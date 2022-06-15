كنت ومازلت وسأظل عند رأيى أن «الزراعة هى الحل» وقد جاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤكد صحة هذا الرأى الذى كان عنوان أول محاضرة استمعت إليها بانتباه كطالب فى كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1960 وكان المحاضر هو الأستاذ الدكتور هلال السيد الحطاب أستاذ علم المحاصيل رحمة الله عليه.

كانت هذه المحاضرة بمثابة جرعة معنوية من جانب أستاذ قدير يسعى لتحفيز طلابه للفخر والزهو بشرف انضمامهم إلى هذه الكلية العريقة التى ينظر إليها فى دول العالم المتقدم نظرة رفيعة تحت صحة الإدراك بأن الزراعة كانت ومازالت وستظل هى ركيزة السعى لتحقيق الأمن الغذائى للبشرية كلها وإنها أفضل الحلول التى تلبى استراتيجيات غالبية الدول من أجل الحد من الفقر ورفع مستوى الدخول وتوفير الاكتفاء الذاتى للغالبية العظمى من سكان الكرة الأرضية الذين يعيشون فى القرى ويعملون بالزراعة بصفة أساسية.

مادة اعلانية

ولا شك فى أن إنتاج الغذاء العالمى قد تعرض فى السنوات الأخيرة لتحديات هائلة تمثلت فى التغييرات المناخية قبل أن تدهمنا جائحة كورونا ويزداد الطين بلة بتداعيات الحرب فى أوكرانيا وما صاحب ذلك من عودة نداءات الهلع والقلق خشية حدوث مجاعة فى مناطق عديدة من العالم بسبب تعثر تصدير القمح من أوكرانيا فضلا عن اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك!

وهنا يكون السؤال الضرورى هو: إلى متى يظل العالم العربى أحد أهم المناطق المرشحة لخطر المجاعة فى السنوات المقبلة رغم أن بمقدوره أن يحقق لنفسه اكتفاء ذاتيا فى الأمن الغذائى بوجه عام وأمن رغيف الخبز بوجه خاص؟

إن نذر الحرب الأوكرانية ينبغى أن تكون مدخلا لصحوة عربية تبدأ خطوتها الأولى بالسعى إلى توفير الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة بدلا من استمرار الجرى وراء أوهام التكامل وأحلام السوق العربية المشتركة التى مازالت «محلك سر» رغم أننا نتحدث عنها من قبل قيام الوحدة الأوروبية والسوق الأوروبية المشتركة بسنوات طويلة.

دعونا من الأحلام السياسية التى انتكست أعلامها ودعونا من الحدود المفتوحة وإزالة الحواجز الجمركية التى تغنينا بها وغنينا لها منذ عشرات السنين .. وهيا بنا نعيد إحياء دور الجامعة العربية تحت راية اليقين بأن «الزراعة هى الحل» ... وليت الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط يتبنى هذه الفكرة من خلال خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبالتعاون مع علماء مصر فى كليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية الذين تستعين بهم منظمة الغذاء العالمى وتشهد لهم بالكفاءة والجدارة دون أقرانهم من كل دول العالم!

خير الكلام:

<< لكى تتجنب السقوط لا تسند ظهرك على أحد!

* نقلا عن "الأهرام"