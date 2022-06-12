الاختبارُ الأصعب

اجتازت النخبةُ السياسيةُ فى لبنان الاختبار الأسهل, ولكن بصعوبة، وانتقلت إلى الاختبار الأصعب. أُعيد انتخابُ نبيه برى رئيسًا لمجلس النواب. وكان هذا الاختبارُ سهلاً من الناحية النظرية لعدم وجود من يمكن أن ينافسه، بعد نجاح كتلته السياسية التى كانت تُسمى 8 آذار فى الاستحواذ على كل المقاعد المخصصة للشيعة. ومع ذلك لم يكن سهلاً اجتياز هذا الاختبار السهل فى مجلسٍ يفتقرُ إلى أغلبيةٍ ثابتة بعد فوز عدد من المحسوبين على ثورة 2019، أو من يُطلق عليهم تغييريون.

وينتظر اللبنانيون الآن تحديد موعد ما تُسمى فى الدستور استشاراتٍ نيابيةً مُلزمةً يقومُ بها رئيس الجمهورية لتسمية من سيرأس الحكومة. وهذا اختبارُ صعبُ بسبب السيولة التى يتسمُ بها هذا المجلس، ولأن غياب تيار المستقبل أربك السُنة المخصص لهم منصب رئيس الحكومة. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يبدو أنه تجميدُ فعلىُ بدون قرارٍ لما يُسمى نادى رؤساء الحكومات السابقين، تبدو فرصةُ رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية نجيب ميقاتى هى الأكبر فى الاستشارات النيابية حال إجرائها.

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غير أن الفجوة التى تفصله عن جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر، تُمثلُ عقبةٍ أمام حصوله على تفويضٍ واسع تحتاجُ إليه الحكومةُ المقبلةُ لوقف تدهورٍ مالىٍ متزايدٍ قد يقودُ إلى انهيار شامل إذا أخفقت فى إجراء الإصلاحات الضرورية للتعافى، والتوصل إلى اتفاقٍ يؤملُ أن يكون متوازنًا وغير مؤلم مع صندوق النقد الدولى.

ويبدو أن هذه الفجوة هى العامل الرئيسى وراء تريث الرئيس ميشال عون فى تحديد موعد الاستشارات النيابية، إذا صح أنه يريدُ إعطاء باسيل فرصة للتواصل مع شخصيات سُنيةٍ أخرى، إما لحثهم على إبداء الاستعداد لرئاسة الحكومة، أو تشجيعهم على إعلان هذا الاستعداد حال توافره لديهم. وبرغم صعوبة إيجاد مرشحٍ يستطيعُ منافسة ميقاتى, فمن شأن تحرك باسيل فى هذا الاتجاه أن يُقَّوى مركز تياره فى مفاوضات تشكيل الحكومة، أو هذا ما يسعى إليه.

والأرجح حتى الآن أن يبقى ميقاتى المرشح الأول لرئاسة الحكومة. لكن تكليفه لن يكون نهاية المطاف، لأن توزيع الحقائب الوزارية سيكونُ أصعب ما فى هذا الاختبار الصعب.

نقلا عن الأهرام