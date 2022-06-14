دروس من أزمة التصريحات الهندية المُسيئة

فى الأسبوع الماضى، صدرت تصريحات مُسيئة عن مسئولة فى الحزب الحاكم فى الهند، مستهدفة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذى تم استقباله فى العالمين العربى والإسلامى بوصفه جزءاً من حملة تستهدف الإساءة للإسلام يشنها حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم فى الهند، الذى يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

وفى أعقاب تداول تلك التصريحات، انطلق «هاشتاج» بعنوان «إلا رسول الله يا مودى»، ليحظى بتفاعل كبير فى الدول العربية والإسلامية، كما شهدت بعض المناطق الهندية تظاهرات واشتباكات على خلفية الغضب من الإساءة للرسول الكريم، وأُقيم عدد من الندوات والمؤتمرات التى حذّرت من إهانة الإسلام ورموزه، واستدعى عدد من الدول سفراء الهند لديها لإبلاغهم بالاستنكار والغضب من تلك التصريحات، وأصدرت منظمة التعاون الإسلامى، التى تضم فى عضويتها 57 دولة، بياناً أعربت فيه عن استيائها لـ«تصاعد حدة الكراهية للإسلام فى الهند».

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كانت تلك فى الواقع محصلة مبدئية لردود الفعل المتوقعة على ما قالته المتحدثة باسم الحزب الحاكم فى الهند نوبور شارما، التى ظهر أنها تمتلك سجلاً حافلاً من المواقف والتصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين، فى سياق النزعات الطائفية التى يتبناها الحزب القومى الهندوسى الحاكم.

فى عام 2019، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن «الكراهية تجتاح جميع أنحاء العالم فى مسيرة زاحفة.. وخطابها ينتشر مثل النار فى الهشيم»، ولكى يدلل على صدق مقولته، فقد عدّد الحوادث النابعة عن الكراهية، والتى وقعت فى بضعة أشهر من ذلك العام، بقوله: «فى الأشهر الأخيرة، لقى مصلون يهود مصرعهم فى المعابد وشُوّهت شواهد قبور يهودية برموز الصليب المعقوف؛ وقُتل مسلمون فى المساجد برصاص حصد أرواحهم وخُرّبت مواقعهم الدينية؛ وأزهِقت أرواح مسيحيين وهم مستغرقون فى صلواتهم وأحرِقت كنائسهم».

يريد هذا المسئول الأممى الرفيع أن يشير إلى أن هجمات الكراهية والتعصب لم تستثنِ أياً من أتباع الأديان، وأن شيوع الخطابات العنصرية والتنمر إزاء «الآخر» أياً كان، يمكن أن يقوض ما تبقى فى العالم من استقرار وسلام وتسامح.

ورغم أن الكراهية ليست اختراعاً جديداً يضرب الإنسانية؛ بل هى رفيق ثقيل لم ينقطع أثره القبيح عن التفاعلات بين الأفراد والمجموعات البشرية على مر التاريخ، فإن الارتفاع الحاد والمُطرد فى معدلات شيوعها فى الآونة الأخيرة يستدعى ضرورة دراسة أسبابه وبلورة سياسات لمواجهته والحد منه.

لقد اعتذرت نوبور شارما عن التصريحات التى أدلت بها، والتى أساءت إلى الرسول الكريم ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، كما عمد الحزب الحاكم إلى تعليق مهامها، مُعتبراً أنها «عبّرت عن آراء مخالفة لموقف الحزب، الذى يشجب بقوة أى شتيمة توجه لمقام دينى أو دين».

والشاهد أنه لا يمكن فصل تراجع الحزب والمتحدثة باسمه عن تلك الإساءة عن ردود الفعل التى تلقتها الحكومة بسببها؛ ففضلاً عن استدعاء سفراء الهند لدى عدد من الدول وإبلاغهم بالغضب والاستياء، فقد انتشرت دعوات لمقاطعة البضائع الهندية فى عدد من الدول الخليجية، بل إن ناشطين طالبوا بطرد العمالة الهندية من هذه البلاد عقاباً للحكومة على «موقفها المتشدد».

يعمل فى منطقة الخليج وحدها نحو 8.7 مليون هندى، حسب الإحصاءات الرسمية الهندية، وهؤلاء يحولون سنوياً مليارات الدولارات إلى بلدهم، فضلاً عن اعتماد الهند بشكل مؤثر على قدر من التبادلات التجارية والعلاقات السياسية الجيّدة مع بلدان عربية وإسلامية.

لذلك، فإن الدخول فى صدام مع العالمين العربى والإسلامى لا يُعد سياسة حاذقة للحزب الهندوسى الحاكم، كما أن استفزاز المسلمين واستنفار مشاعرهم الغاضبة لا يخدم السلم الأهلى فى الهند، ذلك البلد الضخم الذى يضم بين سكانه أتباعاً لديانات مختلفة.

بسبب تلك الحسابات يمكن أن تتوقف حكومة «مودى» عن اللعب بورقة التعصّب الدينى وإثارة الكراهية ضد المسلمين خصوصاً، وعلاج مشكلة التمييز التى يعانون منها، علماً بأن إشعال ملف الكراهية الدينية والصدامات الطائفية يوفر طاقات تصويتية ضخمة تساعد الأحزاب المتطرفة عادة فى حصد أصوات الناخبين خصوصاً فى المناطق المهمّشة والفقيرة.

يتوسل بعض داعمى نوبور شارما وحزبها القومى الهندوسى بقيمة حرية الرأى والتعبير، لكن هذا التوسل ليس موضوعياً ولا عادلاً لسببين؛ أولهما أننا يمكن أن نحترم حرية الرأى والتعبير وأن نعزّزها من دون أن نصدم مشاعر الناس الدينية أو نهاجم مُعتقداً ورموزاً تحظى بالقداسة لدى عدد مُعتبر من المواطنين.

وأما السبب الثانى فيتعلق بأن التذرع بذلك الاحترام لحرية الرأى والتعبير لا يظهر إلا فى ما يتعلق بأديان الأقلية فى كثير من المجتمعات، بحيث يظل استخدام تلك الذريعة لائقاً ومطلوباً كلما تعلقت الوقائع بالأديان الهامشية؛ أما عندما يظهر رأى أو موقف يستهدف دين الأغلبية أو الدين الذى تستند إليه السلطة التنفيذية فى تعزيز سلطتها، فإنه يتحول إلى «ازدراء» و«ممارسة إجرامية» تستهدف العقاب الصارم والحاد.

ومن أكثر صور عدم العدالة فى تعاملنا مع تلك الأزمة على سبيل المثال؛ حميتنا فى الدفاع عن كرامة «ديننا ورموزه»، فى الوقت الذى نهين فيه كرامة ورموز الآخرين الدينية، أو نسخر منها.

يجب أن ندين الإساءة إلى الإسلام ورموزه، كما يجب أن ندين الإساءة إلى أى معتقد أو مقدس لدى أتباع الأديان الأخرى، بصرف النظر عن موقفنا من تلك الأديان.

* نقلا عن "الوطن"