سباق القمة

إذا أردنا أن نعرف اتجاه التغير الذى يحدثُ فى النظام العالمى منذ سنوات، ولم يكتمل تمامًا بعد، علينا أن نولى وجوهنا شطر السباق المثير بين الصين والولايات المتحدة، أكثر من أى شيء آخر. الحربُ الروسيةُ فى أوكرانيا تؤثرُ فى العالم بأشكالٍ ودرجاتٍ مختلفة، ولكن أثرها فى النظام العالمى محدود, وربما يقتصرُ على ترسيخ التغير الذى كان يحدثُ قبلها. فهذه الحربُ تُضعفُ كلا من روسيا نتيجة استنزاف مواردها، وأوروبا بسبب ارتداد أثار العقوبات عليها. لا تتوافرُ حتى الآن مقوماتُ لتغيير النظام العالمى فى اتجاه تعددى، لأن المسافة التى تفصل كلا من الولايات المتحدة والصين عن القوى الكبيرة الأخرى ليست بعيدة فقط، بل تزدادُ بُعدًا. وستصبحُ أبعد بسبب الخسائر التى تتكبدُها روسيا والاتحادُ الأوروبىُ الآن، وتفوقُ بكثير ما تخسرهُ الصين وأمريكا, على نحوٍ يُرسخُ الاتجاه إلى ثنائيةٍ قطبيةٍ جديدة. وعندئذ تستطيعُ الصين وضع حدودٍ لانتهاكات أمريكية، وإعادة صياغة بعض القواعد التى تُنظمُ العلاقات الدولية بما يجعلُها أفضل بدرجةٍ أو أخرى. ومتعددة هى المجالاتُ الكاشفةُ لمدى بُعد المسافة التى تفصلُ الصين والولايات المتحدة عن غيرهما فى العالم. ولنأخذ العالم الافتراضى مثالا. حيث لا يستطيعُ أحد ملاحقة الدولتين فى الثورة الرقمية الجديدة، التى استُعير تعبير الميتافيرس أو ما وراء العالم للدلالة عليها. ورغم أن عدد الشركات الأمريكية التى دخلت هذا المجال أكبر، تُحقَّق شركاتُ صينيةُ اختراقاتٍ مستمرة فيه، مثل تينسنت التى تُطوَّرُ تطبيقاتٍ غير مسبوقة، وبايت دانس مالكةُ تطبيق تيك توك, والتى تقومُ الآن بتطوير أدواتٍ وأجهزةٍ لزوم الميتافيرس، وبايدو التى تفوقت على شركتى جوجل ومايكروسوفت فى الذكاء الاصطناعى, وغيرُها كثير. وأهم ما يتسابقُ فيه الصينيون والأمريكيون الآن هو السعى إلى تطوير استخدام الميتافيرس فى الصراعات المسلحة، على نحو سيؤدى إلى اختراقٍ قد تتضاءلُ بجواره المُسيَّراتُ التى لم تكن متخيلةً حتى وقتٍ قريب، وقد يقودُ إلى تحولٍ نوعى فى الحرب السيبرانية. وليس هذا إلا غيضًا من فيض، سباقٍ سيغير النظام العالمى دون حرب, اعتمادًا على امتلاك أدوات المستقبل القريب، وليس على سرديات الماضى البعيد وأخيلته.

نقلا عن "الأهرام"