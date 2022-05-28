الاستثمار الناجح.. نيوكاسل أنموذجاً

هل كرة القدم لعبة تنافسية أو أنها تسلية عابرة، أم أنها صناعة تؤثر اقتصادياً على الدول، وعليه هناك من يسأل: لماذا استثمرت السعودية في نيوكاسل؟!

في البدء نقول: إن كرة القدم في عصرنا الحاضر ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، إذاً فهي تستقطب اهتمام الجميع، في زمن تسارع واتسع الاهتمام الإعلامي فيه بالنشاط الكروي، وارتفعت معه المداخيل المالية بشكل لافت، حتى أصبح الأكثر استقراراً وأماناً من الناحية الاقتصادية، ما نتج عنه زيادة في الاستثمار.

مادة اعلانية

وحيث أن دمج الرياضة في الاقتصاد أصبح شأناً وطنياً تتبعه الدول وإن كانت تتفاوت في تطبيقه أو تنفيذه.. سعت السعودية من خلال رؤية 2030 لتكون صناعة الرياضة والاستثمار فيها رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل، فارتقت بالتنظيمات الداخلية للمنافسات العالمية واستثمرت في كل ما من شأنه تحقيق تعزيز اقتصادي في الألعاب والأندية، ناهيك عن أنها بدأت في تأهيل ودعم وابتعاث الشباب السعودي لقيادة برامج مستقبلية تتوافق مع هذا التوجه.

التوجه السعودي انطلق من قراءات حاضرة لحجم نمو الدول في الاستثمار الرياضي، لا سيما وأن هذه الصناعة شهدت تطوّراً كبيراً خلال السنوات الماضية ليزيد من معدل نمو الناتج المحلي لدول مثل إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث قدرت نسب ارتفاعه بين 5 إلى 10 % بين الأعوام 2013-2018.. ولن نأخذ بالسنين الثلاث التي تلتها لأنها حالة استثنائية وفق التعامل مع وباء كورونا؟!

أما لماذا نيوكاسل؟ فلأنه أحد أهم أندية إنجلترا، فغير أنه سبق أن سيطر على الكرة الإنجليزية منذ سنوات بعيدة، فالنادي يملك جماهيرية كبيرة من واقع عمره 125 عاماً في المدينة البالغ سكانها 800 ألف نسمة.. وتستقبل سياحاً، كونها مدينة رومانية قديمة، إضافة إلى أنه ينتمي لدوري يحظى بمتابعة نحو 185 دولة.. ولذلك تسابقت دول ومؤسسات وأفراد للاستثمار في الدوري الإنجليزي، ولك أن تتخيل أرباحاً سنوية تتجاوز 10 %.

وجبت الإشارة إلى أن الاستثمار السعودي في النادي الإنجليزي تحدثت عنه كبريات بيوت الاستثمار ووصفته بالناجح قبل أن يبدأ.. ويكفي أن نشير إلى رابطة البريميرليغ التي امتدحت الصفقة، لأنها تعرف القيمة الكبيرة التي أضافتها السعودية إلى المنافسة العالية لبطولتهم، وبما ينعكس على أرقامهم المالية والجماهيرية؟!.. لذا لم يكن غريباً بعد أشهر قليلة من الاستحواذ السعودي أن ترتفع مداخيل نيوكاسل وسهمه بشكل كبير.

المهم في القول: إن الاستثمار في نيوكاسل هو واحد من الاستثمارات السعودية اللافتة.. حيث هناك الكثير من المشروعات والتطلعات التي تتجاوز حدودها الجغرافية إلى مساحات عالمية واسعة، وهي المعادلة التي يمكننا من خلالها إدراك تحركاتها في ميدان صناعة الاستثمارات الرياضية، والأكيد أن امتلاك نادي نيوكاسل هو واحد من جملة مفردات في الاستثمار الرياضي السعودي، في إطار تنويع الاستثمار في الطريق نحو اقتصاد راسخ وقوي كما نصت الرؤية المباركة.

نقلا عن الرياض