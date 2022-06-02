تختلف حركية التنظيمات الإسلاموية ما بين (فقه التمكين) و(فقه الاستضعاف)، والأخير هو الذى سيسمح لأى جماعة بالكمون والتلوّن وارتداء الأقنعة المختلفة حتى يحين الوصول للهدف.

المقصود بفقه الاستضعاف هو الفقه الذى يبحث فى الحالة التى يكون فيها الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة أو الدولة المسلمة ضعفاء بحيث لا يقدرون على إظهار الإسلام وشعائره كلها أو بعضها.

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إذن، فإن فقه الاستضعاف يطلق على البحث فيما تقتضيه حالة الاستضعاف من استدعاء لأحكام شرعية تفارق فيها حالة التمكين بحيث يجوز فى أزمنة أو أمكنة أو أحوال حال الاستضعاف ما لا يجوز فى حال التمكين.

من الأمثلة على فقه الاستضعاف فى عهد النبوة، تركه، صلى الله عليه وسلم، الأصنام فى جوف الكعبة طيلة العهد المكِّى دون تحطيم لأنه وقت ضعف، ثم تحطيمه لها فى فتح مكة عند التمكين. كما كف اليد عن القتال فى مكة والصبر على أذى المشركين وسخريتهم لأنها مدة استضعاف ولا قدرة للمسلمين على مواجهة الكفار، ثم فرضه للجهاد فى المدينة عند التمكين.

وأيضاً صبر النبى على ما فعله به المشركون، حيث كان يتم الاستهزاء به، صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون سَلَا الجَزور على رأسه الشريف وهو ساجد، ومع ذلك لم يرد عليهم بل صبر وصبر أصحابه، مراعاة لحال الاستضعاف، بينما فى حال التمكن كانت الحال مختلفة، وحين كان آل ياسر يُعذَّبون فى مكة وتُرمى أم عمار برمح فى عفتها وتموت والنبى، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يسمعون ويرون ثم لا يملك الرسول إلا أن يقول: (صبراً آل يَاسِر فَإِنَّ مَوعِدُكُم الجَنَّة).

ويرى الفقه الإسلامى، الذى كان فى فترات التوتر مثل الغزو التترى أو الصليبى، أن هناك داراً للحرب وداراً للسلم، والفقه بينهما مختلف، ففقه دار الحرب هو الأقرب للاستضعاف، ومثال ذلك ما قالوه إن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم فى الهدى الظاهر، لما عليه فى ذلك من الضرر، فأما فى دار الإسلام والهجرة، التى أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شُرعت المخالفة.

ويرى أصحاب فقه دار الحرب أن الشريعة راعت التدرج فى التكليف فى مثل هذه الأوقات، ولم تكلف بما يصعب تطبيقه حال الاستضعاف أو يسبب الضرر بالمسلمين، وليس معنى هذا أن تلغى أحكام الشرع التى قد استقرت وأحكمت، بل المقصود أن تصرفات الشارع فى مراعاة المستضعفين أول نزولها تفتح الباب أمام المجتهد لمراعاة حالهم بما يقتضيه دليل الشرع.

المستفاد مما سبق، أنه فى ظل حالة الهزيمة التى تواجهها تنظيمات الإسلامويين فى مصر، فإنك ستكون أمام تطبيقات لفقه الاستضعاف، بحيث يكون التكليف لأتباعها بحسب الطاقة، وجواز إطلاق الشائعات، وجواز الكذب على الأعداء، وارتباط الأحكام بالمصالح، أى مصلحة الدعوة والجماعة، وتطبيق ما يطلقون عليه فقه الحركة والواقع، والمقصود هنا تطبيق أحكام أو تنزيل أخرى وفق مصلحة الجماعة، بل والأكثر من ذلك هو تطبيق ما لا يجوز طالما المصلحة هى الحاكمة.

لكن الغريب فيما سبق أن الأحكام لا بد أن تنضبط بجملة ضوابط، منها أن الأصل الالتزام بالنص ما لم يوجد عارض له، وتحديد الضرورة بقدرها، وهنا نتساءل هل يحدد الضرورة قادة الجماعات أم علماء الأمة العارفون بالدين الثقات، فالاجتهاد فى المسائل الوارد فيها نص من الكتاب أو السنة أو هى من موارد الإجماع حرام؛ إذ الاجتهاد لا يكون إلا مع عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا فى فهمه ودلالته، وهذه التنظيمات لا تملك مجتهدين، ولم يحكم لها أحد أن بها مجتهداً يستطيع أن يجيز الحرام للضرورة، فضلاً أنها لا تملك أشخاصاً يستطيعون التفريق بين الوسائل والمقاصد، والأخيرة هى الأفعال التى يتعلق بها الحكم لذاتها.

* نقلا عن " الشرق الأوسط"