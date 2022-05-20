تقرير لا تعلنه لندن!

لم يشأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن يذهب إلى العاصمة البريطانية لندن زائرا هذه الأيام، إلا وفى حقيبته تقرير مُفصل عن جماعة الإخوان، راح يوزع نسخة منه على كل عضو فى مجلس العموم أو فى مجلس اللوردات!.

التقرير أراد أن يبين لأعضاء البرلمان الإنجليزى بمجلسيه، كيف أن العنف قد رافق الجماعة منذ نشأتها فى ١٩٢٨، وكيف أنها فى كل مراحل تاريخها الذى يقترب من المائة سنة، كانت توظف النصوص الدينية لإحراز أهداف سياسية تحقق مصلحتها الضيقة لا صالح الأمة على اتساعها!.

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أما توظيف النصوص الدينية لإحراز أهداف سياسية تتحقق بها مصلحة الجماعة لا صالح الوطن، فليس المرء فى حاجة إلى شىء يرى من خلاله ذلك بوضوح، سوى أن يستعرض وقائع السنة التى حكمت فيها الجماعة من منتصف ٢٠١٢ إلى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣!.

وأما حكاية أن نهج العنف كان يرافق الجماعة منذ النشأة فى الإسماعيلية فى تلك السنة، فليس عضو اللوردات فى حاجة إلى تقرير المفتى، ولا كذلك عضو العموم.. كلاهما ليس فى حاجة إلى ذلك.. ليس لأن تقرير الدكتور علام ليس فيه ما هو مهم فى هذا الشأن، لكن لأن أعضاء العموم، ومعهم أعضاء اللوردات، مدعوون إلى الرجوع للتقرير الذى كانت حكومة ديڤيد كاميرون قد أعدته قبل رحيلها عن مقاعد الحكم بقليل!.

ولا تعرف لماذا لم تفكر حكومة كاميرون فى إذاعة ذلك التقرير، ولا لماذا لم تفكر حكومة تريزا ماى التى جاءت بعدها إلى ١٠ داونينج ستريت فى إذاعته، ولا بالطبع ستذيعه حكومة بوريس جونسون الحالية؟!.. لا تعرف.. لكن ما نعرفه من القليل الذى تسرب عن التقرير، فى أيامه، أن الانتماء إلى جماعة الإخوان هو طريق إلى الإيمان بالعنف وممارسته.. صحيح أن التقرير قال ما معناه إن الإيمان بالعنف أو ممارسته كنتيجة للانتماء للجماعة أمر محتمل، لكنى أظن أن مسألة الاحتمال هذه التى جرى الترويج لها كفكرة، كانت من قبيل الرغبة البريطانية فى التخفيف مما وجدته متوفرا لديها فى التقرير لا أكثر!.. أما لماذا التخفيف، فهذا هو السؤال، وجوابه أظن أنه معروف، وأظن أنه من وجهة النظر البريطانية مفهوم!.

لقد أصبحت حكومة كاميرون فى طى الماضى، وكذلك حكومة السيدة ماى.. والكلام لا بديل عن أن يكون مع حكومة جونسون، التى تملك أن تذيع التقرير أو لا تذيعه!.

ولو أنها وجدت الجرأة السياسية لإذاعته، فسوف لا يجد أعضاء العموم ولا أعضاء اللوردات أنهم فى حاجة إلى مطالعة تقرير مفتى الديار المصرية.. هذا مع كامل الاحترام بالطبع للرجل، وللتقرير الذى رافقه فى رحلته إلى عاصمة الضباب!.

* نقلا عن "المصري اليوم"