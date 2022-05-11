ضرورة بناء اقتصاد دائري عالمي لضمان تحقيق تأثير إيجابي على البيئة

تشهد العديد من المناطق حول العالم جهودًا كبيرة في مجال إعادة التدوير، إلا أن الجميع بات يدرك وبشكل متزايد أن الاقتصاد الدائري هو الضمان الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، إذ إن هذا الاقتصاد يركز بشكل أساسي على منع ظهور النفايات وإلغاء التلوث، في حين أن إعادة التدوير والتي تبدأ مع نهاية دورة حياة المنتج، تقوم على تحويل نفايات ذلك المنتج إلى مادة قابلة لإعادة الاستخدام.

وتشير بيانات ناشيونال جيوغرافيك إلى أن عمليات إعادة التدوير لا تغطي أكثر من 10% من إجمالي النفايات البلاستيكية التي ينتهي مصيرها في المطامر أو في الطبيعة، الأمر الذي يضخم من أثرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان، شأنها في ذلك شأن النفايات الأخرى الناتجة عن المنسوجات والأغذية والإلكترونيات وغيرها. ولطالما ركزت المجتمعات البشرية على أنشطة إعادة التدوير فقط، مما أدى إلى تحويل انتباهنا عن مخاطر ثقافة الاستهلاك المفرط التي نتبعها، ودفع الكثير من الناس إلى الاستهلاك بشكل متزايد، مفترضين أن النفايات التي ينتجونها سيتم إعادة تدويرها. ولا شك بأن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة، إذ أدى الاستهلاك المفرط إلى تفاقم مشكلة النفايات بشكل كبير.

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ومن هنا فإنني أحث الجميع وبلا استثناء على بذل كل الجهود الممكنة لاتخاذ خيارات إيجابية تجاه كوكب الأرض، موطننا الوحيد، إذ لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بالتركيز على أنشطة إعادة التدوير لتقليل كمية النفايات التي تنتج عن نشاطنا البشري، بل هناك ضرورة ملحة لتبني توجه شمولي واستهداف النفايات بصورة أوسع لبناء اقتصاد دائري. ولزيادة التوضيح في هذا المجال، فإن الاقتصاد الدائري هو ذلك الاقتصاد الذي يسعى إلى تجنب الوصول إلى مرحلة إعادة التدوير، وذلك بمنع تكوّن النفايات من الأساس. ولا يمثل الاقتصاد الدائري في عالمنا الحالي سوى 8.6% فقط، ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يطلق هذا الاقتصاد فرصة سوقية ضخمة تزيد عن 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ونحن في شركة بيبسيكو نشارك العالم القلق المشروع بشأن المخاطر المتزايدة التي تشكل نفايات التعبئة والتغليف مصدرًا لها. ونظرًا لأننا من أهم الشركات العالمية في مجال الأغذية والمشروبات، فإننا ندرك تمامًا الدور الهام الذي يمكننا بل يتوجب علينا القيام به، ومن المهم جدًا أن تقوم المزيد من الشركات بتبني نهج متعدد الأوجه للتصدي لهذه المشكلة العالمية. وتستطيع الشركات المساعدة في تقليل النفايات أو إلغائها من خلال نهج واسع النطاق يركز على ثلاث استراتيجيات مترابطة فيما بينها هي: تقليل الاستخدام، وإعادة التدوير، وإعادة الابتكار. ويهدف هذا النهج إلى تقليل المواد البلاستيكية المستخدمة، والبحث عن بدائل للمواد غير القابلة للتحلل البيولوجي، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وزيادة قابلية إعادة تدوير العبوات، وزيادة استخدام المحتوى المعاد تدويره في عمليات التعبئة والتغليف، واختراع عمليات تغليف جديدة تقوم على حلول مبتكرة.

وتتمثل رؤية بيبسيكو في مجال التعبئة المستدامة في بناء عالم لا تتحول فيه العبوات إلى نفايات أبدًا، وذلك في إطار استراتيجيتنا الإيجابية "pep+" للتحول الشامل، لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل وميزة تنافسية. ومن الأمثلة على طريقة تنفيذ هذا النهج ثلاثي المحاور، تقليل استخدام البلاستيك البكر في عبواتنا، وذلك بابتكار عبوات خفيفة الوزن، وتغيير طريقة استخدام الأفلام البلاستيكية المرنة في التصنيع، وزيادة استخدام مواد التعبئة والتغليف المعاد تدويرها، والاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير ونشر الوعي بين المستهلكين، والاستثمار في مواد تغليف جديدة مثل العبوات القابلة للتحلل أو المصنّعة من مواد نباتية، واستغلال سمعتنا العالمية وقوة علاماتنا التجارية للتعاون في نشر وتعميم هذه الجهود. ونحن نفخر بأننا تمكنّا بحلول عام 2020، من تحويل ما نسبته 87% من عبواتنا على مستوى العالم إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير، أو قابلة للتحلل، الأمر الذي يشير إلى اقترابنا من تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2025.

وقد أدى التزامنا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا بنموذج التعبئة الدائرية، إلى إطلاق شراكات مهمة في سبعٍ من دول المنطقة، في مجال أنشطة الجمع وإعادة التدوير، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى جمع أكثر من 107,000 طن من البلاستيك وإعادة تدويرها وتحويلها بعيدًا عن مطامر النفايات. كما لعبنا دورًا مهمًا من خلال تعاوننا مع العديد من الحكومات والجهات المعنية الأخرى، لتأسيس بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في 9 دول. وشهد العام الماضي إطلاق دولة جنوب إفريقيا أول عبوة بلاستيكية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا تحتوي على 20% من البلاستيك المعاد تدويره.

كما تعاونّا مع شركة "بيئة" في الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التزامنا بجمع وإعادة تدوير ما يعادل 100% من عبوات مياه أكوافينا البلاستيكية التي ننتجها. وجدير بالذكر في هذا السياق أن محطات مياه أكوافينا التي نشرناها في إكسبو 2020 دبي ساهمت بتوفير أكثر من 390,000 عبوة بلاستيكية. كما أطلقنا في مصر مبادرة "دوّر لبكرة" برعاية وزارة البيئة المصرية، واستطاعت هذه المبادرة في عام 2021 جمع وإعادة تدوير 11,600 طن من البلاستيك من خلال نظام التعويض العكسي.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن العلامات التجارية الفاعلة على هذا الصعيد لا يمكن أن تحقق التغيير المنشود بمفردها. ولذلك فمن الضرورة بمكان أن تعمل الشركات بشكل وثيق مع القطاع العام، وتعقد شراكات فعّالة وذات مغزى، وتتعاون مع الأطراف المعنية لبناء عالم لا تتحول فيه العبوات إلى نفايات. وتساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم في تأسيس منظومة مناسبة للانتقال نحو اقتصاد دائري وصياغة سياسة فعالة وبناء البيئات التنظيمية الملائمة لهذه الجهود. وتنطوي المبادرات التعاونية العابرة للأسواق مثل، مبادرة الاقتصاد البلاستيكي الجديد، على قدرة كبيرة لإحداث تغيير منهجي على المستوى العالمي أو الوطني. وفي الحقيقة ينبغي على الأقران في الصناعة الواحدة ممن يتشاركون نفس الرؤية والهدف في إلغاء النفايات، العمل معًا لمحاولة تطوير حلول يمكن تنفيذها على نطاق واسع. كما يعدّ العمل مع الشركاء وأصحاب الامتياز والموردين والعملاء الذين يلعبون دورًا حيويًا في تقليل النفايات ويساهمون في بناء الاقتصاد الدائري، أمرًا بالغ الأهمية.

وفوق كل ذلك، ينبغي علينا الاستثمار في إنشاء بنية تحتية داعمة لهذه الجهود في المجتمعات البشرية الرئيسية، ليتمكن الناس من فرز نفاياتهم بشكل فعّال. ويمكن للمجتمعات من خلال حملات التثقيف والتوعية المناسبة، تقليل النفايات والمساهمة بجهود إعادة التدوير من خلال إدرك الفوائد الجمة التي تنطوي عليها عمليات إعادة التدوير وتحويل النفايات بعيدًا عن المطامر. كما يبرز هنا حل آخر يتمثل في الحلول القائمة على التكنولوجيا، والتي يمكن من خلالها تتبع سلوكيات إعادة التدوير وتحفيز المستهلكين على فرز نفاياتهم.

ونحن في بيبسيكو واثقون بأن العالم قادر من خلال نشر الوعي بأهمية التصدي لمشكلة النفايات وتعزيز جهود إعادة التدوير وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، على تحقيق إنجازات ملموسة ومهمة على صعيد الهدف المتمثل في بناء اقتصاد دائري عالمي. وينبغي في هذا السياق على الشركات، لا سيما تلك العاملة في صناعة التعبئة والتغليف، أن تلعب دورًا رئيسيًا في ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتشجيع المستهلكين على تعديل سلوكياتهم. وبما أن الجميع متفقون على الاحتفاء باليوم العالمي لإعادة التدوير، فإننا نرى فيه دعوة للجميع للالتزام ببناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.