الشكل والمضمون

مدرسة الشكل على حساب الجوهر، واللقطة على حساب المضمون، تعمقت مؤخرًا فى مصر حتى أصبحت بالنسبة للبعض نمط حياة، فهناك مَن يهتمون بالشكل الدينى دون جوهره وبالشعارات الوطنية دون مضمونها.

الوطنية الزائفة مثل التدين الزائف، هى نمط من التفكير وُجد لكى يخفى العيوب، فهو ينقلك إلى ساحة المطلقات والعموميات والشعارات، التى تُخيف الناس وتبعدهم عن مناقشة مشكلاتهم الحقيقية، فبدلًا من أن نعتبر الدين قوة إيمانية تؤسس لمبدأ الدين المعاملة، فنواجه الفساد والرشوة والكذب وغيرها، نجد التركيز على قضايا شكلية وأمور صغيرة.

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فجميعنا يتذكر سؤال العام الماضى الذى أشعل مواقع التواصل الاجتماعى، وبدا وكأنه أخطر من أسئلة الثانوية العامة، والذى سيتوقف على إجابته مستقبل مصر والبشرية: هل سيدخل العالِم الكبير، الدكتور مجدى يعقوب، الجنة أم النار؟. وهى قضية لا معنى لها لأن مَن يتحدث فى مثل هذه الأمور يتنطع، ويضع نفسه مكان الله سبحانه وتعالى، وبدلًا من أن يجتهد فى تحسين أمور العباد وحثّهم على الالتزام بالأخلاق الكريمة، يتحدث فى شأن غيبى لا يخصه، ويمس هنا بحق الذات الإلهية.

كما شهدنا أيضًا كيف تحول تصريح اللاعب المصرى الدولى، محمد صلاح، بأنه لا يحب الخمر أو لم يأتِ على باله شربها، إلى نقاش قومى عارم، رغم هامشية الموضوع، وأن موقفه شأن شخصى، فهو لم يدعُ إلى شرب الخمر حتى يُقال إنه استفزَّ المتدينين، إنما قال بطريقته إنه لا يشربها، فهل يمكن أن تصبح هذه القضية الشكلية جزءًا من أى نقاش لأى مضمون عاقل؟.

وهناك تصريحات أحد المصنفين كداعية، والذى تخصص فى أمور شكلية لا تمس أى جوهر، وعادة ما تتعلق بالمرأة أو المسيحيين، وهدفها أن تصدم الكثيرين، فيصفق لها البعض ويهاجمها البعض الآخر، حتى تشتعل مدرجات مواقع التواصل الاجتماعى بالشتّامين من كل اتجاه، ولا يمكن تجاهل «الشريط الأثرى» للقس المتطرف، الذى عمره سنوات طويلة، وفجأة ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى، وحاولت جماعات التحريض والعنف توظيفه، والحمد لله لم تنجح.

ولعلنا جميعًا نتذكر المسؤولة السابقة بمحافظة الإسكندرية، والتى كانت «تغنى وطنية»، حتى وصل بها الأمر إلى غناء أغنية «ماتقولش إيه ادِّتنا مصر وقول هنِدِّى إيه لمصر»، فى أحد الاجتماعات، وأُوقفت متهمة فى قضية فساد.

فالمسؤول الذى يبدأ عمله بالاهتمام بسلة الشكليات من دهان المبنى وإظهار الشعارات المُعلَّقة على الجدران تأكد أنه لن يسهم فى تقدم البلد، ورجل الدين الذى يترك كل مشاكل الناس ويهتم بمَن سيدخل الجنة والنار، فإن هذا يعنى أنه بعيد عن مضمون ورسالة أى دين.

الشكليات وثقافة اللقطة أصبح لها ناسها وجمهورها والبزنس الخاص بها، وأصبحت عابرة للمهن والتخصصات، وحان وقت الرهان على وعى الناس بالتركيز على المضمون والجوهر.

* نقلا عن " المصري اليوم"