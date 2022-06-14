أين نحن من دول الخليج؟ الجواب بكل خجل نحن في مؤخرة الركب الخليجي، أي خلف دول الخليج مجتمعة، وذلك في مجال التطور والرقي، إن كبار السن في البلاد يعلمون جيداً عندما كانوا بالماضي أن الكويت كانت في المقدمة، وأن دول الخليج كانت مجتمعة في المؤخرة، وكان بيننا وبينهم فرق شاسع، وذلك في تطور الحياة والرقي، أما الآن فالأمر اختلف كثيراً، نحن وقفنا ولم نتحرك، أما هم فساروا وسبقونا كثيراً، حتى أصبحت الفجوة بينا وبينهم في جميع المجالات الحياتية كبيرة جداً، حتى السياحة والعمران قد سبقونا فيهما، على الرغم من أننا نملك أجمل الجزر على الخليج العربي، ولدينا عقول كويتية مبدعة، ولكن لا تعطى فرصة العمل، ومع الأسف، ان الذي أوقف عجلة التقدم والنمو عندنا هو الفساد الذي استشرى في البلاد، وهو المهيمن على جميع مرافق الحياة والدولة وذلك منذ سنوات طويلة، وأضف إلى ذلك وجود الرجل غير المناسب في المكان المناسب، والذي لا يطوّر ولا ينتج، وكذلك أمور كثيرة أخرى، وذلك الأمر أوقفنا عن الركب الخليجي منذ سنوات طويلة، فتلك الأمور هي التي عطلت التطور والرقي في بلادنا، لذلك تخلفنا عن الركب الخليج، وأن أي شخص منا يذهب إلى أي دولة خليجية ينبهر بما يجد ويرى على العكس ما كان في الماضي، كان بعض المسؤولين في دول الخليج يأتون إلينا لكي يقتبسوا من تطورنا وتقدمنا، وذلك من ملاعب رياضية وجمعيات تعاونية، وكانت الكويت آنذاك رائدة في جميع المجالات، وكانت تسمى جوهرة الخليج، والفرد العادي الخليجي عندما يأتي إلى الكويت ينبهر بما يرى ويجد فيها من تنظيم وشوارع وطرق وأسواق لم تكن موجودة لديهم، وكذلك البنية التحتية للطرق وتنظيم المناطق السكنية، فأخذوا يقتبسون منا كل شيء متطور وطوروه وأضافوا عليه هم تطوراً، أما نحن فوقفنا ثم تخلفنا. وإذا أردنا أن نواكب دول الخليج في التطور والرقي، فيجب علينا أن نحارب المفسدين والأفراد الذين جاءوا بالواسطات وغير المؤهلين وغير القادرين على التطوير، هؤلاء جاءوا عن طريق «هذا ولدنا نبيه في مركز ومنصب»، طبعاً هذا الأمر غير موجود لدى دول الخليج، فهي معادلة متعارف عليها دائماً أن الدول التي تحارب الفساد هي التي تنهض وتتطور، وعلى سبيل المثال ماليزيا ورواندا حاربتا الفساد وتطورتا اقتصادياً وثقافياً، نعم الفساد هو الذي يدمّر الدول، وهذا هو الملاحظ عالمياً، أما عندنا مع الأسف الفساد أخرج الحصى من الطرقات، ومن أول زخة مطر يخرج الحصى وتغرق الطرقات والمنازل، وهذا الأمر لا نجده في دول أخرى، سواء خليجية أو غير خليجية، ومن المعيب جداً أن يأتي اخواننا الخليجيون بسياراتهم ويرجعون إلى بلدانهم وزجاج سياراتهم متكسر من الحصى الذي في الطريق، والأمر الآخر من الفساد، والذي يفقر الدول، هو نهب المال العام، نعم هذا الوضع السيئ الذي نعيشه في البلاد من هذه الفئة الفاسدة، وهذا الوضع السيئ الفاسد مستمر منذ سنوات، والموطن يقول للحكومة نريد حلاً، ولكن لا حياة لمن تنادي،، وإذا أردنا أن نكون مثلهم، فيجب قبل كل شيء أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يكون القانون هو سيد الموقف بالتطبيق على الكل، أن يطبق على الكبير قبل الصغير، وهذا ما يقوله المسؤولون في الحكومة دائماً، ويجب ألا تكون الواسطة بديلاً عن القانون. نعم لدينا قوانين رادعة، ولكن لا تصل إلى القضاء.

وأخيراً نقول لقد بلغ السيل الزبى يا حكومتنا الرشيدة. يجب عليك ملاحقة الركب الخليجي نهضة وتطويراً، ولا يتم ذلك إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتطبيق القوانين على الجميع، وأن تكون هناك جدية في محاربة الفساد، وإذا تم ذلك فإن الكويت سوف تكون بخير هي وأهلها بإذن الكريم.

* نقلا عن "القبس"