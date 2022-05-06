القابلات ينقذن الأرواح ويشكلن دعامة أساسيةً للنظم الصحية

ليلى، قابلة يمنية من محافظة أبين، اضطرت للسير لأكثر من ساعة بعد منتصف الليل في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل العناية بامرأة جاءها المخاض في حي كان يتعرض للهجوم: "هذا ما تفعله القابلات في مثل هذه الأوضاع بالغة الخطورة، يخاطرن بحياتهن من أجل إنقاذ حياة الآخرين".

تقول ليلى أثناء الولادة وبينما تكابد الحامل آلام المخاض، تعرضت المنطقة المجاورة للمنزل مباشرة لغارة جوية، واهتزت جميع أركان المنزل، فأصيبت المرأة التي كانت على وشك الولادة بالذعر الشديد وحاولت الهرب رغم معاناتها وآلامها، إلا أن القابلة الشجاعة تمكنت من احتواء الموقف وهدأت من روع المرأة واستطاعت أن تكفل لها ولادة مأمونة وطفلاً معافى.

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فحين لا تستطيع النساء الحوامل في المناطق التي مزقتها الحرب الوصول إلى المراكز الصحية، تتنتقل القابلات، مثل ليلى، وتجوب المناطق النائية لتقدم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية المتخصصة. ولهذا علينا أن نشيد دائمًا بالإسهامات التي تقدمها القابلات ونثمن جهودهن وشجاعتهن، إذ يؤدي هذا الكادر من مقدمي الرعاية الصحية الأولية دورًا محوريًا في خفض وفيات الأمهات، ولاسيما أثناء الأزمات الإنسانية.

إن كل امرأة حامل تستحق أن تتمتع بولادة آمنة، وبمقدور القابلات أن يوفرن هذه الرعاية، وإنقاذ الأرواح أثناء تلك العملية. ولا يجب أن تكون الولادة بأمان وراحة وسهولة في المنزل أو في العيادات ترفًا، بل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان المكفولة للمرأة. وعليه يجب اعتبار الرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأم، والتي تقدمها القابلات، عنصرًا رئيسيًا ومكونًا أساسيًا دائماً في جميع النظم الصحية، ولا سيما في أوقات الطوارئ وفي الأوضاع المتسمة بالضعف والهشاشة.

وتعتبر القابلات بمثابة عوامل وأدوات للتغيير على مستوى المجتمعات المحلية بما يمتلكنه من قدرات عالية المستوى من شأنها إحداث تغيير إيجابي في السلوك؛ وتقديم المشورة والرعاية والدعم للنساء وأطفالهن أثناء الحمل والمخاض والفترة اللاحقة للولادة. وعلاوة على ذلك، فإنهن يعملن على تثقيف النساء، وتمكينهن، وتأهيلهن للتمتع بحياة صحية وممارسة حقهن في الحصول على الرعاية والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

ولا تزال المنطقة العربية تعاني من عجز في أعداد القابلات يقدر بـ 128 ألف قابلة، ولا يزال مئات الآلاف من النساء والأطفال حديثي الولادة يموتون كل عام أثناء الحمل والولادة بسبب مضاعفات وأمراض يمكن الوقاية منها. وبإمكاننا الحيلولة دون حدوث حالات الوفيات تلك إذا تم تمكين القابلات وتدريبهن على توفير خدمات الرعاية السابقة للولادة وأثناء عملية الولادة والرعاية اللاحقة لها. وقد خلصت دراسة حديثة أجريت في 88 بلدا تمثل الغالبية العظمى من وفيات الأمهات وحديثي الولادة وحالات ولادة جنين ميت إلى أن التغطية الشاملة للتدخلات التي تقدمها القابلات يمكنها أن تمنع حدوث ثلثي هذه الوفيات وأن تنقذ حياة 4.3 مليون شخص سنويا بحلول عام 2035.

في كل يوم، تساند القابلات النساء في الوقت الذي يكّن فيه في أقصى درجات ضعفهن ويكّن في أمس الحاجة إلى من يمد لهن يد العون، وكثيرًا ما يخاطرن بحياتهن من أجل إنقاذ النساء الحوامل وحديثي الولادة. إنهن يعملن في مختلف السياقات والأوضاع وأثناء أشد الظروف قسوة وضراوة، ويتصدرن الصفوف الأمامية لدعم ومساندة النساء الحوامل من أجل ضمان تمتعهن بحمل آمن وصحي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لحماية النساء اللواتي يعملن على توفير الرعاية والخدمات لهن. بيد أنهن في كثير من الأحيان لا يتم إدراجهن في خطط التأهب للطوارئ والاستجابة لها.

ولذا، ينبغي إدراج القابلات في التخطيط الوطني للتأهب لحالات الطوارئ، لضمان عدم إغفال القابلة عند الاستجابة للأزمات والكوارث. ومن الضروري أيضا أن تتضمن مناهج التعليم والتدريب توفير الرعاية الفعّالة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والمراهقين في حالات الأزمات.

وعلى الرغم من دورهن في الكفاح من أجل حقوق النساء والأطفال والمجتمعات المحلية، كثيرًا ما تُحرم القابلات من حقوقهن الخاصة في الحصول على الراحة والرعاية الذاتية، والعمل اللائق والأجر المناسب، والحماية من التمييز. ولتحقيق كامل إمكاناتهن المنقذة للحياة، والتي من شأنها أيضًا تحسين الصحة، وتعزيز النظام، يجب أن تتلقى القابلات تعليمًا جيدًا، ويتوفر لهن التدريب الملائم، ويخضعن لقواعد تنظيمية مناسبة. كما ينبغي أن تعمل القابلات في بيئة مواتية تتيح لهن ممارسة دورهن بفاعلية والاضطلاع بواجباتهن ومهامهن الإنسانية.