سعوديون ينافسون العالم

الإيمان بقيمة الفرد قوة جبارة تقف أمام التحديات وتصنع القدرة على الإبداع والإنجاز والتميز وهذا بالفعل ما حصل لطلابنا وطالباتنا المتميزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 بمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله (موهبة) ووزارة التعليم الذي توج بمجموعة من الجوائز بين أكثر من 1700 طالب ومشارك من 80 دولة حصلت المملكة العربية السعودية على 22 جائزة دولية لتحقق رؤية سمو ولي العهد محمد بن سلمان 2030 الذي أعطى المجال والمساحة لاحتواء هذه المواهب وتطويرها في جيل شاب وطموح.

شعور النجاح والتفوق ومشاركة العالم لم يكن حليف الصدفة بل من الجهود والمثابرة والحرص من المسؤولين والقائمين على ذلك وإفساح المجال لإظهار هذه المواهب واحتوائها والاهتمام بها فكان هذا النجاح، كما هنا دور الأسرة يظهر بقوة في مساندة أبنائها وتطوير موهبتهم والوقوف معهم منذ البداية هذا لا يأتي إلا من تربية آمنت بقدرة أبنائها فزرعت الثقة فيهم وتشجيعهم فكان أيضا هذا النجاح.

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النجاح أن يدرك المجتمع أنه قادر على الإنجاز والمنافسة وأن هناك العديد ممن يمتلك تلك الموهبة والمهارة والقدرة لصنع شيء ما في المجالات المناسبة لكل فرد.

عندما يدرك أفراد المجتمع أنهم يستطيعون فعل شيء ما هنا يكون الوعي بقوة وقدرة الإنسان على التميز والنجاح وتعم ثقافة أكون وأستطيع، ونتخلص من النظرة السلبية لأنفسناً، الوعي المجتمعي مهم جداً في رفع مستويات النجاح والقدرة والإبداع.

ما لفت انتباهي روح الفريق الواحدة لطلابنا وطالباتنا فكانت فرحة الجميع، جعلونا نفرح من القلب ونسعد وكما لو كنا حاضرين معهم، فهذا إنجاز لكل أبناء الوطن، وعندما شاهدنا بعض اللقطات لحديث طلابنا وطالبات سعدنا وفرحنا أكثر بهذه الثقة في الحديث والانطلاقة في التعبير والكلام وطموحهم في المستقبل.

صورة اليوم لشبابنا تتميز في العقلية المبدعة والفكر الطموح وروح المغامرة والتجربة في جميع المجالات فلقد حصلنا على ما هو أعمق بنظرة الفرد لذاته والإيمان بقدرته على التحدي والمثابرة وأنه يستطيع أن يكون ما يريد ويستطيع أن يكون له دور كبير ومنتج وفعال في المجتمع.

شكراً لكل الفائزين والمسؤولين جعلتمونا نتذوق طعم النجاح والتميز على مستوى العالم.

* نقلا عن "الرياض"