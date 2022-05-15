مخاطر استقالات ٧١

أقال الرئيس السادات نائبه، على صبرى، من جميع مناصبه، ثم أقال وزير الداخلية، شعراوى جمعة، بعدها مباشرة تقدم عدد من كبار المسؤولين باستقالاتهم. الفريق فوزى وزير الحربية؛ محمد فايق وزير الإعلام، اللواء أحمد كامل مدير المخابرات العامة، سامى شرف مدير مكتب الرئيس، وزير شؤون رئاسة الجمهورية وغيرهم. حمل الاستقالات إلى الرئيس، أشرف مروان، الذى كان ضمن مكتب الوزير «سامى». نعرف من سيرة سامى شرف، التى صدرت فى عدة أجزاء، أنه كان قد فاتح الرئيس فى رغبته فى الاستقالة، وأراد الرئيس استبقاءه فترة، لكنه صمم، وخلال النقاش بينهما، خرجت منه جملة حادة للرئيس: «يا سيدى مش عايز أشتغل معاك».

كان أمام الرئيس عدة اختيارات مثل أن يؤجل البَتَّ فى الاستقالات أو يقبلها ويكلف كلًّا منهم بتسيير العمل إلى حين تعيين بدلاء أو يقبلها فورًا ويعين آخرين فى نفس اليوم. هو قَبِل الاستقالات، وطبقًا لكتاب «البحث عن الذات»، قَبِل الاستقالات كلها، وأمر بأن تُذاع أخبارها فورًا.

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التقدم جماعيًّا باستقالة إلى رجل قضى زهرة شبابه فى تنظيمات وأعمال سرية، وحوكم فى قضية اغتيال، ترجمتها الوحيدة عنده أنها مؤامرة عليه شخصيًّا. فاتحت يومًا أحد هؤلاء السادة فى أن الرجل قد يكون معذورًا فى فهمه الأمر على هذا النحو، كان رده أنها لم تكن مؤامرة «شعرنا أنه لا يريد دخول الحرب، ويريد أن يدير الأمور بطريقة أخرى غير التى كانت، فقررنا الانسحاب، ليتصرف كما شاء لأنه الرئيس».

المراقبون من خارج المشهد راحوا يسخرون من سذاجة الذين استقالوا ثم ذهبوا ينامون فى بيوتهم. الذهاب إلى البيوت يعنى أنهم ما كانوا يتآمرون، وبالتأكيد هم يعرفون طبيعة الدولة فى مصر، لا تقف على شخص، لقد رحل عبدالناصر نفسه ثم مضت الأمور.

تردد وقتها فى الكواليس أن الرئيس أبلغ «هيكل» بالاستقالات وكان منزعجًا، لكن الأخير طمأنه وقال له بما معناه فى العامية المصرية «بركة يا جامع». الرئيس صمم على أنها مؤامرة وجرى توجيه اتهامات إليهم، ثم محاكمات علنية تبثها الإذاعة، وجرَت عملية تشهير واسعة بهم جميعًا، وراح الرئيس يتحدث باستفاضة فى الأمر، وخرجت منه أحيانًا كلمات ما كان ينبغى أن تصدر، مثل قوله لأنيس منصور إنه رفض حضور على صبرى وضياء الدين داوود اجتماعًا فى منزله «حرصًا على نظافة بيتى وأى مقعد يجلس أى منهما عليه»، كتاب «من أوراق السادات»، صفحة ١٤٤، ثم يقول «إنهم مجموعة من التافهين» صفحة ١٤٩. ويقول أيضًا إن سامى شرف «يسيطر على الحرس الجمهورى»، وهذا كلام يتناقض مع حقيقة أن قائد الحرس الجمهورى كان اللواء ليثى ناصف، وكان شديد الولاء للرئيس، فضلًا عن أن قائد الحرس يتبع القائد العام للقوات المسلحة وليس مدير مكتب الرئيس. تعامله يكون مع الرئيس شخصيًّا.

جرَت المحاكمة العلنية، وأحكام مشددة، قام هو بتخفيف بعضها، ثم أفرج عنهم تباعًا، لكن حملة التشهير الإعلامية لم تتوقف نهائيًّا.

الغريب أن الرئيس السادات كان يتذكر بين حين وآخر «مراكز القوى» وينهال عليهم بالشتم. حكى محمد حسنين هيكل أنه دُعى إلى منزل الرئيس بعد أحداث ١٨ و١٩ يناير ٧٧، التى سماها «انتفاضة الحرامية»، واسمها فى أدبيات تلك الفترة «انتفاضة الخبز». المهم تحدث الرئيس لـ«هيكل» مُصرًّا على أن «مراكز القوى» كانت وراء الانتفاضة، رغم أن معظمهم كانوا لا يزالون فى السجن. الغريب أنه راح يؤكد بعد ذلك لأنيس منصور أن الاتحاد السوفيتى كان يساندهم، وأنه مازال على استعداد لمساندتهم، رغم أن النهر كان قد جرت فيه مياه جديدة تمامًا. تحقق انتصار أكتوبر، وتم فتح قناة السويس وعودة سكان مدن القناة. واقع جديد تمامًا، وجيل جديد تقدم للعمل السياسى. ولذا فإن مظاهرات يناير كانت ضد بعض كبار المسؤولين، لكنها لم تهتف ضد الرئيس ولا سحبت منه شرعيته.

الواضح أن السادات فى بعض الأمور كان من السهل استثارته وكذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، وربما لم يكن قادرًا على التحكم فى غضبه أحيانًا، ويطلق العنان لبعض الكلمات القاسية جدًّا. رمى توفيق الحكيم مرة بالمخرف، ثم صالحه، وقال أشياء من هذا القبيل فى حق نجيب محفوظ و«هيكل»، عدة مرات، فى لحظات الغضب.

العقاب القاسى فى حق وزراء تقدموا باستقالاتهم، فضلًا عن التشهير أو «التجريس»، ترك آثارًا سلبية على نظام الرئيس السادات شخصيًّا، وامتد إلى عهد الرئيس مبارك من بعده.

مثلًا لم تعد استقالة أى مسؤول كبير مأمونة العواقب، التفسير السريع لها أنه «ضد» أو «عدو» النظام إن لم يكن شريكًا فى مؤامرة. النموذج الدالّ هنا هو استقالة وزير الخارجية، إسماعيل فهمى، فى نوفمبر ٧٧، كان «فهمى» مُحِبًّا ومساندًا للرئيس السادات منذ بداية حكمه. مذكراته تقول إنه لم يكن من السعداء بسياسة عبدالناصر الخارجية، وفى سنة ٧٧ كان إسماعيل فهمى يبذل جهودًا مضنية لعقد مؤتمر دولى للسلام فى شهر ديسمبر، وبات واضحًا أنه يحقق خطوات إيجابية، وكان يحيط الرئيس علمًا بما يقوم به، ويلقى منه دعمًا، لكن الرئيس فى نفس الوقت فتح قناة سرية مع إسرائيل، حيث عُقدت لقاءات فى المملكة المغربية بين مصر وإسرائيل، عبر حسن التهامى من مصر ويقابله ديفيد كمحى من المخابرات الإسرائيلية، ثم موشى ديان، فضلًا عن قنوات أخرى خاصة بالرئيس لمسار نحو السلام غير مسار إسماعيل فهمى والخارجية المصرية، ولما تسرب الأمر استفسر بعض السفراء الأجانب وغيرهم من وزير الخارجية، فنفى تمامًا، كان نفيه بناء على تأكيدات الرئيس له. بعدها مباشرةً أعلن الرئيس نفسه عن مبادرته بزيارة إسرائيل، فانسحب وزير الخارجية بهدوء، وفيما يبدو اعتُبر من البعض معاديًا للرئيس وللنظام، وهكذا لم يتردد وزير الداخلية فى سبتمبر ١٩٨١ أن يضع اسم زميله السابق إسماعيل فهمى فى قائمة مَن يجب «التحفظ عليهم»، أى اعتقالهم، فقام السادات بشطب اسمه. كان هناك وزراء سابقون آخرون ضمن القائمة، أحدهم مات بأزمة قلبية داخل السجن، هو المرحوم عبدالعظيم أبوالعطا، فيما بعد استقبل الرئيس مبارك معظمهم. استقبل محمد فائق، وزير الإعلام السابق، شخصيًّا، واجتمع به منفردًا، وتقدّم بنفسه جنازة على صبرى، وعلى وجه القطع لن يستقبل الرئيس متآمرًا، ولن يتقدم جنازة خائن. واستعان مبارك بعدد منهم طوال فترة الرئاسة. د.مفيد شهاب، الوزير، عضو الوفد المصرى فى تحكيم طابا، كان أحد مَن شملهم الاعتقال فى مايو ٧١.

المهم أن درس التجريس هذا جعل الاستقالة خطوة محفوفة بالهلاك. فى العصر المملوكى كان «التجريس» فى حد ذاته عقوبة، ولم يكن تسلية أو إشفاء غليل وإحن، خاصة إلى جوار العقوبات الأخرى.

أثر آخر لمعركة ١٥ مايو ٧١ هو أن الأفضل للمسؤول ألّا يكون قويًّا ولا يتمتع بقدر من الاستقلالية فى حدود اختصاصه، وإلا جرى الحديث عنه باعتباره «مركز قوة»، أو يسعى إلى ذلك، ويتم سحقه من بعض المتخوفين والحذرين، وفى النهاية يكون الوضع السياسى العام هو الخاسر، فضلًا عن الرئيس شخصيًّا. تأمل أسماء فى عهد الرئيس السادات مثل منصور حسن، وزير الثقافة والإعلام، ومن قبله أسماء أخرى عديدة. ألم يكن المشير الجمسى يستحق خروجًا أفضل سنة ٧٨ يليق بما قدمه لهذا الوطن؟، كان قائد العمليات فى فترة الإعداد وأثناء حرب أكتوبر. الرئيس السادات نفسه قال عنه ذات يوم إنه يستحق أن يبقى وزيرًا للحربية مدى الحياة، وسوف يتكرر المشهد مع آخرين، وبشكل متسع بعد عصر السادات. عايشنا نماذج مثل د. أحمد جويلى، وزير التموين، الذى ما إن تلامس إيجابيًّا مع رجل الشارع حتى طالب الكهنة بضرورة الخلاص منه. عمرو موسى، وزير الخارجية العتيد، الذى جرى البحث خلفه، بعد أن ترك «الخارجية»، لعل يكون هناك «مستمسَك» يؤاخَذ به أو على الأقل من باب «كسر الهيبة». حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان والتعمير؛ المستشار طلعت حماد، الذى جرى شطبه نهائيًّا من الذاكرة. امتد الأمر إلى بعض مَن جرى الخوف من اقترابهم الشديد من دائرة المناصب العليا، مثل رئيس جامعة الإسكندرية، د. محمد عبدالله، د. أحمد عمر هاشم حين لمع فى البرلمان أثناء احتلال صدام حسين الكويت، وفى التجربتين، السادات ومبارك، كان الرئيس يقف فى النهاية وحيدًا.

وبينما كان السادات مستنفَرًا ضد هذه المجموعة من أناس هم فى النهاية «رجال الدولة»، كان شديد التغاضى عن سوءات وخطايا آخرين.

* نقلا عن "المصري اليوم"