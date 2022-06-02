التوازن النفسى بنقد صلاح

إذا وجدتَ عذراً أو تبريراً أو تفسيراً لمن يعترضون على كل شىء فى السياسة ولا يعترفون بأى إنجاز، وإذا تعاطفت معهم إنسانياً وافترضت لصالحهم أنهم مقيدون أو ملتزمون أو متحمسون لأفكارهم أو أيديولوجيتهم أو مواقف أحزابهم أو حلقاتهم، أو حتى أنهم منساقون فى سباق على أيهم يرفض أكثر، فسوف تضع نفسك فى معضلة حقيقية لفهم المواقف المتشددة فى مسائل أخرى، لمن ينتقدون دائماً محمد صلاح، وهو الذى حقق لمصر فى الخارج صورة جميلة، ولم يقترب قليلاً من إنجازه الرياضى أى مصرى عبر التاريخ، ويحظى بتقدير واحتفاء العالم كله، وله أكبر شعبية فى ناديه ليفربول، وحاصل على الحذاء الذهبى كهدّاف للدورى الإنجليزى 3 مرات، كما أنه هدّاف فريقه فى كل الأعوام منذ أن انضم إليه قبل 6 سنوات..إلخ، وأما قائمة جوائزه فيصعب حصرها فى مقال.

انظر وقارِن بين التعليقات هنا وهناك بعد مباراته الأخيرة، حيث خسر ناديه بهدف واحد أمام ريال مدريد فى نهائى أبطال أوروبا، فقد نال على أدائه إشادة كبيرة فى الغرب، من الإعلام وجماهير النادى، ورصدوا له 6 تسديدات كادت تصير أهدافاً لولا توفيق حارس المرمى المنافس كورتوا، لدرجة أن الحارس حصل على أحسن لاعب فى المباراة لنجاحه فى هذه التصديات. وقد عتب بعض المعلقين الإنجليز على زملاء صلاح لأنانيتهم، لأنهم لم يتعاونوا معه كما ينبغى، وكان يمكنهم فى حالات محددة أن يمرروا له الكرة لكنهم لم يفعلوا! أما من يرفضون كل شيء عندنا، فقد تهكموا عليه لأنه، كما قال بعضهم، لم يسجل هدفاً واحداً بالرغم من أنه لم يكن هناك تشويش بالليزر!

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لقد وصل هؤلاء إلى حدٍ أصبح لا يجدى معهم أن تطلب منهم إثباتاً بأنهم كأشخاص حققوا نجاحات مهنية تقترب من صلاح، لأن الأمر صار يتعلق بالبحث عن الأسباب المعقدة الدفينة التى تجعلهم يتوازنون نفسياً بالحديث عن عيوب الآخرين، وإذا لم يجدوها اخترعوها! ولكن، فليطمئنوا، لأنه بعد سنوات قليلة سنصل إلى النقطة الحتمية التى يعتزل فيها صلاح الذى يؤرقهم نجاحه!

نقلا عن الأهرام