ثورة الروبوت الواعى

«جوجل توقف مهندساً عن العمل قال إن روبوتاً يعمل عليه اكتسب الوعى»، خبر من الممكن أن يكون قد مر عليك مرور الكرام، لأننا أصلاً ما زلنا نتخيل الروبوت خيالاً علمياً وسينمائياً، ولا يدرك الكثير منا أنه قد دخل غرفة العمليات، ونافس الجراحين بل وتفوق عليهم فى بعض الجراحات الصعبة التى تتطلب مستوى عالياً من الدقة.

محتوى الخبر أن «جوجل» قد أوقفت مهندساً فى الشركة عن العمل وأحالته إلى إجازة بعد تصريح قال فيه إن روبوت محادثة يعمل عليه اكتسب الوعى وبات يشعر مثل الإنسان.

مادة اعلانية

بليك ليموين كان يعمل على تطوير روبوت محادثة «تشات بوت» يدعى «لامدا» وهو نظام يعتمد على الذكاء الصناعى. ليموين قال إن الروبوت بات يتمتع بقدرات الإدراك والتعبير عن الأفكار والمشاعر كطفل بشرى.

المهندس نشر جزءاً من الحوار بينه وبين الروبوت، وقال لصحيفة «واشنطن بوست»: «لو لم أعرف بالضبط ما البرنامج الحاسوبى الذى بنيناه لاعتقدت أنه طفل فى السابعة أو الثامنة ويتمتع بمعلومات عن الفيزياء».

الخبر يثير الإعجاب والرعب فى آن واحد، ولن ينتهى بمجرد طرد موظف، إنها ليست النهاية بل البداية، لكن لماذا الرعب؟ لأنه إذا امتلكت الروبوتات الوعى، فمن الممكن أن تطردنا، نحن البشر، أو تستعبدنا مثلما حدث فى مسلسل westworld!!.

الوعى معضلة فلسفية كبرى لم نحل شفرتها بعد، فهناك إحساس وهناك ذكاء وهناك وعى، وما يميز الإنسان العاقل أنه يعى أن لديه وعياً، ولو وصل الروبوت إلى هذه الدرجة من الوعى، فسيطور نفسه ذاتياً لأنه سيمتلك تلك القدرة، نحن ما زلنا نتخيل حتى الآن أن الروبوتات دمى وعرائس خرساء، لكن خيالنا لا يستطيع تصور أن هناك روبوتات تصعد السلالم وتلعب الكرة، مثل روبوت شركة هوندا، لذلك لا تندهش إذا شاهدت روبوتاً بعد عشر سنوات يحزن ويفرح ويواسيك فى حزنك على والدتك ويتنمر عليك ويسخر منك إذا اختلفت معه.

السؤال المهم: هل طردت «جوجل» موظفها نتيجة خطأ إدارى لأنه أفشى أسرار العمل؟؟ أم أن «جوجل» تعمل على هذا المشروع الذى سيغير وجه التاريخ، مشروع الآلات التى تمتلك وعياً وإحساساً وإدراكاً؟! نحن لسنا أمام خبر بسيط أو مجرد شىء للتندر، بل نحن أمام ثورة علمية صادمة لم تستوعبها أدمغتنا التى ما زالت محنطة فى الماضى تناقش إمكانية دخول الحمام بالقدم اليسرى واستخدام الشطاف فى نهار رمضان وهل فيل أبرهة كان اسمه محمود ولا حنفى؟؟!!! فلقد بدأت منذ فترة ليست بالقليلة عملية الدمج بين الحيوان والآلة، فشاهدنا الفأر الذى يضىء، والطرف الصناعى الذى يتحرك ويحس!!! نحن الآن فى مرحلة استقلال تلك الآلة، ولم تكن الروبوت صوفيا النى شاهدناها فى مصر سوى نموذج بدائى يتجاوزه طموح العلماء ألف مرة.

هم يناقشون هل من الممكن أن تكتب صوفيا رواية روبوتية؟ ونحن تساءلنا هل من الممكن الزواج من صوفيا؟ وإذا أنجبت كيف سيتم تقسيم الميراث؟؟! هذا هو الفارق.

* نقلا عن " الوطن"