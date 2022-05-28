■ كان غلامًا صغيرًا في الصف الأول الثانوى، استقدمته للعمل في عيادتى، بدأ يسرق من درج الممرضة منذ اليوم الأول لعمله، كان أجر الكشف وقتها عشرة جنيهات ودخل العيادة قليلًا، وهذا يعنى أن السرقة ستظهر بسهولة، كنت متأكدًا من عفّة الممرضة الحزينة فأقول لها: «هونى عليك، الأمر بسيط».

■ بعد أيام، جاءنى الدليل على سرقته دون أن أبحث عنه.. وهكذا كان يحدث دائمًا معى، فأردد لمن معى: إننى لا أنقب وراء أحد ولكن من يخوننى يرسل الله دليل خيانته إلىَّ وأنا جالس في غرفتى. ناديته وقلت له: أنت سرقت كذا وسبحان الله هذا يوازى أجرك، وقد أخذته بالحرام وكنت سأعطيك إياه بالحلال، لولا أنك تعجلته.

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■ هذه القصة تقفز إلى ذهنى كلما سمعت أو رأيت قصص الخيانة المالية المتتابعة، وأقول لنفسى: كيف أتت الجرأة لمثل هذا الغلام أن يسرق من أول يوم، في حين أن الإنسان العادى يهاب العمل الجديد؟!، والغريب أن الذي توسط له في العمل حاول إقناع والده بأن يهتم بأخلاقه، فرفض الأب تصديق ذلك وفوت فرصة تهذيبه وتعليمه.

■ وهناك دكتور صديقى لم يكن لديه ضبط لعيادته، فظلت الممرضة تسرقه سنوات. وفى أول يوم وضع فيه نظامًا محكمًا للمحاسبة اكتشف جزءًا من سرقاتها.. وبمنتهى الجرأة رفضت اتباع النظام الذي وضعه وتركت العمل وكان يستحى طردها رغم يقينه أنها كانت تأخذ ربع دخله، فلما حاولت العودة بعد حين أبى عودتها قائلًا لمن حوله: إننى لا أقطع لقمة عيش أحد، حتى الخائن أصبر عليه حتى يعطينى مفتاح طرده، وقد أدى تركها للعمل إلى عدم تمكنها من سداد كل الجمعيات التي كانت تشترك فيها من دخل الطبيب الطيب.

■ وكان هناك شاب يعمل في متجر للأجهزة المنزلية يمتلكه صديقى، ومحاسب المتجر داعية طيب، استطاع الشاب طوال سنوات تزوير أوراق وسرقة أجهزة قاربت على المليون جنيه وبيعها بثمن بخس لتجار يعلمون أنه يسرقها ولم يكتشف أمره إلا بعد سنوات لأن المحاسب كان يحسن الظن بالجميع.

■ وهذا رجل كبير يعمل عند قريب لى ظل يسرقه لسنوات، وقد جربته في أمر بسيط فسرقنى، فحذرته منه كما حذره آخرون، ولكنه كان يعتبره كوالده ويعطف عليه، وفى آخر مرة ضبطه يسرق بضاعته فقال له: تفعل هذا رغم إكرامى لك قال: «فعلت وسأفعل وأوسع ما في خيلك اركبه»، ففوجئ الرجل بهذه الجرأة في الباطل وطرده من العمل، وكان هذا العمل هو السلوى له في كبره.

■ قصص كثيرة من قصص الخيانة من العمال في مؤسسات وأعمال صغيرة سرعان ما تُكشف وكأنك تصدم من كثرتها، حتى قال البعض: «ما دام العامل يستطيع السرقة دون ضبطه أو توبيخه أو محاسبته بشدة، فسوف يفعل ذلك».. قلت: إذا كان هذا في المؤسسات الصغيرة والخاصة، فكيف بالمؤسسات الكبرى التي تحوى آلاف الموظفين وملايين الأموال وآلاف البضائع؟، وكيف بالدول التي يستطيع الموظف الرشوة والاختلاس بطرق مبتكرة لا تظهر في الحقيقة لأن المهم عندها ضبط الأوراق الرسمية؟.

■ وهناك في كل دولة أساتذة في تسديد الدفاتر وضبطها، وهؤلاء العباقرة يظلون يختلسون ويرتشون طوال حياتهم الوظيفية دون أن يمسهم أحد بسوء، أما الذين يُضبطون فهم تلاميذ المرتشين والمختلسين الذين يطلق عليهم «الخايبين» وليسوا الأسطوات.

■ تدبرت في الأمر مليًّا، فأدركت صعوبة ومشقة ضبط المؤسسات الكبرى، وكذلك الدول، قلت: لا يوجد في بلادنا الآن مكان للتربية على الأمانة، فلا مسجد أو دور عبادة تربى، ولا مدرسة، والأب مشغول مطحون في عمله، لتدور دورة الخيانة.

■ وقد جاءت الأديان بمحاسبة الإنسان دنيويًا حسب اللوائح والقوانين، فإن هرب منها، فهناك الخبير البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

■ والتدين الحقيقى هو الذي يضبط القلب والجوارح والظاهر والباطن وحركة الدنيا والآخرة، أما التدين المغشوش فهو الذي يهتم بالمظهر الدينى وهو يرتكب كل الموبقات.

■ أذكر أن المرحوم/ محمود العربى كان يوظف الأمناء المتدينين في مخازنه وخزائن شركته، وما أكثرها!.. وذلك بعد أن يختبرهم.

■ وحكى لى سائق أحد الضباط الكبار- أصبح بعد ذلك وزيرًا للداخلية- أنه كان يتعمد ترك أوراق مالية في سيارته ليختبر السائق الجديد، فإن أخذها جريًا على عادته طرده وحبسه وأتى بغيره، وإن ردها بفطرته استبقاه.

■ لقد خلصت من حياتى أن الإنسان إذا سَلِم من الدماء الحرام، والأعراض «الأبضاع» الحرام، والأموال الحرام سلمت حياته، وقد كانت أجيال آبائنا تتحرز من المال الحرام وتخافه، أما الأجيال القادمة والشابة فلا تجد من يربيها على الأمانة.

■ وقد وردت كلمة «ولا يسرقن» كثيرًا في القرآن.. وفى حجة الوداع اختتم الرسول «صلى الله عليه وسلم» وهو يودع الدنيا بهذه الوصية «إنَّ دِماءَكُم وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم» ثم أكد الحرمة ثلاثًا «كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا».. يا نبى الله أدرك أمتك فقد فشا فيها الدم والمال والعرض الحرام.

نقلا عن المصري اليوم