تحقَّقوا من الموضوع

خلال متابعتي لأكثر من لقاء مع فنانين كويتيين حول دور الدراما والإعلام الفني في المجتمع، صعودا أو هبوطا، لاحظت اكثر من إشارة من اكثر من فنان وإعلامي عن وجود عملية غسل أموال عن طريق بعض المنتجين أو من يعمل في هذا المجال، بقصد التأثير السلبي على المجتمع الكويتي من خلال الدراما.

وساءني بالفعل ما سمعت -إن صح ذلك- لأن ‏الدراما والإعلام مؤثران مباشران وقويان جدا على المجتمع وعلى أخلاقياته والارتقاء به.. إذا ما وجها هذا الجانب بشكل سلبي ومن خلال أطراف ورموز وضعت لها أهدافا غير إيجابية، بقصد المساهمة بتدهور المجتمع، في تعاملاته وأدائه، وتزعزع ثقته بالواقع الذي يعيشه.‏

هذا الجانب غاية في الأهمية، ومن الضروري أن تتعامل الجهات المعنية في السلطة بشكل جاد جدا معه، حتى يمكن الوقوف على الحقيقة كاملة عن طريق التأكد من هذه المعلومة.. من خلال بعض الفنانين او من يعنيهم الأمر، الذين اشاروا لهذا الموضوع بشكل علني ومباشر، من خلال أجهزة الإعلام المتاحة داخل الكويت.. المرئية والمقروءة والمسموعة.

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‏بمعنى ان معلومة مثل هذه.. يجب ألا يتم التعامل معها بشكل سطحي ‏والمرور عليها مرور الكرام، بل التحقيق فيها والتحقق منها، لأني لاحظت تكرارها من رموز إعلامية لها وضعها في الإعلام الكويتي، وفيها من الثقة والتمكن الشيء الكثير، وإلا لما تكررت في اكثر من مناسبة او لقاء علني.

‏نعم، ليس كل ما يقال يتم التوقف عنده، ولكنْ هناك امور إذا ما تكررت وفيها اتهامات مباشرة وتتعلق بجوانب مهمة في حياتنا، لابد من التوقف عندها والتحقق مما يُتداول من قبل اصحاب العلاقة.. البعض بشكل علني خلال المقابلات واللقاءات الاعلامية.

هؤلاء قد يكونون يملكون معلومات وإلا لما مرروها بين لقاء اعلامي وآخر.. التي من شأن التحري عنها الوصول لحقيقة، يكون تداركها سبيلا يصب في مصلحة المجتمع، من خلال الوصول إلى أسماء تمارس الخطأ والجريمة بحق الوطن.

* نقلا عن " القبس "