهرة (الحركية)، والسلفية الجهادية، إلخ.. إلا أن بعض المستقلين من هذا التيار العريض لهم تأثير ضخم وكبير جداً، رغم أنهم منغلقون تماماً.

سأختار على سبيل المثال، لا الحصر، نموذجاً، لم يختلف أى تيار أو حركة، حتى الجهاديين منهم عليه، لنرى كيفية دور وتأثير السلفيين المستقلين على المجتمع كله.

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النموذج هو «أبوذر القلمونى»، مؤلف كتاب «ففروا إلى الله»، وهو الأبرز الذى يوضع كمنهج فى المراحل التثقيفية والتربوية الأولى للعناصر المستجدة، وهو يحتوى على أبواب حول الذنوب وتأثيرها، والتوبة، وحكم الموسيقى، وحكم النقاب، الجهاد.. إلخ.

ولأن العنصر المستجد يحتاج إلى عمليات شحذ إيمانى، فيُعتبر كتاب «ففروا إلى الله» هو الوسيلة المناسبة لتأهيل العنصر، ليدخل إلى المرحلة التالية، وهى الانضمام للجماعة.

«القلمونى» له الكثير من الكتابات، وسأختار مؤلفاً آخر له لنعلم كيف أن هناك سلفيين منغلقين تماماً، وكيف أن لذلك تأثيراً قد يكون خطيراً على الأجيال الجديدة.

الكتاب هو «كرة القدم وأخواتها»، مؤلف الكتاب بالطبع هو «أبوذر القلمونى»، وهو لا يكتب اسمه على أى مؤلف له، إلا أن الخاصة هم من يعرفون أنه عبدالمنعم حسين حنفى، من الواحات الداخلة، القلمون، وهو مقيم الآن بمحافظة الجيزة بأرض اللواء.

كان «أبوذر» يعمل وكيل نيابة، ليترك العمل فى القضاء ويتّجه إلى بيع العطور أمام المساجد فى بداية الثمانينات، ويؤلف كتابه الأول «ففروا إلى الله»، الذى حقق انتشاراً واسعاً، وكان يطبع منه عشرات الآلاف ويوزّع مجاناً فى معسكرات التنظيمات الدينية.

المحكى عن أبى ذر أنه لا يؤمن بوجوب النقاب فقط، بل بوجوب تغطية إحدى عينى السيدة التى تلبسه، إمعاناً -وفق وجهة نظره- فى تغطية مفاتنها!

كتاب «القلمونى» التالى الأبرز هو «كرة القدم وأخواتها»، وقد حرّم فيه كرة القدم ولعبها، حيث قال فيه: إن الكرة تضيع الوقت، وهى ملهاة، وهى مثل الإله، تفرّق المسلمين، تؤدّى للتعصب، تضيّع مفهوم الولاء والبراء!

الغريب أنه اعتبر تشجيع نادٍ معين بمثابة الحب والبُغض لغير الله، كما اعتبر أن قوانين الكرة مثل الفاولات والأوفسايد، هى تشبه بالكفار.

حرّم «القلمونى» حركات الجماهير أثناء التشجيع، وقال إنها من العصبيات القومية، وإن دعم الأندية بالأموال حرام، لأن الكرة أخذت أموال بناء المدارس.

يرى «القلمونى» أن تصوير المباريات حرام بسبب حرمة التليفزيون والتصوير الفوتوغرافى، وكذلك استدعاء حكّام أجانب هو بمثابة تولية الكفار على المسلمين، وذلك كله من أجل تخدير المسلمين وإشغالهم عن قضايا أكبر!

بسبب انتشار كتاب «القلمونى» فقد سار على نهجه ماهر بن ظافر القحطانى، وألف كتابه (تفطين الأكياس إلى تحريم لعب كرة القدم والفوز بالكاس)، وينتشر الكتابان الآن فى كل أروقة السلفية الجهادية لتحريم ممارسة كرة القدم.

وفق كتاب «القلمونى» فإن الرياضة الجائزة هى الكاراتيه، لأنها معينة على الجهاد وتقوية الأبدان، بشرط عدم الانحناء والسجود للخصم، وكذلك كمال الأجسام واللعب بالرماح والحراب والسيوف والجرى.

هذا الكتاب نموذج واحد فقط، لنؤكد أن سيطرة «الأوقاف» على المساجد لن تحل المشكلة وحدها، لأن الخطورة كامنة فى أشياء كثيرة، ومنها دور نشر وكتب تلعب أدواراً كبيرة.

إن نموذج أبوذر القلمونى واحد من مئات من الدعاة السلفيين المنغلقين، الذين يرفعون راية الإذعان للسلطة وعدم مجابهتها، وفى الوقت ذاته ينخرون بهدوء من أسفلها.

* نقلا عن "الوطن"