آن أوان استحقاق العراق طبقة سياسية جديدة .. تنقذ، تبني، وتنمّي البلاد

عنوان كهذا لاشك سيكون لافتا واضحا وصريحا في مضمونه الجوهري لكل ذي لب وبصيرة لكل من سيتسلم مسؤولية حكم البلاد مقسما بإنه سيحافظ على العراق أرضا وشعبا وسيادة بعيدا عن أي متبنى طائفي – ديني ، عرقي - أثني ، طبقي – إجتماعي – اقتصادي أوقبلي وجهوي.

أن عراق الغد بحاجة ماسة لإستحقاق ليس فقط إنتخابي وإنما أنساني “إستثنائي” يلبي أبسط مطامح شعب أنتظر طويلا جدا للوصول لمحطة الانطلاق الايجابي الحقيقي بإتجاه أنقاذ ، بناء وتنمية العراق الجديد .

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أختلفت أم لم تختلف مع تقييم دور السيدة جنين بلاسخاريت الممثلة الخاصة للامين العام ورئيسة مكتب بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق إلا أن أحاطتها في يوم الثلاثاء الماضي 16/5/1950 كانت ثاقبة وتعد مؤشرا خطيرا لما ينتظر من رؤية وجهد وطني صادق ، مبتكر وإستثنائي لقيادة رشيدة جديدة للعراق عقب جمود وتكلس دام طويلا في تلبية الاستحقاق الانتخابي ما ينيف عن 7 اشهر لأنتخابات ألعاشر من 2021أوكتوبر ..

الاحاطة جاءت في وقت حرج جدا تلحف العراق بغطاء ترابي – رملي (برتقالي أو أحمر) حاملا معه تداعيات بيئية وصحية تهدد حاضر ومستقبل البلاد والعباد . صحيح أن تغير وتقلب المناخ يرجع إلى ظاهرة كونية ولكن المسؤول الاول عنه البشر نظرا لأستمرار إستهلاكهم لطاقة الوقود الاحفوري وما نجم عنها من تصاعد مستمر في أنبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون وغاز الميثان وغيره من ملوثات وسموم . ولكن ما حصل أومتوقع أن يحصل مرة أخرى في العراق وبخاصة في منطقتنا الشرق الاوسط – الخليجية موجات أخرى من العواصف العاتية الملوثة للاجواء معيقة تنفس الكثير من ابناء شعبنا الذين بأمس الحاجة لهواء عليل صحي نظيف ، الامر الذي يستدعي كل وفقا لإوضاعه وقوف قيادته سياسية على مسؤولياتها ليس فقط في التخفيف من التأثيرات والتداعيات البيئية – الصحية وهي اساسية ولكن للتوجه نحو خدمة شعوبها . بالنسبة للعراق اضحت معالجة التداعيات الخطيرة بعدا إستراتيجيا ومسؤولية وطنية كبرى لايمكن تجاهلها تنتظر معالجات واقعية وطنية ودولية .

بدأت بلاسخاريت إحاطتها بالقول : “إن العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الاخيرة”مبينة بصراحة تقدر عليها عبارة مهمة : “ أن “ الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على مايبدو من حلقة مستمرة من سياسة المحصلة الصفرية”. تبعتها عبارة لاتقل تاثيرا على نفس كل عراقي يتحمل معاناة ومآسي حياتية متكررة إذ تقول بلاسخاريت : “مازال العراقيون بإنتظار طبقة سياسية تسعى بدلا من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الاولويات المحلية المعلقة في العراق”. علما بإن المدد الدستورية ايضا قد تم تجاوزها منذ أنتهاء الانتخابات إذ لازال العراق يعاني فراغا سياسيا وامنيا حسب قول بلاسخاريت إستغل من قبل بعض الجماعات المسلحة التي قامت بهجمات عسكرية غير مجدية من خلال “اطلاق للصواريخ متسق مع “إفلات من العقاب”. ترتيبا على ذلك لابد من منظورها تفعيل الارادة السياسية الوطنية لمواجهة كل المخاطر والمظاهرالمسلحة الداخلية الخارجية عن القانون من جهة مع ضرورة تؤكيد واولوية تأمين السيادة الوطنية بوجه التدخلات (الاقليمية) خاصة الايرانية والتركية العسكرية في الشأن العراقي ما يستدعي بدوره لتفاعل إرادات إيجابي من قبل السلطة الاتحادية المركزية مع حكومة أقليم كردستان بغية إيجاد حلول ناجعة للمشكلات العالقة بينهما.

بذات الوقت اعتبرت السيدة بلاسخاريت أن بقاء العراق بدون حكومة منتخبة حجة بررتها قوى سياسية لاستمرار الجمود السياسي الذي يوفر إمكانية حقيقية لترجمة السخط الشعبي إلى إحتجاجات جماهيرية قد تخرج عن السيطرة (؟) . علما بإن المرجعية الدينية في النجف الاشرف منذ مراحل مبكرة سابقة ما فتئت تذكرنا بوجوب متابعة السلطات الرسمية المعنية لهموم العراقيين الانسانية المزمنة بغية إيجاد حلولا جذرية ناجعة تنهض بالواقع العراقي المرير بأمل حصول على استجابة حقيقية لثورة التوقعات الشعبية . في راينا المتواضع أن الحل الوسط الذي اقترحته بلاسخاريت يجب أن يعرف بشكل دقيق وليس مجرد أن يطرح ، حل يجب أن يتجه من جهة إلى الالتزام بمبدا الاغلبية الوطنية لـ”قوى أنقاذ وطن” هدفها تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تتمتع بالاستقلال تواجهها معارضة سياسية لايقل أهمية دورها عن دور الحكومة الشرعية في المراقبة الفاعلة للاجراءات التنفيذية - التشريعية أو تقديم بدائل رصينة لقرارات سياسية غير مناسبة وفقا للاعراف والتقاليد الديمقراطية السائدة عالميا.. إذ طالما بقيت العقول على مستوى صناع القرار متحجرة متكلسة تجهل التداعيات السلبية للبلاد ولا ترغب أن تستمع لصوت الحقائق المؤلمة أنتخابيا وإنسانيا سوف لن يتغيير شيئ ما إيجابيا.. عل من يقرأ أو يسمع أويشاهد المعاناة الانسانية للعراقيين أن يحرك جزءا ولو يسيرا من ما تبقى من صحوة ضميره الحي بأتجاه معالجة مشكلات أو أزمات صعبة ولكنها قابلة للحل طالما توفرت الارادة السياسية الحازمة . لعل من المناسب إعادة التأكيد على أن مرحلة الانسداد السياسي يعد وصفة خطيرة لإزمات إنسانية مركبة ، ولعل من أكثر الفئات المتضررة بأعتراف الجميع هي الفئات الاكثر فقرا أو التي تعاني من فاقة وحرمان شديد الوطئة على حياة كل الانسان العراقي لايجد في جيبه دولارا او دولارين فقط . مبلغ لن يتمكن أبدا من سد رمق البقاء في ظل حياة أنسانية كريمة ، أي حياة نريدها تليق بالعراق وشعبه كونه بلد الحضارات الانسانية الغني بثرواته الطبيعية النفطية والمعدنية ولكن على راسها النفط والغاز الطبيعي (الوقود الاحفوري) ولكنها بأستثناء النفط والغاز تظل موارد كامنة قابلة للاستغلال . علما بإن للعراق في الزمن الجميل ثروة زراعية حيوية سبق وأن وضعته في موقع متقدم ضمن أعداد دول العالم التي تمتلك سلال الغذاء العالمية إنتاجا وتصديرا لمحاصيلها مثل أوكرانيا وكندا وروسيا والولايات المتحدة الاميركية. جهود سابقة مقدرة ولكنها في عالم اليوم لا زالت عملية أستغلالها دون المستوى المرضي وتحتاج لجهود اضافية مالية ، وتقنية ضخمة .

أما القطاع الصناعي فإن جهود تفعيله لازال ينتظرها الكثير من محطات الشروع والتنفيذ العملي من خلال ادوار فاعلة للقطاعين العام والخاص في ظل إعتماد “شراكة إستراتيجية” تنقذ مصانع العراق المجمدة أو المتلكئة . جدير بالذكر أن تصاعد قيم عوائد النفط وصلت لإرقام فلكية منذ بداية 2022 كنتيجة لافتة لإرتفاع كبير لأسعار النفط . الامر الذي طرح تساؤلا مبررا عن ضرورة قيام كل السلطات ذات العلاقة من تنفيذية ، تشريعية ، قضائية وإعلامية بدورها الحيوي لمتابعة جهود إنتعاش الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الانسانية للمواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم بل وإلى الارتقاء بمستوى ونوعية الحياة الانسانية . دون ذلك سنستمر نرى أمتعاضا حادا من المواطنين كنتيجة لعدم وضع حد فاصل ونهائي للفساد المستشري في الكثير من مفاصل الدولة بصورة تؤكد على أولوية تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من الحساب لحيتان الفساد الذين نهبوا أموال الدولة ونقلوا جزءا مهما من أصولها إلى ملاذات آمنة لابد من أستردادها. مضافا إلى الاجراءات البيروقراطية الجامدة االتي ابقت الاوضاع السياسية الراكدة على حالها من خلال استمرار حكومة تصريف الاعمال دون صلاحيات كافية للانفاق على مشروعات التنمية الانسانية المستدامة .

جدير بالذكر أن خطط الاصلاح والتنويع الاقتصادي لقطاعات الدولة وللموارد الاساسية لازالت بحاجة للمزيد من الجهود الجماعية الحكومية وغير الحكومية. من منظورها اضافت السيدة بلاسخاريت نقطة حيوية تتمحور حول إنفاذ حوكمة قانونية قابلة للتنبأ بدلا من إدارة الازمات بشكل مستمر. ووفقا لرأينا المتواضع يجب معالجة القضايا بشكل بعيد عن الاهتمام بالمصالح الحزبية الفئوية الضيقة والتقرب من الاولويات في ظل إعلاء للمصلحة الوطنية التي ترتبط بحالة من التعاون والتنسيق الوثيق للعلاقات بين مؤسسات وإدارات الدولة . سؤال أخر برسم الاجابة : هل يمكن للوزارات المعنية النفط ، المالية ، التخطيط والبيئة وغيرها من رسم خطط أستثنائية للطوارئ تعالج الامور الحياتية المعيشية مثل ارتفاع الاسعار للمواد الاستهلاكية – الحبوب ومواجهة ظاهرة التصحر والجفاف بصورة نجد معها تخطيطا وتنفيذا سليما ينقذ العراق ويضعه في طابعه الحضاري المجيد وفقا لخطط أستراتيجية معدة هدفها الارتقاء بالنظام الاداري بعيدا عن التسيس كي توصلنا إلى معالجات حقيقية ناجعة لإزمات البطالة ، الفقر ، المرض والتصحر وغيرها وفقا لأدوارتكاملية شفافة تبعا لحوكمة قانونية ناجعة تلبي حقوق المواطنين في ظل نظام للتكافؤ الفرص “عادلا إجتماعيا وإقتصاديا وتعليميا” ، مع التزام واداء سليم للمواطنين وللمواطنات بالواجبات والمسؤوليات تجاه الدولة تخفيفا من حدة وتداعيات الازمات الانسانية .

إن قرارالمحكمة الاتحادية العليا الاخير إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للغذاء وللتنمية يفترض إيجاد خيارات وبدائل أخرى تتفق مع المعايير الدستورية والقانونية من جهة ، مع ضرورة الدفع الايجابي بإتجاه تشكل حكومة جديدة من الكفاءات والتخصصات التي تتمتع بالنزاهة والخبرة الادارية لعصر جديد يتجه نحو الطاقة المتجددة النظيفة في ظل أقتصاد تقني رقمي مستدام يتسق ويتكيف مع شروط السوق العراقية الجديدة ولكنه يحفظ للمواطن كرامته وللوطن هيبته.. الجواب قطعا لن يأتي من خلال استمرار حكومة تصريف الاعمال التي لاتستطيع ان تتدخل كثيرا في الجنبة المالية بأكثر من 1/12 من الموازنة الاعتيادية. إنطلاقا من ذلك لابد من أيجاد منهج جديد مستدام تقني وإداري يعمد للتعاون وللتنسيق اليومي لمؤسسات الدولة بغية مواجهة صارمة للتحديات وعلى راسها محاسبة شديدة للفساد وللفاسدين الكبار .أكثر من ذلك لابد من تحديد المؤشرات العامة والتفصيلية للمستقبل بصفة عاجلة تتطلب إجراء أحصاء سكاني شامل ودقيق يعرفنا بشكل شفاف بالعديد من الشؤون العامة والتفصيلية لإدارة الموارد المادية “الاقتصادية – المالية “ ولكيفية توزيعها على شعبنا بصورة تنقذ الالاف بل الملايين من شعبنا الذين يعيشون جوعا وحرمانا “على خط الفقر” أو هم دون مرحلة الطبقة الوسطى وهي الطبقة المعول عليها بناء الوطن.

نقلا عن المدى