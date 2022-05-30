«الإسلاميون».. والحوار الوطنى

على هامش الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنظيم حوار وطنى يبلور توجّهات وسياسات فعّالة لخدمة مسارات العمل الوطنى المختلفة، فى هذه الفترة المعقّدة والحساسة التى تشهد أحداثاً عالمية خلّفت ضغوطاً كبيرة على الكثير من دول العالم، برز الحديث عن إمكانية مشاركة تنظيم «الإخوان» خصوصاً، والإسلاميين المناوئين للحكم عموماً، فى فعاليات هذا الحوار.

ورغم وجود الكثير من التصريحات التى أطلقها سياسيون ونقابيون وإعلاميون بخصوص الموقف من مشاركة هذا الفصيل بتياراته وتوجهاته المتباينة فى الحوار، ورغم وجود بعض التصريحات الصادرة عن ناشطين فى هذا الفصيل تفيد الرغبة فى المشاركة، فإن هذا المقال لا يستهدف الإفصاح عن موقف من تلك المشاركة، وما إذا كانت تخدم الحوار وأهدافه المرجوة.

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أما ما يهدف إليه هذا المقال، فى هذه المساحة المحدودة، فهو محاولة تقصى الأسباب التى جعلت «الإسلاميين» يتصدّرون المشهد السياسى والاجتماعى فى مصر، وغيرها من دول التغيير العربية، قبل عقد من الزمان، وتحديد العوامل التى هبطت بهم من تلك المكانة إلى حيث باتوا «مستبعدين» عن مثل هذه الفعالية، أو «يستجدون» المشاركة فيها كما قالت بعض المنابر الإعلامية.

إن رحلة صعود «الإسلاميين» وسقوطهم السياسى والاجتماعى جديرة بكثير من التقصى والبحث، لأنها لا ترتبط بفكرهم وأدائهم السياسى فقط، لكنها وثيقة الصلة أيضاً باختلالات كثيرة فى نسقنا السياسى والاجتماعى. فغداة اندلاع الانتفاضات فى عام 2011، كانت المنطقة العربية تبدو وكأنها فى طريقها لتصبح ساحة خالصة لنفوذ «الإسلاميين»، تُستعاد فيها أحلام «الخلافة»، وتظهر فى ثناياها إرهاصات «الإمبراطورية» الموعودة.

كانت تلك أزهى عصور «الإسلاميين» بحق؛ إذ لم يكونوا أقرب إلى تحقيق أهدافهم فى السيطرة والحكم والتأثير من هذا العهد بالذات، منذ انهيار الخلافة العثمانية.

والشاهد أن ثمة أسباباً رئيسية حملت «الإسلام السياسى»، بتنويعاته المختلفة، إلى صدارة المشهد، قبل عقد من الزمان؛ إذ استطاع «الإسلاميون» أن يفوزوا فى عدد من الانتخابات التى اعتُبرت آنذاك «نزيهة»، وأن يشاركوا فى الحكم بفاعلية فى عدد من البلدان، وأن يهيمنوا على الحراك المجتمعى، وأن يسخروا قطاعاً كبيراً من وسائل الإعلام الجماهيرية لخدمة قضاياهم ومصالحهم.

يكمن السبب الأول فى إخفاق عدد من الأنظمة العربية التى أطاحتها الانتفاضات، أو زعزعت مراكزها، فى مواجهة التحدى الإسرائيلى، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ومشرفاً.

أما ثانى تلك الأسباب، فيكمن فى إخفاق معظم تلك الأنظمة أيضاً فى قضية التنمية، والقدرة على تطوير الاقتصادات القومية، بما يصب فى تحسين حالة المعيشة للملايين من أبناء الشعوب العربية.

وكان السبب الثالث وراء هذا الصعود متمثلاً فى النزعة الاستبدادية، وشمولية الحكم، فى الدول التى شهدت صعوداً لحركات «الإسلام السياسى»؛ إذ قدم «الإسلاميون» أنفسهم للجمهور باعتبارهم أعداء للديكتاتورية، ومخلصين للديمقراطية، وراحوا يتلاعبون بالتأويلات والاجتهادات، من أجل سد الفجوات بين مصطلحى «الشورى» و«الديمقراطية»، وتبرير انخراط بعضهم فى الانتخابات، بعدما كانوا يُكفّرون من يأخذ بها كآلية لتداول السلطة.

أما السبب الرابع فيتعلق بتصاعد أثر العاطفة الدينية بين قطاعات مؤثرة من الجمهور العربى، وهو التصاعد الذى لم ينقطع عن تراث ما عُرف بـ«الصحوة الإسلامية»، التى ازدهرت، بحسها التقليدى، وسمتها الطقوسى، فى عدد كبير من البلدان العربية، اعتباراً من عقدى السبعينات والثمانينات من القرن الفائت.

ويتعلق السبب الخامس بالبعد الدولى؛ إذ ظهر بوضوح أن ذلك الصعود لم يكن بمعزل عن توجّهات وتدابير وخطط غربية وإقليمية رأت فى دعم هذا التيار مصلحة لها.

لكن «الإسلاميين» سرعان ما ظهر تهافتهم بمجرد وصولهم إلى مراكز النفوذ؛ إذ لم يستهدفوا إسرائيل أبداً، بل راحوا ينسجون علاقة معها قائمة على «المودة والتعاون والاعتراف الكامل».

كما أنهم أظهروا إخفاقاً واضحاً فى ملفات التنمية بطبيعة الحال، حيث ظهر أن «الإسلاميين» لا يمتلكون طبقة من الكوادر السياسية والتنفيذية القادرة على قيادة عملية التنمية، لكن الأخطر من ذلك أنهم أظهروا ميلاً للاستبداد والعنف والحكم الشمولى فاق فى بعض الأحيان ما فعله أسلافهم «العلمانيون» أو المناوئون لأفكارهم.

وبموازاة تغير واضح فى التوجّه الغربى الداعم لهم، بعد انكشاف تهافت قدراتهم، استطاعت دول عربية رئيسية أن تُحد من قدرة بعض الدول الإقليمية على دعم حركات «الإسلام السياسى»، عبر سياسات فعالة ودؤوبة.

أما الاستغلال المُسىء للعاطفة الدينية، فقد تكفل بتقويم أثره ما فعله تنظيم «داعش» حين أقام دولته، وما فعله تنظيم «الإخوان» حين هيمن على مفاصل الحكم فى مصر، وما ظهر للجمهور من تصرفات أثبتت أن التوسل بالعواطف الدينية إنما يمثل وسيلة للوصول إلى الحكم ولا يمتد إلى تمثّل القيم الدينية العليا.

من خلال تحليل الأسباب التى أدت إلى صعود «الإسلاميين» ثم هبوطهم يتضح أنهم صعدوا على ركيزتين أساسيتين؛ أولاهما إخفاق بعض الأنظمة الوطنية فى تلبية توقعات الجمهور على صعد السياسة والتنمية، وثانيتهما التوسل المُسىء بالعواطف الدينية للتأثير فى قطاعات الجمهور والناخبين لحصد الأصوات والنفوذ.

ولكى يعود «الإسلاميون» إلى لعب دور فى الحياة العامة عليهم أن يقروا بالدساتير والقوانين التى ارتضتها الشعوب، وأن يتوقفوا عن الخلط المُسىء بين السياسى والدينى، ولكى تتحصّن المجتمعات والدول من مقارباتهم الضارة، على الأنظمة الوطنية أن تحوكم أداءها، وتحقّق التقدّم اللازم على مسارى السياسة والتنمية، بما يلبى مطالب الناس وطموحاتهم المشروعة.

لكى يعود «الإسلاميون» إلى لعب دور فى الحياة العامة عليهم أن يقروا بالدساتير والقوانين التى ارتضتها الشعوب وأن يتوقفوا عن الخلط المُسىء بين السياسى والدينى، ولكى تتحصّن المجتمعات والدول من مقارباتهم الضارة على الأنظمة الوطنية أن تحوكم أداءها وتحقّق التقدّم اللازم على مسارى السياسة والتنمية بما يلبى مطالب الناس وطموحاتهم المشروعة.

* نقلا عن " الوطن"