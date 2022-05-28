مستقبل البحث العلمي

الحاجة إلى رؤية موضوعية لمستقبل البحث العلمي في الكويت.

* لا أنكر أن هناك بعض أبحاث علمية ولكنها لا ترقى للنشر في المجلات المتخصصة.

* غياب المناخ العلمي.

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* الأبحاث التي تقدم هي مجرد سد خانة للتعيين.

* نادراً ما نسمع الآن عن أساتذة كبار يؤسسون مدارس علمية أو بحثية.. إلخ.

* غابت عنا أمور أخرى يجب أن نضعها نصب أعيننا في المؤسسات البحثية، من بينها شكل الخريطة التنظيمية التي تمليها استراتيجية ودقة الاختيار، وتوافر الموارد اللازمة مثل: المكان والتجهيزات والتمويل وتوافر فرص الاحتكاك مع الخارج.

وفي النهاية، أعتقد أننا نتفق على أسباب تدهور المستوى العلمي في الكويت، وبالتالي لعلاجها هناك حاجة إلى خبرة عالية، فالكل يعلم الأسباب كما يعلم الطريق إلى الإصلاح، وتزخر الكويت بهذه المؤسسات والهيئات:

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للتدريب، شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وهناك الكثير من التقارير التي شارك فيها خبراء دوليون، ولكن كما يقال «العين بصيرة واليد...».

نقلا عن القبس