لم يتأخر «حزب الله» في الشروع باستراتيجيته الملائمة للتعامل مع نتائج الانتخابات النيابية.

الخطوات الأولى بدأت تلوح تباشيرها مع كلاسيكية اشتهر بها. فهو سارع إلى التهديد بالحرب الأهلية وتخوين «الخصوم» إن هم واصلوا ثورتهم داخل المجلس على تركيبة الأحزاب وتقاسمها السلطة.

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ومن ثم أتحفنا الأمين العام للحزب حسن نصرالله بخطاب هادئ، ولكن مع تحديد للمحرمات، وأولها، ولعل أوحدها، اتركوا الحديث عن السلاح جانباً، ولا تقربوه، والا تكونوا رجساً من عمل الشيطان ويجب تجنبكم. ويا شاطرين اسمعوا الكلمة، وافرحوا بلقب سعادتكم ولا تتجاوزوا خطوطنا الحمر...

وهذه الاستراتيجية ليست جديدة. فيها الكثير مما كان يعتمده الحزب منذ العام 2005.

وأهم ما فيها دسّ السم في الدسم. وهذا ما يجب أن يتيقّظ له «نواب التغيير»، لأنهم سيواجهون ملوك الدسّ.



ومن يتابع يكتشف كيف يعمل الدسّ مع التشويش على شروع «نواب التغيير» بالتنسيق وتوحيد المواقف حيال الاستحقاقات التي تنتظرهم.

وما سيبرز في المراحل اللاحقة تباعاً لن يخرج عن هذا السياق الذي تنتهجه ماكينات التلفيق والتفريق بغية حرق صورة هؤلاء النواب المتمردين وسمعتهم، في حين تنشط عملية معاقبة الشعب اللبناني على خط آخر.

فالحزب الحاكم بأمره، لن توقفه نتائج انتخابات تعكس إرادة اللبنانيين، وهي لم توقفه سابقاً، وذلك كونه لا يعرف التسامح عندما يتعلق الأمر بأي تفصيل يهدد مصادرته السيادة.

لذا، كان لا بد من التحرك من دون إضاعة وقت لقهر المواطنين وإعادتهم إلى الحظيرة، فشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً لا مبرر له الا التلاعب غير القانوني، وبرزت أزمة الخبز، وأزمة الاتصالات وراء الباب، وعادت الطوابير أمام محطات الوقود مع ارتفاع جنوني في أسعارها، هذا عدا التهديد بالعتمة الشاملة، والتبشير بالفوضى الأمنية وصولاً إلى حمل لواء الحرب الأهلية، إذا ما حاول «نواب التغيير» ان يَتِّحِدوا ويَتَحدّوا مشاريع انتهاك الدستور القوانين، سواء لجهة تشكيل الحكومة او انتخابات رئيس الجمهورية، او فرض قوانين على قياس السلطة وعلى حساب الشعب.

فالمطلوب وفق الاستراتيجية زيادة النقمة وإظهار عجز «نواب التغيير» حتى قبل أن يدخلوا رحاب البرلمان، وعليهم أن يتوقعوا أن كل استحقاق سوف يتحول إلى كابوس.

ولن تنفع مهادنة الحزب لجهة عدم التطرق إلى خطوطه الحمر، ان لجهة السلاح غير الشرعي او الولاء لإيران على حساب السيادة اللبنانية بانتظار انجاز الإصلاح. فهذه المهادنة لم تنفع بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهي بالتأكيد لن تنفع اليوم.

ولن تنفع محاولة محاربة الفساد والحرص على عدم انتهاك الدستور في الندوة البرلمانية او عند تشكيل الحكومة، وما سوف يرافقها من تعطيل في إطار تناتش الحصص وإرساء مفاتيح النفوذ للتحكم بالسلطة التنفيذية، لأن هذا الفساد هو ما يحمي استمرار مصادرة السيادة ورهن البلد للمحور الإيراني.

سيكون على «نواب التغيير» أن يتعلموا الكثير وان يشعروا بالصدمة والاعياء والإحباط وهم بمواجهة ملوك الدس..

سيكون عليهم أيضاً أن يعجلوا في استيعاب الدروس وان يشكلوا جبهة متماسكة ومتينة، ويتحصنوا بمشاركة فعلية وفعالة مع الشعب الذي اعطاهم أصواته ليترجم من خلال هذه الأصوات إرادته ورفضه لكل مكونات المنظومة ولكل ارتكاباتها، من دون مراعاة او أولويات يجيد ملوك الدس استخدامها لتفشيلهم وترويضهم، إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً...

لا تسمحوا لهم بذلك...

* نقلا عن "نداء الوطن"